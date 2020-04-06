FVG Gap Detector

XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor



Operativa automatizada FVG (Fair Value Gap) para XAU con detección multi-marco de tiempo, filtrado EMA, opciones de gestión de dinero, lógica de trailing/breakeven y confirmaciones visuales claras - creado para scalpers y swing traders que quieren un EA configurable y que prime la seguridad.

Eslogan de una línea

Detector FVG Multi-TF para XAU con filtro de tendencia EMA, gestión monetaria adaptativa, trailing & breakeven - conéctelo a MT5 y opere de forma más inteligente.

Qué hace este EA (resumen para el usuario)

Este Asesor Experto escanea múltiples marcos temporales en busca de Fair Value Gaps (FVGs) en XAU, aplica un filtro de tendencia EMA opcional y confirmaciones de precio-acción, luego coloca operaciones con riesgo configurable, lotes fijos o gestión monetaria, stop loss, take profit, trailing stop y lógica de punto de equilibrio. Dibuja rectángulos FVG y marcadores de confirmación en el gráfico para que pueda validar visualmente las señales. Los controles de la hora del día y el bloqueo de los viernes reducen la exposición durante las horas de riesgo.

Detección de FVG en varios marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 (activación/desactivación individual).

Umbrales mínimos de brecha por marco temporal para evitar brechas pequeñas/insignificantes.

Filtro EMA (rápido + lento) para alinear las entradas con la tendencia.

Opción de confirmación precio-acción (requiere cierre por encima/por debajo de FVG).

Opciones de riesgo flexibles: lote fijo o gestión monetaria por porcentaje de riesgo.

Funciones de protección estándar: SL, TP, trailing stop (con beneficio mínimo antes de que se active el trailing).

Activación de stop de equilibrio con buffer.

Filtro de horas de negociación y desactivación de viernes para evitar sesiones en las que no desea operar.

Visuales: colores FVG alcista/bajista, marcadores confirmados y ancho de rectángulo ajustable.

Ligero y configurable - adecuado para backtesting y trading en vivo.

Características principalesEntradas (qué hace cada opción)

Parámetros de negociación

FixedLotSize - Tamaño del lote cuando la gestión monetaria está desactivada.

PorcentajeDeRiesgo - % de riesgo de la cuenta por operación (se utiliza si UseMoneyManagement = true ).

UseMoneyManagement - Alterna entre lotes fijos y porcentaje de riesgo.

StopLossPoints / TakeProfitPoints - SL/TP de protección en puntos.

TrailingStopPoints - Distancia en puntos para el trailing stop.

MinimumProfitPoints - El trailing se activa sólo después de alcanzar este beneficio.

Enable<Mxx>Trading - Activar o desactivar la detección/comercialización por marco temporal (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

Filtro EMA

UseEMAFilter - Activar el filtro de tendencia EMA.

FastEMA / SlowEMA - Periodos para las EMA rápidas y lentas (por defecto 9 y 21).

FastEMAColor / SlowEMAColor - Dibuja los colores de las EMAs.

Horario de negociación

UseTradingHours - Habilita las restricciones de negociación basadas en el tiempo.

TradingSessionStart / TradingSessionEnd - Ventana de negociación (HH:MM).

NoTradingOnFriday - Evita nuevas operaciones los viernes.

Detección FVG

LookbackPeriod - Barras utilizadas para calcular el tamaño medio del cuerpo.

BodyMultiplier - Múltiplo del cuerpo promedio que indica un cuerpo significativo.

M*_MinFVGGap - Tamaño mínimo de brecha en puntos requerido para considerar un FVG válido por marco de tiempo.

FVG_ValidBars - Cuántas barras sigue siendo válido un FVG detectado.

Confirmación de la acción del precio

RequireCloseAboveFVG / RequireCloseBelowFVG - Requiere un cierre más allá del FVG para compras/ventas.

ConfirmationBars - Número de barras a esperar para la confirmación.

ShowConfirmationMarkers / ConfirmationColor - Marcadores visuales para FVGs confirmados.

Punto de equilibrio

UseBreakevenStops - Activar breakeven.

BreakevenTriggerPoints - Ganancia necesaria para mover SL a breakeven.

BreakevenBufferPoints - Buffer extra por encima del punto de equilibrio.

Visuales

BullishFVGColor , BearishFVGColor , ConfirmedFVGColor - Personalizar colores.

FVGWidth - Ancho del trazo del rectángulo.

ShowFVGVisuals - Activar visuales FVG.

Usar cuentas ECN/Zero spread

UseMoneyManagement = true (PorcentajeDeRiesgo = 1.0 )

StopLossPoints = 500 , TakeProfitPoints = 1000

TrailingStopPoints = 15 , MinimumProfitPoints = 50

EnableM1Trading = false (activar sólo después de las pruebas en vivo)

EnableM5 / M15 / H1 = true, H4 / D1 = opcional para señales swing

UseEMAFilter = true (FastEMA 9, SlowEMA 21)

UseTradingHours = true (por ejemplo, 08:00 - 16:00) y NoTradingOnFriday = true

Estos valores predeterminados dan prioridad al riesgo controlado y evitan la negociación hiperactiva de micro-TF hasta que se valide el rendimiento.

Realice pruebas retrospectivas en cada marco temporal y en diferentes regímenes de mercado (tendencia, oscilación). Utilice una cuenta de demostración durante un periodo prolongado (varias semanas como mínimo) antes de empezar a operar. Comience con un riesgo bajo (0,5-1% por operación) y controle la sensibilidad al deslizamiento y al diferencial en XAU. Compruebe los marcadores visuales y la lógica de las operaciones registradas para confirmar que la lógica del EA se ajusta a las expectativas. Una vez satisfecho, despliéguelo en una pequeña cuenta real y escale gradualmente.

Diseñado principalmente para el instrumento XAU (oro) - compruebe el nombre del símbolo en su broker (por ejemplo, XAUUSD , XAUUSD+ ).

El spread, el deslizamiento y la velocidad de ejecución del broker afectan materialmente a los resultados; pruébelos con la cuenta demo de su broker.

El arrastre y el punto de equilibrio dependen de las actualizaciones de ticks; las sesiones de baja liquidez pueden comportarse de forma diferente.

No incorpora filtro de noticias: considere la posibilidad de utilizar un calendario económico/bloque de noticias independiente si desea evitar acontecimientos de gran repercusión.

Las pruebas retrospectivas no garantizan rentabilidades futuras. Controle siempre el tamaño de las posiciones y la diversificación.

Coloque el EA .mq5 y cualquier archivo .ex5 que lo acompañe en MQL5/Experts .

Adjúntelo a un gráfico XAU en el marco temporal que desee (o a un marco temporal neutral si el EA escanea múltiples TFs).

Configure las entradas desde el diálogo de propiedades del EA antes de comenzar.

Supervise el diario y los registros para detectar cualquier mensaje en tiempo de ejecución.

v1.0 - Versión inicial: Detección FVG Multi-TF, filtro EMA, gestión monetaria, trailing & breakeven, marcadores visuales.

v1.1 - (futuro) Añadir filtro de noticias, mejorar la lógica de validez de FVG, optimizaciones de rendimiento.

Configuración inicial recomendada (conservadora)Cómo probar e implementarNotas sobre el rendimiento y el entornoLimitaciones y consideracionesInstalación y usoPlantilla de registro de cambios sugerida (para publicación)Aviso legal / de riesgo (breve)

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este EA es una herramienta - utilizar la gestión de riesgos adecuada, backtest a fondo, y considerar la consulta de un profesional. El autor no es responsable de las pérdidas comerciales.