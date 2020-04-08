Moving Average of Supply and Demand

Moving Average of Supply and Demand es un indicador de seguimiento de tendencias potente y fácil de usar, diseñado para ayudar a los traders a ver claramente la dirección del mercado y entrar en operaciones con confianza, incluso sin tener conocimientos avanzados de análisis técnico.

A diferencia de las medias móviles tradicionales basadas en el precio, este indicador aplica una técnica de suavizado a la presión de oferta y demanda, mostrándola directamente en el gráfico de precios en forma de histograma dinámico.

Esto proporciona una representación visual clara de quién controla el mercado en cada momento, compradores o vendedores, haciendo que los cambios de tendencia sean evidentes incluso para traders principiantes.

Cómo funciona el indicador
Cuando la demanda domina, el indicador dibuja un histograma alcista de oferta y demanda por debajo del precio.
Cuando la oferta domina, dibuja un histograma bajista por encima del precio.
El histograma está suavizado, lo que reduce el ruido del mercado y resalta las tendencias reales.
Cuando el precio cruza temporalmente la zona del histograma y luego se rechaza, esto indica una alta probabilidad de continuación de la tendencia.

Los traders principiantes no necesitan predecir nada.
Solo deben esperar a que se forme la tendencia y seguir la dirección del mercado.

Lógica de señales de rechazo
El indicador no es solo visual, también se basa en reglas claras.

Señal de compra
El mercado está en una tendencia alcista de oferta y demanda
El precio perfora la zona alcista hacia abajo
La vela cierra de nuevo por encima de la zona
Aparece una flecha de compra por rechazo

Señal de venta
El mercado está en una tendencia bajista de oferta y demanda
El precio perfora la zona bajista hacia arriba
La vela cierra de nuevo por debajo de la zona
Aparece una flecha de venta por rechazo

Estas señales ayudan a los traders a entrar a favor de la tendencia, no en contra.

Por qué es ideal para principiantes
No requiere configuraciones complejas
No necesita combinar múltiples indicadores
No hay conjeturas
Dirección de tendencia clara y visual
Funciona en todos los instrumentos y marcos de tiempo

Incluso los traders sin conocimientos de estrategia pueden simplemente:
Esperar el cambio de tendencia
Seguir la dirección del histograma
Entrar en las señales de rechazo

Estilos de trading recomendados
Scalping
Trading intradía
Swing trading
Estrategias de seguimiento de tendencias

Funciona especialmente bien cuando se combina con:
Niveles de soporte y resistencia
Estructura del mercado
Gestión de riesgos simple

Características principales
Histograma de oferta y demanda suavizado con media móvil
Lógica no repintada, las señales aparecen en velas cerradas
Flechas de rechazo integradas para seguir la tendencia
Visualización limpia en el gráfico principal
Fácil de usar y con lógica profesional

Nota final
Moving Average of Supply and Demand está diseñado para mantener al trader del lado correcto del mercado.
En lugar de luchar contra el precio, enseña paciencia: esperar la tendencia, esperar el rechazo y luego seguirla.
Es una herramienta perfecta para traders que buscan claridad, confianza y consistencia en su operativa.


