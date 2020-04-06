GBP Miner Pro MT4

GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones.

Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD.





"GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio $ 499] MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143143 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565

Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2320286?source=Site+Perfil Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram Señal MT5 : Inicio de sesión : 15189220

Contraseña Inversor : GBPMinerpro@1

GBPMinerpro@1 Servidor : Alpari-MT5





Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp

Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.





Ventajas :

No es un Grid o Martingale

Soporta SL y TP

Gestión inteligente de dinero y sistema de gestión de posiciones

Preparado para Prop Firm

Temporizador para trailing stop (para prop firm)

De 1 a 3 operaciones al día (por supuesto, habrá días en los que no habrá ninguna operación)





Especificaciones :

Par GBPUSD Marco de tiempo Cualquiera (H1)

Depósito >= $ 200 (USD) Configuración Por defecto Apalancamiento >= 1:100 Tipo de cuenta Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN VPS 24 / 7





Cómo hacer Back test :

Ejecute la prueba retrospectiva y active GBPUSD

Ajuste el marco de tiempo a 1H

1H Hay ajustes por defecto , sólo tiene que establecer el saldo de la cuenta a $ 500

, sólo tiene que establecer el $ 500 Establezca los Datos y elModelado a 1Minuto OHLC O Cada Tick Basado en Ticks Reales





Risk Disclosure - Disclaimer : Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted. Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.





Advertencias :

La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.

Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.



