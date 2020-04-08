Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

¡Maximiza tu trading alineado con la tendencia con H4 & M30 Turning Point PRO!

Di adiós a las conjeturas y al desorden del gráfico. Este indicador premium combina la detección de tendencias en marcos de tiempo superiores con señales precisas de puntos de giro a corto plazo, brindándote oportunidades claras de compra y venta.

Por qué los traders lo aman:

H4 EMA200 Bias de Tendencia: Conoce la tendencia dominante de un vistazo. Solo opera en la dirección de la tendencia.

Flechas de Ejecución M30: Espera puntos de giro de alta probabilidad confirmados por tendencia, estructura y volatilidad.

Etiquetas Inteligentes: Siempre sabe cuándo anticipar una flecha de COMPRA o VENTA — sin confusión, sin señales perdidas.

Alertas Opcionales: Pop-ups, notificaciones push y correos electrónicos que se activan solo una vez por configuración, evitando sobrecarga de alertas.

Líneas y Visuales Personalizables: Muestra u oculta las líneas EMA de H4 y M30, con etiquetas limpias para un gráfico profesional.

Filtros Swing + ATR: Solo las estructuras de mercado fuertes generan señales — ¡opera con confianza!

Perfecto para:

Traders de Forex, metales y CFDs que buscan entradas alineadas con la tendencia.

Traders activos que necesitan señales confiables de ejecución en M30.

Principiantes que buscan indicaciones visuales claras sin desorden en el gráfico.

Marcos de tiempo recomendados:

H4: Determina la bias de tendencia

M30: Ejecución y puntos de giro

Consejo profesional: Combínalo con una gestión de riesgo adecuada para maximizar el éxito. Entra solo cuando la flecha de punto de giro en M30 se alinee con la tendencia H4.

¡Desbloquea hoy el trading de nivel profesional — deja de adivinar y empieza a operar con confianza!