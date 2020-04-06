GBP Miner Pro MT4
- Asesores Expertos
- Rahman Pavaleh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones.
Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD.
"GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio $ 499]
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/143143
Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565
Señal Mql5: https://www.mql5.com/en/signals/2320286?source=Site+Perfil
Señal Myfxbook: Visite el canal de Telegram
Señal MT5 :
- Inicio de sesión : 15189220
- Contraseña Inversor : GBPMinerpro@1
- Servidor : Alpari-MT5
Canal público : https://www.mql5.com/en/channels/mqlexp
Nota: Si tiene algún problema para ejecutarlo, por favor envíeme un mensaje.
Ventajas :
- No es unGrid o Martingale
- SoportaSL y TP
- Gestión inteligentede dinero y sistema de gestión de posiciones
- Preparado para Prop Firm
- Temporizador para trailing stop (para prop firm)
- De 1 a 3 operaciones al día (por supuesto, habrá días en los que no habrá ninguna operación)
Especificaciones :
|Par
|GBPUSD
|Marco de tiempo
|Cualquiera (H1)
|Depósito
|>= $ 200 (USD)
|Configuración
|Por defecto
|Apalancamiento
|>= 1:100
|Tipo de cuenta
|Cualquiera - Cobertura - Diferencial bajo - ECN
|VPS
|24 / 7
Cómo hacer Back test :
- Ejecute la prueba retrospectiva y active GBPUSD
- Ajuste elmarco de tiempo a 1H
- Hay ajustes por defecto, sólo tiene que establecer elsaldo de la cuenta a $ 500
- Establezca los Datos y elModelado a 1Minuto OHLC O Cada Tick Basado en Ticks Reales
Risk Disclosure - Disclaimer :
Al igual que otros EAs tendrá operaciones perdedoras - o períodos de pérdidas - si usted no puede tolerarlas entonces este EA no es para usted.
Todas las medidas de minimización de riesgos se han tomado y nadie puede prometer un beneficio garantizado.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Advertencias :
- La venta de este producto es sólo en la tienda MQL5 y el sitio web oficial MQLEXP, así que ten cuidado con los estafadores en línea.
- Al comprar este producto y leer su descripción, usted acepta el riesgo de los mercados financieros.