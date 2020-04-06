Gold Breakout zone

EA de la sesión de ruptura del oro - Optimización de las operaciones a largo plazo y de la firma de puntales

El EA de Sesión de Ruptura de Oro es un Asesor Experto basado en la precisión desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro), diseñado para capturar operaciones de ruptura de alta calidad utilizando los niveles máximos / mínimos de la sesión anterior.

Este EA se centra en la calidad por encima de la cantidad, por lo que es ideal para los retos de las empresas de apoyo y las estrategias de trading disciplinadas a largo plazo.

Características principales

Lógica de ruptura de sesión Opera sólo cuando el precio rompe el máximo o mínimo confirmado de la sesión anterior Filtra las falsas rupturas mediante estrictas reglas de validación

Selección de operaciones de alta calidad Baja frecuencia de operaciones Evita el exceso de operaciones y las entradas aleatorias

Amigable con las empresas de capital riesgo Comportamiento de riesgo controlado Diseñado para respetar las reglas de reducción diaria y pérdida máxima Adecuado para FTMO, MyFundedFX, The5ers, etc. Sin martingala ni cobertura

Optimizado para XAUUSD Adaptado específicamente para la volatilidad y el comportamiento del Oro Mejor rendimiento en plazos de 15M-1H

Enfoque a largo plazo Tiene como objetivo el crecimiento sostenible en lugar de la reventa agresiva Funciona bien para operaciones de continuación de ruptura de estilo oscilante



Configuración recomendada

Símbolo XAUUSD (Oro)

Marco temporal: 15 minutos o 1 hora

Estilo de negociación: Ruptura de Sesión / Continuación de Tendencia

Riesgo: Conservador a Medio (Prop-firm compliant)

Para quién es este EA