Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows

Ultimate Daily SR Zones es un potente indicador de acción del precio que identifica automáticamente los niveles más importantes del mercado basándose en los datos del día anterior: máximo, mínimo, línea media, y las líneas de apertura y cierre del día.
El indicador también detecta rechazos de mecha (wick rejections) y dibuja automáticamente flechas de compra y venta cuando el mercado muestra señales de giro en estas zonas.

Es ideal para traders intradía y swing que utilizan niveles del día anterior para reversiones, rupturas y retestes.

 Qué hace el indicador

 Dibuja Zonas de Soporte y Resistencia del Día Anterior

  • Traza una zona de resistencia alrededor del máximo del día previo

  • Traza una zona de soporte alrededor del mínimo del día previo

  • Las zonas se extienden automáticamente durante todo el día actual

  • Opcionalmente muestra etiquetas de texto para cada zona

Estas zonas suelen ser puntos clave de giro o ruptura del precio.

 Dibuja la Línea Media (Midline)

El indicador calcula el punto medio entre el máximo y el mínimo del día anterior y dibuja una línea horizontal punteada.
Esta línea funciona como:

  • soporte intradía,

  • resistencia intradía,

  • nivel objetivo de retroceso hacia el equilibrio.

 Dibuja las Líneas de Apertura y Cierre del Día

El indicador añade dos líneas verticales:

  • Línea de apertura del día anterior

  • Línea de cierre del día actual (extendida 24 horas)

Estas líneas ayudan a comprender la estructura del día y la dirección general del mercado.

 Alertas automáticas cuando el precio toca zonas clave

El indicador envía una alerta cuando el precio toca:

  • la zona de resistencia del día anterior

  • la zona de soporte del día anterior

  • la línea media

Tipos de alerta disponibles:

  • ventana emergente + sonido

  • notificación push

  • correo electrónico

Nunca volverás a perder una reacción importante del mercado.

 Detección de rechazos de mecha con flechas Buy/Sell

El indicador analiza las últimas velas y detecta rechazos fuertes en las zonas clave.

Dibuja:

  • flecha roja de venta (Sell) cuando el precio rechaza el máximo del día anterior

  • flecha verde de compra (Buy) cuando el precio rechaza el mínimo del día anterior

Cada flecha aparece solo una vez por día, evitando exceso de señales o ruido visual.

 Ventajas del indicador

  • Señala de forma clara los niveles más importantes del día

  • Ayuda a tomar decisiones basadas en la estructura del mercado

  • Envía alertas oportunas sobre reacciones en zonas clave

  • Las flechas de rechazo confirman oportunidades de entrada

  • Funciona en todos los mercados (Forex, índices, criptomonedas, materias primas, metales)

 Configuración

El usuario puede personalizar:

  • colores de las zonas

  • grosor de las zonas

  • colores y estilo de líneas

  • sensibilidad del rechazo de mecha

  • tipo y color de las flechas

  • alertas: sonido, push, email

  • mostrar u ocultar etiquetas

Es un indicador ligero, fácil de usar y apto para cualquier estrategia.

Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Domina la dirección del mercado con precisión El indicador Ultimate Market Master Trend es un analizador integral del sentimiento del mercado, diseñado para traders que buscan claridad, precisión y confianza en cada operación. Combina una detección inteligente de tendencias , un estocástico multitemporal y señales visuales dinámicas para ayudarte a identificar fácilmente entradas y salidas de alta probabilidad.  Características Principales 1. Sistema de Tendencia In
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones es un indicador avanzado diseñado para detectar automáticamente las zonas críticas del mercado , como el máximo y el mínimo del día , y mostrar flechas de rechazo precisas cada vez que el precio reacciona con fuerza en esas áreas. Combina acción del precio, niveles diarios y un sistema de confirmación basado en dos estocásticos (H1 + M5) para ofrecer señales claras, limpias y de alta probabilidad. Ideal para traders intradía, scalpers y swing traders que buscan señ
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts es un indicador de trading completo que combina Estocástico, Niveles del Día Anterior, Medidor de Tendencia Multitemporal (MTF) y detección de rechazos en una sola herramienta potente. Ayuda a los traders a identificar rápidamente zonas clave de soporte/resistencia, dirección de la tendencia y señales de reversión de alta probabilidad mediante flechas visuales y alertas automáticas. Características principales: Oscilador Estocástico: Muestra las líneas rápida (%K) y
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
El Indicador Follow The Labels es un indicador MT4 multifuncional diseñado para ofrecer a los traders una visión visual completa de las condiciones del mercado en múltiples dimensiones. Combina análisis de tendencia, niveles del día anterior, momentum estocástico y señales de rechazo en una interfaz fácil de leer. Características principales: Filtro de Tendencia MA200 Multitemporal (H1→M15) Muestra la alineación del MA200 (LWMA) en tres marcos temporales: H1, M30, M15. Muestra una etiqueta de te
