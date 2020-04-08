US30 breakout AI support

US30 NY Session Breakout Detector (AI-Supported)

US30 NY Session Breakout Detector es un indicador de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado exclusivamente para los operadores de US30 (Dow Jones) que se centran en la volatilidad de la sesión de Nueva York y el comercio de ruptura.
Combina la estructura de mercado basada en la sesión, el filtrado de rupturas falsas y un motor de confianza de estilo IA para ofrecer señales de ruptura precisas y de alta calidad.

Concepto básico

El indicador sigue automáticamente los máximos y mínimos anteriores a la sesión de Nueva York (sesiones asiática y londinense) y supervisa la evolución de los precios durante la sesión de Nueva York.
Cuando el precio rompe estos niveles clave con suficiente fuerza, el indicador identifica las rupturas reales, filtra los movimientos falsos y asigna una puntuación de confianza de IA a cada señal.

Sistema de confianza AI Precision

Cada señal de ruptura se evalúa utilizando un modelo multifactorial de estilo IA que analiza:

  • La fuerza de la ruptura en relación con la volatilidad (basado en ATR)

  • Calidad y estructura del cuerpo de la vela

  • Momento del volumen (proxy de expansión del precio)

  • Momento dentro de la sesión de NY (prioridad a principios de la sesión)

  • Alineación de la acción del precio a corto plazo

Cada señal recibe una puntuación de confianza (0-100%) y una etiqueta de calidad clara:

  • EXCELENTE

  • ALTA

  • MODERADO

  • BAJA

Esto permite a los operadores centrarse sólo en las configuraciones de alta probabilidad y evitar las entradas débiles o tardías.

Tipos de señales

El indicador distingue visualmente entre rupturas reales y falsas:

  • ✅ Rotura de compra - Rotura fuerte por encima del máximo anterior a NY

  • Falsa compra - Falsa ruptura al alza con rechazo

  • Sell Breakout - Fuerte ruptura por debajo del mínimo previo a NY.

  • ❌ Falsa venta - Falsa ruptura a la baja con rechazo

Todas las señales se muestran utilizando flechas modernas, cuadros de ruptura y etiquetas de color de confianza.


