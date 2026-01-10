PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts es un indicador profesional de Smart Money que combina zonas institucionales de Oferta y Demanda con un histograma de tendencia multi-timeframe para ofrecer entradas de rechazo de alta probabilidad.

El indicador identifica automáticamente zonas premium de oferta y demanda en el gráfico principal y confirma las entradas mediante una fuerte lógica de rechazo por mechas. Las señales se generan únicamente en la dirección de la tendencia dominante, la cual es claramente determinada por el Histograma de Oferta y Demanda.

Fortaleza Clave

El histograma es el filtro de tendencia.

Muestra visualmente si la demanda o la oferta controla el mercado en marcos temporales superiores, asegurando operaciones a favor de la fuerza del mercado y no en su contra.

Control de Calidad de Zonas (Tu Ventaja)

Mediante los parámetros SwingDepth, el trader puede definir con precisión zonas premium:

Mayor SwingDepth → Zonas más fuertes y de calidad institucional

Menor SwingDepth → Zonas más frecuentes pero menos potentes

Esto permite filtrar el ruido del mercado, enfocarse solo en estructuras de precio de alta calidad y operar con precisión institucional.

Características Principales

Zonas premium de Oferta y Demanda en el gráfico principal

Flechas de rechazo en zonas válidas Flechas blancas → BUY (rechazo en demanda) Flechas amarillas → SELL (rechazo en oferta)

Motor de detección multi-zona (múltiples estructuras de mercado)

Histograma de Oferta y Demanda (motor de determinación de tendencia)

Confirmación de tendencia multi-timeframe (H4 y D1)

Lógica de rechazo por mecha (no repinta tras el cierre de la vela)

Alertas y notificaciones (ventana, sonido, push)

Parámetros totalmente personalizables

Ideal Para

Smart Money Concepts (SMC)

Trading con Oferta y Demanda

Estrategias institucionales y Order Flow

Scalping, intradía y swing trading

Define tus zonas premium.

Sigue la tendencia del histograma.

Entra solo en rechazos reales de precio.