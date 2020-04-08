Moving Average of Supply and Demand
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Moving Average of Supply and Demand es un indicador de seguimiento de tendencias potente y fácil de usar, diseñado para ayudar a los traders a ver claramente la dirección del mercado y entrar en operaciones con confianza, incluso sin tener conocimientos avanzados de análisis técnico.
A diferencia de las medias móviles tradicionales basadas en el precio, este indicador aplica una técnica de suavizado a la presión de oferta y demanda, mostrándola directamente en el gráfico de precios en forma de histograma dinámico.
Esto proporciona una representación visual clara de quién controla el mercado en cada momento, compradores o vendedores, haciendo que los cambios de tendencia sean evidentes incluso para traders principiantes.
Cómo funciona el indicador
Cuando la demanda domina, el indicador dibuja un histograma alcista de oferta y demanda por debajo del precio.
Cuando la oferta domina, dibuja un histograma bajista por encima del precio.
El histograma está suavizado, lo que reduce el ruido del mercado y resalta las tendencias reales.
Cuando el precio cruza temporalmente la zona del histograma y luego se rechaza, esto indica una alta probabilidad de continuación de la tendencia.
Los traders principiantes no necesitan predecir nada.
Solo deben esperar a que se forme la tendencia y seguir la dirección del mercado.
Lógica de señales de rechazo
El indicador no es solo visual, también se basa en reglas claras.
Señal de compra
El mercado está en una tendencia alcista de oferta y demanda
El precio perfora la zona alcista hacia abajo
La vela cierra de nuevo por encima de la zona
Aparece una flecha de compra por rechazo
Señal de venta
El mercado está en una tendencia bajista de oferta y demanda
El precio perfora la zona bajista hacia arriba
La vela cierra de nuevo por debajo de la zona
Aparece una flecha de venta por rechazo
Estas señales ayudan a los traders a entrar a favor de la tendencia, no en contra.
Por qué es ideal para principiantes
No requiere configuraciones complejas
No necesita combinar múltiples indicadores
No hay conjeturas
Dirección de tendencia clara y visual
Funciona en todos los instrumentos y marcos de tiempo
Incluso los traders sin conocimientos de estrategia pueden simplemente:
Esperar el cambio de tendencia
Seguir la dirección del histograma
Entrar en las señales de rechazo
Estilos de trading recomendados
Scalping
Trading intradía
Swing trading
Estrategias de seguimiento de tendencias
Funciona especialmente bien cuando se combina con:
Niveles de soporte y resistencia
Estructura del mercado
Gestión de riesgos simple
Características principales
Histograma de oferta y demanda suavizado con media móvil
Lógica no repintada, las señales aparecen en velas cerradas
Flechas de rechazo integradas para seguir la tendencia
Visualización limpia en el gráfico principal
Fácil de usar y con lógica profesional
Nota final
Moving Average of Supply and Demand está diseñado para mantener al trader del lado correcto del mercado.
En lugar de luchar contra el precio, enseña paciencia: esperar la tendencia, esperar el rechazo y luego seguirla.
Es una herramienta perfecta para traders que buscan claridad, confianza y consistencia en su operativa.