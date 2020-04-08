Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zonas Institucionales de Compra y Venta con Alertas

Resumen:

“Zonas Institucionales de Compra y Venta con Alertas” es un indicador profesional todo-en-uno que combina líneas de tendencia diarias, señales de cambio de carácter (CHoCH) y zonas institucionales de oferta/demanda de 7 días, proporcionando a los traders una visión clara de la estructura del mercado, la dirección de la tendencia y los puntos de reversión de alta probabilidad.

Funciones clave:

Detección de líneas de tendencia diarias:

Dibuja automáticamente líneas de tendencia desde el máximo/mínimo del día anterior hasta el máximo/mínimo del día actual.

Detecta rupturas de línea de tendencia y señala posibles reversiónes CHoCH.

Alertas de Cambio de Carácter (CHoCH):

Resalta las reversiones del mercado únicamente después de que la línea de tendencia haya sido rota y el precio cierre más allá de ella.

Muestra flechas de compra/venta con alertas opcionales.

Zonas de soporte y resistencia diarias:

Traza máximos/mínimos del día anterior, línea media, apertura del día anterior y línea vertical del cierre del día actual.

Anchura y grosor de las zonas ajustables para una visualización clara.

Zonas institucionales de 7 días:

Destaca las principales zonas institucionales de compra (demanda) y venta (oferta) de los máximos y mínimos de los últimos 7 días.

Detecta rechazos de precio y configuraciones de triple toque para reversiones de alta probabilidad.

Lógica de confirmación de operaciones:

Solo considera operaciones cuando ocurre un CHoCH y la línea de tendencia se rompe con un cierre de vela más allá de ella.

Filtra señales falsas y se enfoca en configuraciones de reversión de tendencia fuertes.

Alertas y notificaciones:

Alertas push, correo electrónico y sonoras para CHoCH, rupturas de línea de tendencia y rechazos de oferta/demanda.

Mantiene al trader informado de setups de trading de alta probabilidad.

Altamente personalizable:

Ajusta colores, grosores y visibilidad de las líneas de tendencia, zonas diarias de SR y zonas de 7 días.

Visualización opcional de la línea de tendencia para un gráfico más limpio.

Por qué es poderoso:

Este indicador combina múltiples herramientas profesionales de trading en un solo gráfico, permitiendo a los traders identificar la dirección de la tendencia, las zonas institucionales y los puntos de reversión confirmados de un vistazo. Perfecto para traders swing, traders intradía y cualquiera que busque entradas basadas en confirmación.