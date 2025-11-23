Ultimate market move master trend

 Ultimate Market Master Trend

Domina la dirección del mercado con precisión

El indicador Ultimate Market Master Trend es un analizador integral del sentimiento del mercado, diseñado para traders que buscan claridad, precisión y confianza en cada operación.
Combina una detección inteligente de tendencias, un estocástico multitemporal y señales visuales dinámicas para ayudarte a identificar fácilmente entradas y salidas de alta probabilidad.

 Características Principales

1. Sistema de Tendencia Inteligente (Gráfico Principal)

  • Utiliza una media móvil LWMA de 200 periodos para determinar la dirección dominante del mercado.

  • Muestra una nube de tendencia coloreada (Verde = Sesgo alcista, Rojo = Sesgo bajista).

  • Genera flechas de compra/venta en tiempo real cuando el precio reacciona a la línea de tendencia, ayudándote a detectar los cambios de impulso a tiempo.

2. Panel Estocástico Multitemporal (Subventana)

  • Muestra las señales estocásticas de varios marcos temporales (por ejemplo, M5, M15, M30).

  • Cada marco cambia de color para reflejar la fuerza del impulso:

    •  Verde → Impulso alcista

    •  Rojo → Impulso bajista

    •  Amarillo → Zona neutral

  • Ayuda a confirmar las entradas en alineación con la tendencia de marcos superiores.

3. Alertas y Señales Inteligentes

  • Recibe alertas solo cuando hay un cruce válido o cambio de tendencia confirmado.

  • Evita el ruido con una lógica de alerta única por día, manteniéndote enfocado.

  • Ideal para traders manuales, proveedores de señales o confirmación de EAs.

4. Parámetros Personalizables

  • Ajusta la longitud de tendencia, los parámetros estocásticos y los modos de alerta según tu estilo de trading.

  • Compatible con cualquier instrumento: Forex, índices, criptomonedas o materias primas.

 Cómo Utilizarlo

  1. Aplica el indicador en tu gráfico principal.

  2. Observa la línea de tendencia — opera en la dirección del color dominante.

  3. Confirma con la alineación de colores del panel estocástico en varios marcos temporales.

  4. Espera la flecha de confirmación cerca de la línea de tendencia para obtener una entrada óptima.

 Estrategia Recomendada

  • Compra cuando el precio esté por encima de la línea de tendencia LWMA y el panel estocástico sea verde en varios marcos.

  • Vende cuando el precio esté por debajo de la línea LWMA y el panel se vuelva rojo.

  • Combínalo con niveles de soporte/resistencia diarios o zonas de estructura para mayor precisión.

 Beneficios

 Simplifica la estructura del mercado en señales visuales claras
 Funciona perfectamente en todos los marcos e instrumentos
 Ideal para traders intradía y swing
 Rápido, preciso y visualmente atractivo

 Resumen

El Ultimate Market Master Trend no es solo otro indicador — es un sistema completo de decisión de tendencia, diseñado para traders disciplinados.
Ya sea que hagas scalping en M5 o sigas tendencias en H1, esta herramienta te mantiene sincronizado con la verdadera dirección del mercado.


