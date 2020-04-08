Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zonas Institucionales de Compra y Venta con Alertas

Resumen:
“Zonas Institucionales de Compra y Venta con Alertas” es un indicador profesional todo-en-uno que combina líneas de tendencia diarias, señales de cambio de carácter (CHoCH) y zonas institucionales de oferta/demanda de 7 días, proporcionando a los traders una visión clara de la estructura del mercado, la dirección de la tendencia y los puntos de reversión de alta probabilidad.

Funciones clave:

Detección de líneas de tendencia diarias:

  • Dibuja automáticamente líneas de tendencia desde el máximo/mínimo del día anterior hasta el máximo/mínimo del día actual.

  • Detecta rupturas de línea de tendencia y señala posibles reversiónes CHoCH.

Alertas de Cambio de Carácter (CHoCH):

  • Resalta las reversiones del mercado únicamente después de que la línea de tendencia haya sido rota y el precio cierre más allá de ella.

  • Muestra flechas de compra/venta con alertas opcionales.

Zonas de soporte y resistencia diarias:

  • Traza máximos/mínimos del día anterior, línea media, apertura del día anterior y línea vertical del cierre del día actual.

  • Anchura y grosor de las zonas ajustables para una visualización clara.

Zonas institucionales de 7 días:

  • Destaca las principales zonas institucionales de compra (demanda) y venta (oferta) de los máximos y mínimos de los últimos 7 días.

  • Detecta rechazos de precio y configuraciones de triple toque para reversiones de alta probabilidad.

Lógica de confirmación de operaciones:

  • Solo considera operaciones cuando ocurre un CHoCH y la línea de tendencia se rompe con un cierre de vela más allá de ella.

  • Filtra señales falsas y se enfoca en configuraciones de reversión de tendencia fuertes.

Alertas y notificaciones:

  • Alertas push, correo electrónico y sonoras para CHoCH, rupturas de línea de tendencia y rechazos de oferta/demanda.

  • Mantiene al trader informado de setups de trading de alta probabilidad.

Altamente personalizable:

  • Ajusta colores, grosores y visibilidad de las líneas de tendencia, zonas diarias de SR y zonas de 7 días.

  • Visualización opcional de la línea de tendencia para un gráfico más limpio.

Por qué es poderoso:
Este indicador combina múltiples herramientas profesionales de trading en un solo gráfico, permitiendo a los traders identificar la dirección de la tendencia, las zonas institucionales y los puntos de reversión confirmados de un vistazo. Perfecto para traders swing, traders intradía y cualquiera que busque entradas basadas en confirmación.