Productos recomendados
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y da señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Posibilidad de predecir la probabilidad de un cambio de tenden
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Fib Zone
Ezinne Judith Orji
Indicadores
Un programa de análisis de gráficos y ayuda en el análisis de activos utilizando el complejo de Fibonacci. Los principales números de Fibonacci utilizados en el trading son el 61,8% y el 38,2%. 8% se deriva de dividir cualquier número en la secuencia de Fibonacci por su anterior. Fn/Fn-1 El 2% se obtiene elevando al cuadrado el 61,8 y, alternativamente, dividiendo cualquier número de la secuencia por el número situado dos posiciones a su derecha. Fn /Fn+2 El segundo nivel de números de Fibonacc
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Este indicador es bueno para pequeños marcos de tiempo como 1 y 5 minutos y hecho para el comercio del día. El indicador nunca se repinta o recalcula. El indicador funciona es para el comercio de puntos de oscilación en el día de negociación, siguiendo alcistas o bajistas. Es un simple de usar, no desordenado indicador con una alta tasa de éxito. Este indicador funciona bien para capturar rangos. Todos los indicadores vienen con limitaciones y ningún indicador o sistema es siempre exacta. Utilic
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador de niveles de negociación es un sistema de negociación diseñado para determinar los puntos de entrada, mantener posiciones y la dirección de la tendencia. Incluye varios mecanismos que funcionan en un complejo, análisis de ondas de la dirección de la tendencia, análisis de niveles al construir señales, muestra posibles objetivos de TP y SL. Capacidades del indicador Las flechas de señal aparecen en la vela actual y no cambian de color. Utiliza algoritmos especiales para buscar niv
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Fácil de utilizar. La configuración del filtro sólo requiere la selección de la sensibilidad en la en
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicadores
Este indicador es otra variante del famoso y potente indicador Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 pero tiene un comportamiento diferente en la colocación de Orden Pendiente y Línea TP. Coloca automáticamente las líneas de retroceso de Fibonacci de las últimas barras visibles más altas y más bajas en el gráfico con: Una Orden Pendiente automática (Compra/Venta). Taking Profit 1, Taking Profit 2 es punto pivote y Taking Profit 3 para oportunidad de recompensa extendida. La m
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
El indicador Forex Wave Wold MT4 está diseñado para buscar ondas de Wolfe y mostrarlas en la ventana actual del terminal comercial. Excelente indicador para los comerciantes que utilizan en el comercio de la onda de Wolfe. Su uso en estrategias comerciales aumentará significativamente su eficiencia y rentabilidad. INFORMACIÓN DEL INDICADOR A diferencia de otros indicadores de ondas Wolfe, el indicador Forex Wave Wold MT4 tiene una serie de características que aumentan significativamente su efi
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
Indicadores
Este indicador de Oferta y Demanda utiliza una detección única de la acción del precio para calcular y medir el área de oferta y demanda. El indicador se asegurará de que el área es fresca y tiene una zona de bajo riesgo significativo. Nuestro indicador de Oferta y Demanda ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Idea de negociación Puede establecer órdenes pendientes a lo largo de la zona de oferta y demanda. Usted puede entrar en una operac
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Stochastic Divergence
Oleksii Pidlubnyi
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra divergencias y convergencias en todos los instrumentos. Funciona en todos los marcos temporales. Después de encontrar la divergencia/convergencia, el indicador dibuja una flecha de Compra o Venta de acuerdo con la señal detectada. Ajustes Compra - muestra señales de compra Vender - muestra señales de venta Divergencia - mostrar divergencia en el gráfico Convergencia - muestra la convergencia en el gráfico KPeriod, DPeriod, Slowing - Ajustes del estocástico drawPriceTrendLin
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Introduciendo el       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en
RunwiseFX Multiple Indicator Matrix with Alert
Runwise Limited
5 (5)
Indicadores
El indicador muestra una matriz de indicadores en varios plazos con una suma total y una alerta opcional. También se pueden añadir indicadores personalizados a la matriz, de forma altamente configurable. El umbral de alerta puede establecerse para determinar el porcentaje de indicadores que deben coincidir para que se produzca una alerta. Las alertas pueden activarse/desactivarse a través de casillas en el gráfico y pueden configurarse para que se notifiquen al móvil o se envíen por correo elect
TradeStatistics
Evgeniy Zhdan
Indicadores