Productos recomendados
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador Basic Support and Resistance es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ versión mt5 características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimización de
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indicadores
El término "tiburón " en el mundo de los negocios denota un inversor de gran volumen que acaba de hacer una buena inversión en un negocio de gran potencial.Así pues, los tiburones son los que hacen que el mercado se mueva. En nuestro caso, si un tiburón estadounidense compra una empresa japonesa, tiene que convertir dólares estadounidenses en yenes japoneses para realizar la operación. Por lo tanto, la demanda del yen japonés aumentará bruscamente. Por lo tanto, el USD/JPY se pondrá corto rápida
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interio
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicadores
Indicador clásico de fractales para MT4, con líneas de tendencia adicionales que conectan las últimas parejas de fractales . ( los fractales muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo en cada periodo) Reglas para las líneas de tendencia: -si el nuevo fract al superior está por debajo del anterior = nueva línea de resistencia -si el nuevo fractal inferior está por encima del anterior = nueva línea de soporte -Las líneas de tendencia pueden ocultarse -Los fractales pueden ocultarse
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicadores
Buscador de velas Candle Pattern Finder es un potente indicador de MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fácilmente patrones de velas clave en tiempo real. Tanto si opera con tendencias, retrocesos o consolidaciones, esta herramienta resalta las señales importantes de la acción del precio directamente en el gráfico, ayudándole a tomar decisiones de trading más rápidas y seguras. Detecta patrones de velas populares: Envolvente alcista/bajista Martillo y Martillo invertido Estrella
FREE
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex PINBAR Pattern para MT4, sin repintado ni retraso. - El indicador PINBAR Pattern es muy potente para operar con Price Action. - Detecta PINBARs en el gráfico: - PINBAR alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - PINBAR bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador PINBAR Pattern es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicadores
Hola Trader, Estamos desarrollo de estrategias para herramientas binarias y Forex, nuestro producto tiene éxito para el comercio binario 1 min - 2 min experation. Por el momento construyo indicador para el comercio durante todo el día, no como la serie Bonosu con tiempo específico. Lanzamos A-Boss Estadísticas Indicador para el comercio de 1 minuto a 5 minutos experation es decir, puede el comercio de 1 minuto - 5 minutos. Especificación de A Boss Estadísticas de comercio de opciones binarias: T
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
The coated chart
Jin Wang
Indicadores
El gráfico de velas Heiken Ashi es una versión mejorada del gráfico de velas japonés, que puede filtrar eficazmente el "ruido" del mercado del gráfico de velas japonés. Muchos operadores lo prefieren por su sencillez e intuición. Para los operadores de tendencia, el gráfico de velas HA es una herramienta mágica. A diferencia del gráfico de velas japonés tradicional, el Heikenashi no refleja el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre del mercado. En su lugar,
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Descripción del producto Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real Rtc ML Ai Predictor fusiona el aprendizaje automático con la dinámica de cambio de SMA para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas. Por qué los operadores e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
El sistema de comercio técnico de BB Reversal Arrows se ha desarrollado para predecir puntos inversos para tomar decisiones minoristas. El indicador analiza la situación actual del mercado y se estructura para varios criterios: la expectativa de momentos de reversión, posibles puntos de inflexión, señales de compra y venta. El indicador no contiene información en exceso, tiene una interfaz visual comprensible, lo que permite a los operadores tomar decisiones razonables. Todas las flechas parece
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fue
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Señal de flecha de tendencia GoldRush El indicador Señal de flecha de tendencia GoldRush proporciona un análisis preciso y en tiempo real de las tendencias, diseñado específicamente para los operadores de alta velocidad y corto plazo en XAU/USD. Diseñada específicamente para el marco temporal de 1 minuto, esta herramienta muestra flechas direccionales para indicar puntos de entrada claros, lo que permite a los scalpers navegar con confianza por las condiciones volátiles del mercado. El indic
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Indicador Algo Trading Con este indicador, usted tendrá zonas y tendencias que la probabilidad de hight el precio se invertirá de ella. por lo que le da toda la ayuda que usted necesita ¿Por qué debería unirse a nosotros? 1-Este indicador es lógico, ya que está trabajando en el movimiento de días anteriores, para predecir los movimientos futuros. 2-Algo indicador de comercio le ayudará a dibujar las tendencias que es especial y son demasiado fuertes que la tendencia de los fundamentos, las t
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" es un sistema de trading integrado, no sólo un indicador. Este sistema analiza cada vela minuto a minuto, lo que resulta especialmente eficaz en condiciones de alta volatilidad del mercado. El sistema "Dragon's Tail" identifica los momentos clave del mercado, denominados "batallas alcistas y bajistas". Basándose en estas "batallas", el sistema ofrece recomendaciones sobre la dirección de las operaciones. La aparición de una flecha en el gráfico indica la posibilidad de abrir dos
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indicadores
Hemos combinado todos nuestros queridos indicadores como: Key level order block , Key level supply and demand , Key level liquidity grab y Key level wedge en un único indicador y cuadro de mandos. Novedades Cuadro de mandos : Hay un tablero de fácil acceso para todas sus necesidades. Botón Multi-timeframe : Ahora hay una opción multi-marco temporal para los Bloques de Órdenes y las zonas de Oferta y Demanda, lo que facilita la visualización de las zonas de mayor marco temporal en el marco tempo