Productos recomendados
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trend Reversal Zone and Alert Zonas de Oferta y Demanda Multi-Timeframe + Señales Precisas de Reversión Trend Reversal Zone and Alert es un indicador profesional de estructura de mercado sin repaint , diseñado para traders que buscan reversiones de alta probabilidad en niveles institucionales clave . El indicador combina de forma inteligente zonas de oferta y demanda de marcos temporales superiores (H4 y D1) con señales precisas de rechazo en los máximos y mínimos diarios , permitiendo entradas
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicadores
Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal Descripción: El Histograma de Oferta y Demanda Multitemporal es un indicador potente y limpio que muestra la fuerza de la oferta y demanda del mercado a través de múltiples marcos temporales, específicamente H4 y D1. Muestra histogramas que destacan cuándo los compradores o vendedores dominan, permitiendo a los traders identificar rápidamente las áreas clave de presión del mercado. Características principales: Histogramas H4 y D1: Visualización clar
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Scalpers Zone – Indicador definitivo de Zonas de Oferta/Demanda + Rechazo Estocástico y Triple Toque Scalpers Zone está diseñado para traders que buscan entradas de alta probabilidad en scalp trading. Detecta zonas de oferta y demanda diarias y de 7 días, y resalta las áreas donde estas zonas se alinean perfectamente, marcando los puntos de reversión más fuertes. Para activos volátiles como criptomonedas y oro, el grosor de la zona puede aumentarse para mejorar la visibilidad y la precisión. Car
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente del mercado para operaciones de alta probabilidad TrendSeeker Dashboard es una potente herramienta de inteligencia de mercado multi-símbolo, diseñada para ayudar a los traders a evitar mercados laterales y centrarse únicamente en pares con tendencias de alta calidad en el marco temporal H4. El panel escanea continuamente todos los símbolos disponibles y clasifica cada par en: Tendencia alcista (Trending UP) Tendencia bajista (Trending DOWN) Mercado late
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Domina la dirección del mercado con precisión El indicador Ultimate Market Master Trend es un analizador integral del sentimiento del mercado, diseñado para traders que buscan claridad, precisión y confianza en cada operación. Combina una detección inteligente de tendencias , un estocástico multitemporal y señales visuales dinámicas para ayudarte a identificar fácilmente entradas y salidas de alta probabilidad.  Características Principales 1. Sistema de Tendencia In
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones es un indicador avanzado diseñado para detectar automáticamente las zonas críticas del mercado , como el máximo y el mínimo del día , y mostrar flechas de rechazo precisas cada vez que el precio reacciona con fuerza en esas áreas. Combina acción del precio, niveles diarios y un sistema de confirmación basado en dos estocásticos (H1 + M5) para ofrecer señales claras, limpias y de alta probabilidad. Ideal para traders intradía, scalpers y swing traders que buscan señ
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo , mínimo , línea media , y las líneas de apertura y cierre del día. El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas. Es ideal para traders intra
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas. Características principales: Oscilador Estocástico: Muestra las líneas rápida (%K) y
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer. Características principales: Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15) Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15. Muestra una etiqueta de te
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicadores
¡Maximiza tu trading alineado con la tendencia con H4 & M30 Turning Point PRO! Di adiós a las conjeturas y al desorden del gráfico. Este indicador premium combina la detección de tendencias en marcos de tiempo superiores con señales precisas de puntos de giro a corto plazo, brindándote oportunidades claras de compra y venta. Por qué los traders lo aman: H4 EMA200 Bias de Tendencia: Conoce la tendencia dominante de un vistazo. Solo opera en la dirección de la tendencia. Flechas de Ejecución M30:
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trade the Range – Detector de Mercado en Rango H4 y Zonas SR Diarias con Alertas de Rechazo de Mechas Descripción general: “Trade the Range” es una herramienta de trading de precisión diseñada para traders que desean enfocarse exclusivamente en mercados en rango de alta probabilidad . En lugar de seguir ciegamente cada tendencia, este indicador identifica cuándo el mercado está consolidándose en el marco temporal H4 y le guía para operar con confianza en las zonas superior e inferior del rango.
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Pro – Panel Definitivo de Tendencia y Punto de Giro + Detector de Rango H4 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard es un sistema completo de decisión de mercado multi-temporal diseñado para mantener a los traders siempre del lado correcto de la tendencia, eliminar condiciones de rango de baja probabilidad y ofrecer entradas precisas en puntos de giro con total confianza. Esto no es solo un indicador — es un marco completo de trading que responde tres preguntas críticas antes de que
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Asesores Expertos
Trend Reversal Zone and Alert EA Sistema inteligente de reversión en zonas de oferta y demanda Trend Reversal Zone and Alert EA es un Asesor Experto profesional que no repinta, diseñado para capturar reversiones de tendencia de alta probabilidad en zonas institucionales de oferta y demanda, confirmadas mediante rechazo por mechas en los máximos y mínimos diarios. Este EA combina la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con un momento de entrada preciso, permitiendo a los traders
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts es un indicador profesional de Smart Money que combina zonas institucionales de Oferta y Demanda con un histograma de tendencia multi-timeframe para ofrecer entradas de rechazo de alta probabilidad . El indicador identifica automáticamente zonas premium de oferta y demanda en el gráfico principal y confirma las entradas mediante una fuerte lógica de rechazo por mechas . Las señales se generan únicamente en l
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Moving Average of Supply and Demand es un indicador de seguimiento de tendencias potente y fácil de usar, diseñado para ayudar a los traders a ver claramente la dirección del mercado y entrar en operaciones con confianza, incluso sin tener conocimientos avanzados de análisis técnico. A diferencia de las medias móviles tradicionales basadas en el precio, este indicador aplica una técnica de suavizado a la presión de oferta y demanda, mostrándola directamente en el gráfico de precios en forma de h
