Trend Reversal Zone and Alert EA

智能供需区趋势反转交易系统

Trend Reversal Zone and Alert EA 是一款专业的、不重绘（Non-Repainting）的智能交易系统（EA），专为捕捉机构级供需区域中的高概率趋势反转而设计，并通过日内高点/低点的影线拒绝（Wick Rejection）价格行为进行确认。

该 EA 将多时间周期的市场结构与精准的入场时机相结合，使交易者能够在趋势反转的早期介入，同时保持严格的风险控制。

核心交易逻辑

本 EA 采用三重确认机制：

1. 高时间周期供需区域

自动识别以下时间周期中的关键摆动高点与低点：

H4（4 小时）

D1（日线）

这些区域代表机构级决策区间。

只有当价格位于有效的供给区或需求区内时，才允许开仓。

2. 日内高点 / 低点影线拒绝确认

EA 持续监控当日最高价（High）与最低价（Low）。

只有在出现以下条件时才会触发交易：

明显而强烈的 影线拒绝

清晰的看涨或看跌蜡烛形态结构

此机制可有效避免追高/追低和假突破。

3. 每日仅一笔交易逻辑

每个交易日只评估并执行 一次交易机会

有效防止 过度交易和信号噪音

非常适合纪律性强、追求高质量交易的交易者

交易执行规则

SELL（卖出）条件

价格触及 当日高点

出现 看跌影线拒绝

价格位于 H4 或 D1 供给区内

BUY（买入）条件

价格触及 当日低点

出现 看涨影线拒绝

价格位于 H4 或 D1 需求区内

内置安全与风险控制

自动 保证金安全的手数计算

兼容 极小资金账户

完全符合 MQL5 Market 审核与验证要求

保证金不足时自动阻止开仓

使用固定的 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

完全可自定义参数

最大交易手数

止损 / 止盈（点数）

影线拒绝灵敏度

区域宽度

滑点控制

Magic Number（支持多 EA 同时运行）

所有参数结构清晰、易于配置，适合新手与专业交易者。

推荐使用设置

时间周期： H1、M30 或 M15

适用市场： 外汇主要与次要货币对 黄金（XAUUSD） 指数 加密货币（取决于经纪商）



在伦敦和纽约交易时段表现最佳。

不重绘 · 高稳定性

不使用未来数据

信号 不会重绘

交易仅在 实时行情 中生成

针对速度与经纪商兼容性进行了优化

适合哪些交易者？

Price Action 价格行为交易者

供需交易者

Smart Money 概念使用者

日内交易者与波段交易者

偏好规则清晰、系统化交易的交易者

为什么选择 Trend Reversal Zone and Alert EA？

因为它等待价格进入关键位置，确认真实的价格拒绝行为，并且只在机构参与的区域进行交易。