El indicador de estadísticas de negociación notifica al operador los ingresos agregados de la cuenta de negociación para diferentes intervalos de tiempo. El indicador tiene una amplia configuración de visualización en el gráfico. Se puede elegir uno de los dos idiomas de visualización del gráfico: inglés y ruso. Ajustes Idioma del indicador (ENG, RUS) - Seleccione el idioma que se mostrará en el gráfico; Para controlar la magia (-1: cualquier magia) - Introducir la Magia para el control (-1: cu
FXC iMACD DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Indicadores
FXC iMACD-DivergencE Indicador MT4 Este es un indicador MACD avanzado que encuentra divergencias de giro de tendencia en el símbolo actual. El indicador detecta la divergencia entre el MACD y los movimientos del precio como un fuerte patrón de giro de tendencia. Características principales: Ajustes avanzados de divergencia Precio basado en precios de Cierre, Apertura o Máximo/Mínimo Da señales de compra/venta abiertas Notificaciones PUSH Envío de e-mail Alerta emergente Panel de información pers
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Fibo Trading System
Opengates Success International
Indicadores
Este indicador es para aquellos que operan con Velas Engulf - Bajistas y Alcistas. También se puede utilizar en conjunción con otro sistema de comercio. Lo que hace es que se puede utilizar para medir una vela para una recompensa de riesgo 1: 1 para un objetivo fácilmente alcanzable. Cuando se adjunta a un gráfico, que recoge en cualquier vela actual en el gráfico, pero si desea utilizarlo con otra vela, tendrá que cambiar el valor por defecto "0" para la vela actual en la configuración de parám
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de co
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
KATANA Scalper para MT4 Visión general del producto. KATANA Scalper para MT 4 es un indicador avanzado de análisis técnico optimizado para la plataforma MetaTrader 4. El producto fue diseñado para resolver simultáneamente los problemas más desafiantes en el trading a corto plazo (scalping y day trading): ruido de precios y reacción retardada. Un algoritmo único de procesamiento de señales elimina las turbulencias superficiales del mercado y extrae "núcleos de impulso" estadísticamente superiore
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
Top Bottom Tracker es un indicador basado en sofisticados algoritmos que analiza la tendencia del mercado y puede detectar los máximos y mínimos de la tendencia / Versión MT5 . El  precio se incrementará progresivamente hasta llegar a los 500$. Siguiente precio --> 99$ Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de trading Todos los pares de forex Temporalidad   Todas las temporalidades Parámetros ==== Configuración del indicador ==== C
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos patrones armónicos disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente / versión MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol: aparecerán los símbolos seleccionados Trend : alcista o bajista Pattern : tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry : precio de entrada SL: precio de stop loss TP1: 1er precio de toma de beneficios TP2: 2º precio de r
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicadores
Desgloses de niveles de precios, estadísticas avanzadas, cálculo de TakeProfit y 3 tipos de notificaciones. Beneficios: No vuelvas a dibujar tus resultados Señal estrictamente al cierre de la vela. Algoritmo de filtrado de desglose falso Va bien con cualquier estrategia de tendencias. Funciona en todas las herramientas y series temporales. Manual e instrucciones ->   AQUÍ   / Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ Cómo operar con el indicador Operar con AW Breakout Catcher
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Otros productos de este autor
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trend Reversal Zone and Alert Zonas de Oferta y Demanda Multi-Timeframe + Señales Precisas de Reversión Trend Reversal Zone and Alert es un indicador profesional de estructura de mercado sin repaint , diseñado para traders que buscan reversiones de alta probabilidad en niveles institucionales clave . El indicador combina de forma inteligente zonas de oferta y demanda de marcos temporales superiores (H4 y D1) con señales precisas de rechazo en los máximos y mínimos diarios , permitiendo entradas
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicadores
Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal Descripción: El Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal es un indicador potente y limpio que muestra la fuerza de la oferta y demanda del mercado a través de múltiples marcos temporales, específicamente H4 y D1. Muestra histogramas que destacan cuándo los compradores o vendedores dominan, permitiendo a los traders identificar rápidamente las áreas clave de presión del mercado. Características principales: Histogramas H4 y D1: Visualización clar
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Scalpers Zone – Indicador definitivo de Zonas de Oferta/Demanda + Rechazo Estocástico y Triple Toque Scalpers Zone está diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad en scalp trading. Detecta zonas de oferta y demanda diarias y de 7 días, y resalta las áreas donde estas zonas se alinean perfectamente, marcando los puntos de reversión más fuertes. Para activos volátiles como criptomonedas y oro, el grosor de la zona puede aumentarse para mejorar la visibilidad y la precisión. Car
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente del mercado para operaciones de alta probabilidad TrendSeeker Dashboard es una potente herramienta de inteligencia de mercado multi-símbolo, diseñada para ayudar a los traders a evitar mercados laterales y centrarse únicamente en pares con tendencias de alta calidad en el marco temporal H4. El panel escanea continuamente todos los símbolos disponibles y clasifica cada par en: Tendencia alcista (Trending UP) Tendencia bajista (Trending DOWN) Mercado late
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Domina la dirección del mercado con precisión El indicador Ultimate Market Master Trend es un analizador integral del sentimiento del mercado, diseñado para traders que buscan claridad, precisión y confianza en cada operación. Combina una detección inteligente de tendencias , un estocástico multitemporal y señales visuales dinámicas para ayudarte a identificar fácilmente entradas y salidas de alta probabilidad.  Características Principales 1. Sistema de Tendencia In
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones es un indicador avanzado diseñado para detectar automáticamente las zonas críticas del mercado , como el máximo y el mínimo del día , y mostrar flechas de rechazo precisas cada vez que el precio reacciona con fuerza en esas áreas. Combina acción del precio, niveles diarios y un sistema de confirmación basado en dos estocásticos (H1 + M5) para ofrecer señales claras, limpias y de alta probabilidad. Ideal para traders intradía, scalpers y swing traders que buscan señ
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo , mínimo , línea media , y las líneas de apertura y cierre del día. El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas. Es ideal para traders intra
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas. Características principales: Oscilador Estocástico: Muestra las líneas rápida (%K) y
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer. Características principales: Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15) Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15. Muestra una etiqueta de te
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicadores
¡Maximiza tu trading alineado con la tendencia con H4 & M30 Turning Point PRO! Di adiós a las conjeturas y al desorden del gráfico. Este indicador premium combina la detección de tendencias en marcos de tiempo superiores con señales precisas de puntos de giro a corto plazo, brindándote oportunidades claras de compra y venta. Por qué los traders lo aman: H4 EMA200 Bias de Tendencia: Conoce la tendencia dominante de un vistazo. Solo opera en la dirección de la tendencia. Flechas de Ejecución M30:
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trade the Range – Detector de Mercado en Rango H4 y Zonas SR Diarias con Alertas de Rechazo de Mechas Descripción general: “Trade the Range” es una herramienta de trading de precisión diseñada para traders que desean enfocarse exclusivamente en mercados en rango de alta probabilidad . En lugar de seguir ciegamente cada tendencia, este indicador identifica cuándo el mercado está consolidándose en el marco temporal H4 y le guía para operar con confianza en las zonas superior e inferior del rango.
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Pro – Panel Definitivo de Tendencia y Punto de Giro + Detector de Rango H4 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard es un sistema completo de decisión de mercado multi-temporal diseñado para mantener a los traders siempre del lado correcto de la tendencia, eliminar condiciones de rango de baja probabilidad y ofrecer entradas precisas en puntos de giro con total confianza. Esto no es solo un indicador — es un marco completo de trading que responde tres preguntas críticas antes de que
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Asesores Expertos
Trend Reversal Zone and Alert EA Sistema inteligente de reversión en zonas de oferta y demanda Trend Reversal Zone and Alert EA es un Asesor Experto profesional que no repinta, diseñado para capturar reversiones de tendencia de alta probabilidad en zonas institucionales de oferta y demanda, confirmadas mediante rechazo por mechas en los máximos y mínimos diarios. Este EA combina la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con un momento de entrada preciso, permitiendo a los traders
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts es un indicador profesional de Smart Money que combina zonas institucionales de Oferta y Demanda con un histograma de tendencia multi-timeframe para ofrecer entradas de rechazo de alta probabilidad . El indicador identifica automáticamente zonas premium de oferta y demanda en el gráfico principal y confirma las entradas mediante una fuerte lógica de rechazo por mechas . Las señales se generan únicamente en l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario