TrendSeeker Dashboard
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente del mercado para operaciones de alta probabilidad
TrendSeeker Dashboard es una potente herramienta de inteligencia de mercado multi-símbolo, diseñada para ayudar a los traders a evitar mercados laterales y centrarse únicamente en pares con tendencias de alta calidad en el marco temporal H4.
El panel escanea continuamente todos los símbolos disponibles y clasifica cada par en:
-
Tendencia alcista (Trending UP)
-
Tendencia bajista (Trending DOWN)
-
Mercado lateral / Condiciones sin operación (Ranging / No-Trade)
Al combinar la dirección de tendencia mediante EMA, la fuerza de tendencia con ADX y la volatilidad medida por ATR, TrendSeeker revela de forma inmediata dónde existe un verdadero impulso y en qué mercados es mejor no operar.
Cómo usar TrendSeeker
Uso como herramienta independiente
TrendSeeker puede utilizarse de forma independiente como escáner de mercado y panel de sesgo direccional, permitiendo a los traders:
-
Identificar pares en tendencia de un solo vistazo
-
Evitar condiciones laterales de baja probabilidad
-
Construir un sesgo direccional claro (solo BUY o solo SELL) antes de operar
Por sí solo, TrendSeeker ya proporciona una ventaja profesional significativa.
Mejor uso junto con el sistema de trading H4 + M30 Turning Point
Para lograr la máxima precisión, TrendSeeker está diseñado para trabajar en conjunto con el sistema de trading H4 / M30 Turning Point.
Flujo de trabajo:
-
TrendSeeker Dashboard identifica la dirección de la tendencia en H4
-
El trader adopta un único sesgo direccional (solo BUY o solo SELL)
-
Las entradas se ejecutan únicamente cuando aparece una señal válida de Turning Point en M30
-
Sin operaciones contra tendencia, sin suposiciones, sin entradas emocionales
Esta combinación transforma a TrendSeeker de un simple escáner en un marco completo de toma de decisiones.
Por qué los traders aman TrendSeeker
-
Elimina trampas de mercados laterales
-
Evita operar contra la tendencia
-
Ahorra tiempo al escanear múltiples pares automáticamente
-
Proporciona un sesgo de tendencia claro y guía para la ejecución
-
Ideal para traders intradía y de swing
En términos simples
TrendSeeker te dice dónde operar.
El sistema Turning Point te dice cuándo operar.
Juntos forman un sistema de trading potente, disciplinado y profesional.