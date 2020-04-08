TrendSeeker Dashboard

TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente del mercado para operaciones de alta probabilidad

TrendSeeker Dashboard es una potente herramienta de inteligencia de mercado multi-símbolo, diseñada para ayudar a los traders a evitar mercados laterales y centrarse únicamente en pares con tendencias de alta calidad en el marco temporal H4.

El panel escanea continuamente todos los símbolos disponibles y clasifica cada par en:

  • Tendencia alcista (Trending UP)

  • Tendencia bajista (Trending DOWN)

  • Mercado lateral / Condiciones sin operación (Ranging / No-Trade)

Al combinar la dirección de tendencia mediante EMA, la fuerza de tendencia con ADX y la volatilidad medida por ATR, TrendSeeker revela de forma inmediata dónde existe un verdadero impulso y en qué mercados es mejor no operar.

Cómo usar TrendSeeker

Uso como herramienta independiente

TrendSeeker puede utilizarse de forma independiente como escáner de mercado y panel de sesgo direccional, permitiendo a los traders:

  • Identificar pares en tendencia de un solo vistazo

  • Evitar condiciones laterales de baja probabilidad

  • Construir un sesgo direccional claro (solo BUY o solo SELL) antes de operar

Por sí solo, TrendSeeker ya proporciona una ventaja profesional significativa.

Mejor uso junto con el sistema de trading H4 + M30 Turning Point

Para lograr la máxima precisión, TrendSeeker está diseñado para trabajar en conjunto con el sistema de trading H4 / M30 Turning Point.

Flujo de trabajo:

  • TrendSeeker Dashboard identifica la dirección de la tendencia en H4

  • El trader adopta un único sesgo direccional (solo BUY o solo SELL)

  • Las entradas se ejecutan únicamente cuando aparece una señal válida de Turning Point en M30

  • Sin operaciones contra tendencia, sin suposiciones, sin entradas emocionales

Esta combinación transforma a TrendSeeker de un simple escáner en un marco completo de toma de decisiones.

Por qué los traders aman TrendSeeker

  • Elimina trampas de mercados laterales

  • Evita operar contra la tendencia

  • Ahorra tiempo al escanear múltiples pares automáticamente

  • Proporciona un sesgo de tendencia claro y guía para la ejecución

  • Ideal para traders intradía y de swing

En términos simples

TrendSeeker te dice dónde operar.
El sistema Turning Point te dice cuándo operar.

Juntos forman un sistema de trading potente, disciplinado y profesional.


