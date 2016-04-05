Ultimate Daily Zones Arrow
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo, mínimo, línea media, y las líneas de apertura y cierre del día.
El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas.
Es ideal para traders intradía y swing que utilizan niveles del día anterior para reversiones, rupturas y retestes.
Qué hace el indicador
Dibuja Zonas de Soporte y Resistencia del Día Anterior
-
Traza una zona de resistencia alrededor del máximo del día previo
-
Traza una zona de soporte alrededor del mínimo del día previo
-
Las zonas se extienden automáticamente durante todo el día actual
-
Opcionalmente muestra etiquetas de texto para cada zona
Estas zonas suelen ser puntos clave de giro o ruptura del precio.
Dibuja la Línea Media (Midline)
El indicador calcula el punto medio entre el máximo y el mínimo del día anterior y dibuja una línea horizontal punteada.
Esta línea funciona como:
-
soporte intradía,
-
resistencia intradía,
-
nivel objetivo de retroceso hacia el equilibrio.
Dibuja las Líneas de Apertura y Cierre del Día
El indicador añade dos líneas verticales:
-
Línea de apertura del día anterior
-
Línea de cierre del día actual (extendida 24 horas)
Estas líneas ayudan a comprender la estructura del día y la dirección general del mercado.
Alertas automáticas cuando el precio toca zonas clave
El indicador envía una alerta cuando el precio toca:
-
la zona de resistencia del día anterior
-
la zona de soporte del día anterior
-
la línea media
Tipos de alerta disponibles:
-
ventana emergente + sonido
-
notificación push
-
correo electrónico
Nunca volverás a perder una reacción importante del mercado.
Detección de rechazos de mecha con flechas Buy/Sell
El indicador analiza las últimas velas y detecta rechazos fuertes en las zonas clave.
Dibuja:
-
flecha roja de venta (Sell) cuando el precio rechaza el máximo del día anterior
-
flecha verde de compra (Buy) cuando el precio rechaza el mínimo del día anterior
Cada flecha aparece solo una vez por día, evitando exceso de señales o ruido visual.
Ventajas del indicador
-
Señala de forma clara los niveles más importantes del día
-
Ayuda a tomar decisiones basadas en la estructura del mercado
-
Envía alertas oportunas sobre reacciones en zonas clave
-
Las flechas de rechazo confirman oportunidades de entrada
-
Funciona en todos los mercados (Forex, índices, criptomonedas, materias primas, metales)
Configuración
El usuario puede personalizar:
-
colores de las zonas
-
grosor de las zonas
-
colores y estilo de líneas
-
sensibilidad del rechazo de mecha
-
tipo y color de las flechas
-
alertas: sonido, push, email
-
mostrar u ocultar etiquetas
Es un indicador ligero, fácil de usar y apto para cualquier estrategia.