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
Esta es una estrategia simple basada en los niveles BREAKOUT y FIBONACCI. Después de una fuga, En cualquier caso, el mercado continúa moviéndose directamente a los niveles 161, 261 y 423. o retrocede hasta el nivel del 50% (también llamado corrección) y luego muy probablemente continúa el movimiento en la dirección inicial hasta los niveles 161, 261 y 423. La clave del sistema es la detección de la barra de ruptura indicada con un objeto rectangular verde (TENDENCIA ARRIBA) o rojo (TENDENCI
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicadores
Trend AI Indicator Descripción: Trend AI Indicator es una poderosa herramienta de análisis de mercado que utiliza inteligencia artificial para identificar tendencias y niveles clave. El indicador se adapta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones. Características principales: Identificación de tendencias:   El indicador utiliza algoritmos de aprendizaje automático para determinar con precisión la dirección de la tendencia
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicadores
El Oscilador de Índice de Precisión (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La versión 2 ha sido cuidadosamente recodificada para cargar rápidamente en su gráfico y se han incorporado algunas otras mejoras técnicas para mejorar la experiencia. El Pi-Osc fue creado para proporcionar señales precisas de temporización de operaciones diseñadas para encontrar puntos de agotamiento extremos, los puntos a los que los mercados se ven obligados a llegar solo para eliminar las órdenes de
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Introducción al X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner es el indicador no repintado y no rezagado que detecta patrones de gráficos X3, incluyendo patrones armónicos, patrones de ondas de Elliott, patrones X3 y patrones de velas japonesas. Los patrones históricos coinciden con los patrones de señal. Por lo tanto, usted puede desarrollar fácilmente la estrategia de negociación sólida en su gráfico. Y lo que es más importante, este magnífico escáner de patrones puede detectar el patrón
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicadores
Deje de operar con señales aleatorias. Empiece a operar con Confluencia Real ¿Está cansado de indicadores que se repintan, dan señales contradictorias y le dejan más confuso que seguro? El Indicador de Régimen Cuántico es una herramienta de negociación profesional e independiente diseñada para operadores serios que exigen una ventaja sistemática. Resuelve el mayor problema del análisis técnico -las señales fals as- utilizando un potente marco multimotor. Cada señal es confirmada por una confluen
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicadores
Cómo utilizar Pair Trading Station La Estación de Operaciones de Pares se recomienda para el marco temporal H1 y puede utilizarla para cualquier par de divisas. Para generar señales de compra y venta, siga los siguientes pasos para aplicar la Estación de Comercio de Pares a su terminal MetaTrader. Cuando cargue la Estación de Comercio de Pares en su gráfico, la Estación de Comercio de Pares evaluará los datos históricos disponibles en sus plataformas MetaTrader para cada par de divisas. En su gr
Opening Range Breakout with targets
AK Capital Markets Limited
Indicadores
Oferta 249 bajar de 350 para las próximas 3 copias. luego de vuelta a 350 $ ¿Está cansado de utilizar indicadores obsoletos que le dejan adivinando dónde fijar sus objetivos de beneficios? No busque más, el indicador AK CAP Opening Range Breakout. Esta poderosa herramienta está respaldada por una patente de EE.UU. y ya ha ayudado a un sinnúmero de comerciantes pasar financiado desafíos como FTMO. Lo usamos a diario en nuestros prop traders y fondos internos, y ahora está disponible para usted t
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicadores
Finalidad del indicador: Oracle Flow está diseñado para identificar puntos de entrada al mercado de COMPRA/VENTA utilizando una combinación de indicadores técnicos y filtros. El indicador muestra flechas en el gráfico para señalar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Principales elementos utilizados: Medias móviles exponenciales (EMA). - se utilizan dos periodos: Más Rápido y Más Lento. Se utilizan para identificar cruces que confirmen la fuerza del movimiento. RSI (Índice de
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Indicadores
Dual Momentum es un moderno indicador de flecha para MetaTrader 4, creado específicamente para la detección precisa de los retrocesos del mercado y los movimientos de impulso fuerte. El indicador se basa en una combinación de dos potentes osciladores - Williams %R y RSI, que le permite filtrar el ruido y generar señales más fiables. Gracias a esto, Dual Momentum indica sólo los puntos de entrada clave cuando la probabilidad de una operación exitosa es más alta. Principales ventajas: Sin
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
Otros productos de este autor
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones es un indicador avanzado diseñado para detectar automáticamente las zonas críticas del mercado , como el máximo y el mínimo del día , y mostrar flechas de rechazo precisas cada vez que el precio reacciona con fuerza en esas áreas. Combina acción del precio, niveles diarios y un sistema de confirmación basado en dos estocásticos (H1 + M5) para ofrecer señales claras, limpias y de alta probabilidad. Ideal para traders intradía, scalpers y swing traders que buscan señ
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo , mínimo , línea media , y las líneas de apertura y cierre del día. El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas. Es ideal para traders intra
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas. Características principales: Oscilador Estocástico: Muestra las líneas rápida (%K) y
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer. Características principales: Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15) Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15. Muestra una etiqueta de te
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario