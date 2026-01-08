Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.10
Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal
Descripción:
El Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal es un indicador potente y limpio que muestra la fuerza de la oferta y demanda del mercado a través de múltiples marcos temporales, específicamente H4 y D1. Muestra histogramas que destacan cuándo los compradores o vendedores dominan, permitiendo a los traders identificar rápidamente las áreas clave de presión del mercado.
Características principales:
-
Histogramas H4 y D1: Visualización clara de la fuerza del mercado en marcos temporales superiores.
-
Alertas de cambio en el histograma: Notificaciones opcionales cuando la demanda o la oferta cambian.
-
Mínimo desorden en el gráfico: Solo enfocado en las señales más importantes.
-
Visualización personalizable: Activar/desactivar histogramas por marco temporal, alertas opcionales.
-
Recomendado en gráficos de 15 minutos: Ideal para configuraciones de swing intradía.
-
Mejores resultados cuando se combina con: Indicador Ultimate Scalpers Zone para entradas con múltiples confirmaciones.
Beneficios:
-
Detecta rápidamente zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad.
-
Monitorea el momentum del mercado en múltiples marcos temporales de un vistazo.
-
Proporciona claridad, precisión e información accionable para traders activos.