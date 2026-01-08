Multi Timeframe Supply Demand Histogram

Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal
Descripción:
El Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal es un indicador potente y limpio que muestra la fuerza de la oferta y demanda del mercado a través de múltiples marcos temporales, específicamente H4 y D1. Muestra histogramas que destacan cuándo los compradores o vendedores dominan, permitiendo a los traders identificar rápidamente las áreas clave de presión del mercado.

Características principales:

  • Histogramas H4 y D1: Visualización clara de la fuerza del mercado en marcos temporales superiores.

  • Alertas de cambio en el histograma: Notificaciones opcionales cuando la demanda o la oferta cambian.

  • Mínimo desorden en el gráfico: Solo enfocado en las señales más importantes.

  • Visualización personalizable: Activar/desactivar histogramas por marco temporal, alertas opcionales.

  • Recomendado en gráficos de 15 minutos: Ideal para configuraciones de swing intradía.

  • Mejores resultados cuando se combina con: Indicador Ultimate Scalpers Zone para entradas con múltiples confirmaciones.

Beneficios:

  • Detecta rápidamente zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad.

  • Monitorea el momentum del mercado en múltiples marcos temporales de un vistazo.

  • Proporciona claridad, precisión e información accionable para traders activos.


