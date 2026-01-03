Trend Reversal Zone and Alert EA

Trend Reversal Zone and Alert EA é um Expert Advisor profissional, que não redesenha sinais, projetado para capturar reversões de tendência de alta probabilidade em zonas institucionais de oferta e demanda, confirmadas pelo rejeição por pavios nos máximos e mínimos diários.

Este EA combina a estrutura do mercado em múltiplos períodos de tempo com um momento de entrada preciso, permitindo que os traders entrem cedo nas reversões mantendo um controle rigoroso de risco.

Lógica principal de negociação
O EA opera usando um sistema de confirmação em três camadas.

  1. Zonas de oferta e demanda em períodos de tempo superiores
    Detecta automaticamente máximos e mínimos chave do tipo swing nos seguintes períodos:

H4
Diário D1

Estas zonas funcionam como áreas de decisão institucional.
As operações são permitidas apenas dentro de zonas válidas de oferta ou demanda.

  1. Confirmação de rejeição no máximo ou mínimo diário
    O EA monitora continuamente o máximo e o mínimo do dia atual.

Uma operação é executada somente quando o preço apresenta:

Rejeição forte por pavio
Estrutura clara de vela de alta ou de baixa

Isso ajuda a evitar entradas tardias e falsos rompimentos.

  1. Lógica de uma operação por dia
    O EA avalia as configurações apenas uma vez por dia de negociação.
    Evita sobre negociação e ruído do mercado.
    É ideal para uma operação disciplinada e de alta qualidade.

Regras de execução de operações

Condições de venda
O preço atinge o máximo diário.
Aparece uma rejeição de baixa por pavio.
O preço está dentro de uma zona de oferta em H4 ou D1.

Condições de compra
O preço atinge o mínimo diário.
Aparece uma rejeição de alta por pavio.
O preço está dentro de uma zona de demanda em H4 ou D1.

Segurança integrada e controle de risco
Cálculo automático de lotes seguro considerando a margem.
Compatível com contas de capital muito baixo.
Totalmente compatível com validação do MQL5 Market.
Evita abrir operações quando a margem é insuficiente.
Utiliza Stop Loss e Take Profit fixos.

Parâmetros totalmente personalizáveis
Tamanho máximo de lote.
Stop Loss e Take Profit em pips.
Sensibilidade do rejeição por pavio.
Espessura das zonas.
Controle de slippage.
Magic Number para múltiplos EAs.

Todos os parâmetros estão claramente separados e fáceis de configurar.

Configurações recomendadas
Períodos de tempo H1, M30 ou M15.

Mercados recomendados
Principais e secundários pares de Forex.
Ouro XAUUSD.
Índices.
Criptomoedas conforme o broker.

Melhor desempenho ocorre durante as sessões de Londres e Nova York.

Sem redesenho e alta estabilidade
Não utiliza dados futuros.
Os sinais não redesenham.
As operações são geradas apenas em tempo real.
Otimizado para velocidade e compatibilidade com brokers.

Para quem é este EA
Traders de Price Action.
Traders de oferta e demanda.
Usuários do Smart Money Concept.
Day traders e swing traders.
Traders que preferem sistemas limpos e baseados em regras.

Por que escolher o Trend Reversal Zone and Alert EA
Porque ele espera o preço chegar em zonas chave, confirma a rejeição real e opera apenas onde instituições atuam.


