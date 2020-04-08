Moving Average of Supply and Demand es un indicador de seguimiento de tendencias potente y fácil de usar, diseñado para ayudar a los traders a ver claramente la dirección del mercado y entrar en operaciones con confianza, incluso sin tener conocimientos avanzados de análisis técnico.

A diferencia de las medias móviles tradicionales basadas en el precio, este indicador aplica una técnica de suavizado a la presión de oferta y demanda, mostrándola directamente en el gráfico de precios en forma de histograma dinámico.

Esto proporciona una representación visual clara de quién controla el mercado en cada momento, compradores o vendedores, haciendo que los cambios de tendencia sean evidentes incluso para traders principiantes.

Cómo funciona el indicador

Cuando la demanda domina, el indicador dibuja un histograma alcista de oferta y demanda por debajo del precio.

Cuando la oferta domina, dibuja un histograma bajista por encima del precio.

El histograma está suavizado, lo que reduce el ruido del mercado y resalta las tendencias reales.

Cuando el precio cruza temporalmente la zona del histograma y luego se rechaza, esto indica una alta probabilidad de continuación de la tendencia.

Los traders principiantes no necesitan predecir nada.

Solo deben esperar a que se forme la tendencia y seguir la dirección del mercado.

Lógica de señales de rechazo

El indicador no es solo visual, también se basa en reglas claras.

Señal de compra

El mercado está en una tendencia alcista de oferta y demanda

El precio perfora la zona alcista hacia abajo

La vela cierra de nuevo por encima de la zona

Aparece una flecha de compra por rechazo

Señal de venta

El mercado está en una tendencia bajista de oferta y demanda

El precio perfora la zona bajista hacia arriba

La vela cierra de nuevo por debajo de la zona

Aparece una flecha de venta por rechazo

Estas señales ayudan a los traders a entrar a favor de la tendencia, no en contra.

Por qué es ideal para principiantes

No requiere configuraciones complejas

No necesita combinar múltiples indicadores

No hay conjeturas

Dirección de tendencia clara y visual

Funciona en todos los instrumentos y marcos de tiempo

Incluso los traders sin conocimientos de estrategia pueden simplemente:

Esperar el cambio de tendencia

Seguir la dirección del histograma

Entrar en las señales de rechazo

Estilos de trading recomendados

Scalping

Trading intradía

Swing trading

Estrategias de seguimiento de tendencias

Funciona especialmente bien cuando se combina con:

Niveles de soporte y resistencia

Estructura del mercado

Gestión de riesgos simple

Características principales

Histograma de oferta y demanda suavizado con media móvil

Lógica no repintada, las señales aparecen en velas cerradas

Flechas de rechazo integradas para seguir la tendencia

Visualización limpia en el gráfico principal

Fácil de usar y con lógica profesional

Nota final

Moving Average of Supply and Demand está diseñado para mantener al trader del lado correcto del mercado.

En lugar de luchar contra el precio, enseña paciencia: esperar la tendencia, esperar el rechazo y luego seguirla.

Es una herramienta perfecta para traders que buscan claridad, confianza y consistencia en su operativa.