Trend Reversal Zone and Alert EA
智能供需区趋势反转交易系统
Trend Reversal Zone and Alert EA 是一款专业的、不重绘（Non-Repainting）的智能交易系统（EA），专为捕捉机构级供需区域中的高概率趋势反转而设计，并通过日内高点/低点的影线拒绝（Wick Rejection）价格行为进行确认。
该 EA 将多时间周期的市场结构与精准的入场时机相结合，使交易者能够在趋势反转的早期介入，同时保持严格的风险控制。
核心交易逻辑
本 EA 采用三重确认机制：
1. 高时间周期供需区域
自动识别以下时间周期中的关键摆动高点与低点：
-
H4（4 小时）
-
D1（日线）
这些区域代表机构级决策区间。
只有当价格位于有效的供给区或需求区内时，才允许开仓。
2. 日内高点 / 低点影线拒绝确认
EA 持续监控当日最高价（High）与最低价（Low）。
只有在出现以下条件时才会触发交易：
-
明显而强烈的影线拒绝
-
清晰的看涨或看跌蜡烛形态结构
此机制可有效避免追高/追低和假突破。
3. 每日仅一笔交易逻辑
-
每个交易日只评估并执行一次交易机会
-
有效防止过度交易和信号噪音
-
非常适合纪律性强、追求高质量交易的交易者
交易执行规则
SELL（卖出）条件
-
价格触及当日高点
-
出现看跌影线拒绝
-
价格位于 H4 或 D1 供给区内
BUY（买入）条件
-
价格触及当日低点
-
出现看涨影线拒绝
-
价格位于 H4 或 D1 需求区内
内置安全与风险控制
-
自动保证金安全的手数计算
-
兼容极小资金账户
-
完全符合 MQL5 Market 审核与验证要求
-
保证金不足时自动阻止开仓
-
使用固定的 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）
完全可自定义参数
-
最大交易手数
-
止损 / 止盈（点数）
-
影线拒绝灵敏度
-
区域宽度
-
滑点控制
-
Magic Number（支持多 EA 同时运行）
所有参数结构清晰、易于配置，适合新手与专业交易者。
推荐使用设置
-
时间周期： H1、M30 或 M15
-
适用市场：
-
外汇主要与次要货币对
-
黄金（XAUUSD）
-
指数
-
加密货币（取决于经纪商）
-
在伦敦和纽约交易时段表现最佳。
不重绘 · 高稳定性
-
不使用未来数据
-
信号不会重绘
-
交易仅在实时行情中生成
-
针对速度与经纪商兼容性进行了优化
适合哪些交易者？
Price Action 价格行为交易者
供需交易者
Smart Money 概念使用者
日内交易者与波段交易者
偏好规则清晰、系统化交易的交易者
为什么选择 Trend Reversal Zone and Alert EA？
因为它等待价格进入关键位置，确认真实的价格拒绝行为，并且只在机构参与的区域进行交易。