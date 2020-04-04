Breakout package 4 in 1
- Indicadores
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.0
Paquete Breakout 4 en 1
Funciones básicas
El indicador funciona como un "Motor de Confirmación de Tendencia". Identifica cuando el precio rompe a través de un nivel estructural clave y luego utiliza osciladores secundarios para verificar si el movimiento tiene suficiente fuerza para continuar.
1. El motor de ruptura (S&R)
La base del indicador es identificar el Soporte y la Resistencia (S&R). Cuando el precio cierra por encima de la resistencia o por debajo del soporte, el indicador activa una alerta.
-
Niveles horizontales: Rupturas de máximos/mínimos anteriores o zonas de oferta/demanda.
-
Líneas de tendencia: Rupturas de líneas diagonales de impulso.
2. Las capas de filtro (Elija su estilo)
Los operadores pueden alternar entre diferentes filtros en función de su apetito por el riesgo:
-
Filtro RSI (sobrecompra/sobreventa): * Ruptura alcista: Sólo se activa si el RSI está por encima de 50 (impulso) pero aún no por encima de 70 (agotamiento).
-
Ruptura bajista: Sólo se activa si el RSI está por debajo de 50 pero no por debajo de 30.
-
-
Filtro MACD (Convergencia/Divergencia): * Asegura que la ruptura está respaldada por volumen y crecimiento del histograma. Si un precio rompe al alza pero el histograma MACD se contrae, señala una "ruptura débil".
-
Modo Híbrido: Permite a los usuarios combinar ambos para entradas de "Francotirador" de alta probabilidad.
Comparación de estilos de negociación
|Estilo
|Filtro utilizado
|Mejor para
|Nivel de riesgo
|Agresivo
|Ninguno (S&R puro)
|Mercados volátiles / Noticias
|Alto
|Momentum
|Filtro MACD
|Mercados con tendencia fuerte
|Medio
|Conservador
|RSI + MACD
|Scalping o Day Trading
|Bajo