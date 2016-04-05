Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo, mínimo, línea media, y las líneas de apertura y cierre del día.

El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas.

Es ideal para traders intradía y swing que utilizan niveles del día anterior para reversiones, rupturas y retestes.

Qué hace el indicador

Dibuja Zonas de Soporte y Resistencia del Día Anterior

Traza una zona de resistencia alrededor del máximo del día previo

Traza una zona de soporte alrededor del mínimo del día previo

Las zonas se extienden automáticamente durante todo el día actual

Opcionalmente muestra etiquetas de texto para cada zona

Estas zonas suelen ser puntos clave de giro o ruptura del precio.

Dibuja la Línea Media (Midline)

El indicador calcula el punto medio entre el máximo y el mínimo del día anterior y dibuja una línea horizontal punteada.

Esta línea funciona como:

soporte intradía,

resistencia intradía,

nivel objetivo de retroceso hacia el equilibrio.

Dibuja las Líneas de Apertura y Cierre del Día

El indicador añade dos líneas verticales:

Línea de apertura del día anterior

Línea de cierre del día actual (extendida 24 horas)

Estas líneas ayudan a comprender la estructura del día y la dirección general del mercado.

Alertas automáticas cuando el precio toca zonas clave

El indicador envía una alerta cuando el precio toca:

la zona de resistencia del día anterior

la zona de soporte del día anterior

la línea media

Tipos de alerta disponibles:

ventana emergente + sonido

notificación push

correo electrónico

Nunca volverás a perder una reacción importante del mercado.

Detección de rechazos de mecha con flechas Buy/Sell

El indicador analiza las últimas velas y detecta rechazos fuertes en las zonas clave.

Dibuja:

flecha roja de venta (Sell) cuando el precio rechaza el máximo del día anterior

flecha verde de compra (Buy) cuando el precio rechaza el mínimo del día anterior

Cada flecha aparece solo una vez por día, evitando exceso de señales o ruido visual.

Ventajas del indicador

Señala de forma clara los niveles más importantes del día

Ayuda a tomar decisiones basadas en la estructura del mercado

Envía alertas oportunas sobre reacciones en zonas clave

Las flechas de rechazo confirman oportunidades de entrada

Funciona en todos los mercados (Forex, índices, criptomonedas, materias primas, metales)

Configuración

El usuario puede personalizar:

colores de las zonas

grosor de las zonas

colores y estilo de líneas

sensibilidad del rechazo de mecha

tipo y color de las flechas

alertas: sonido, push, email

mostrar u ocultar etiquetas

Es un indicador ligero, fácil de usar y apto para cualquier estrategia.