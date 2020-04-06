FVG Gap Detector

XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor


Operativa automatizada FVG (Fair Value Gap) para XAU con detección multi-marco de tiempo, filtrado EMA, opciones de gestión de dinero, lógica de trailing/breakeven y confirmaciones visuales claras - creado para scalpers y swing traders que quieren un EA configurable y que prime la seguridad.

Eslogan de una línea

Detector FVG Multi-TF para XAU con filtro de tendencia EMA, gestión monetaria adaptativa, trailing & breakeven - conéctelo a MT5 y opere de forma más inteligente.

Qué hace este EA (resumen para el usuario)

Este Asesor Experto escanea múltiples marcos temporales en busca de Fair Value Gaps (FVGs) en XAU, aplica un filtro de tendencia EMA opcional y confirmaciones de precio-acción, luego coloca operaciones con riesgo configurable, lotes fijos o gestión monetaria, stop loss, take profit, trailing stop y lógica de punto de equilibrio. Dibuja rectángulos FVG y marcadores de confirmación en el gráfico para que pueda validar visualmente las señales. Los controles de la hora del día y el bloqueo de los viernes reducen la exposición durante las horas de riesgo.

Características principales

  • Detección de FVG en varios marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 (activación/desactivación individual).

  • Umbrales mínimos de brecha por marco temporal para evitar brechas pequeñas/insignificantes.

  • Filtro EMA (rápido + lento) para alinear las entradas con la tendencia.

  • Opción de confirmación precio-acción (requiere cierre por encima/por debajo de FVG).

  • Opciones de riesgo flexibles: lote fijo o gestión monetaria por porcentaje de riesgo.

  • Funciones de protección estándar: SL, TP, trailing stop (con beneficio mínimo antes de que se active el trailing).

  • Activación de stop de equilibrio con buffer.

  • Filtro de horas de negociación y desactivación de viernes para evitar sesiones en las que no desea operar.

  • Visuales: colores FVG alcista/bajista, marcadores confirmados y ancho de rectángulo ajustable.

  • Ligero y configurable - adecuado para backtesting y trading en vivo.

Entradas (qué hace cada opción)

Parámetros de negociación

  • FixedLotSize - Tamaño del lote cuando la gestión monetaria está desactivada.

  • PorcentajeDeRiesgo - % de riesgo de la cuenta por operación (se utiliza si UseMoneyManagement = true ).

  • UseMoneyManagement - Alterna entre lotes fijos y porcentaje de riesgo.

  • StopLossPoints / TakeProfitPoints - SL/TP de protección en puntos.

  • TrailingStopPoints - Distancia en puntos para el trailing stop.

  • MinimumProfitPoints - El trailing se activa sólo después de alcanzar este beneficio.

  • Enable<Mxx>Trading - Activar o desactivar la detección/comercialización por marco temporal (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

Filtro EMA

  • UseEMAFilter - Activar el filtro de tendencia EMA.

  • FastEMA / SlowEMA - Periodos para las EMA rápidas y lentas (por defecto 9 y 21).

  • FastEMAColor / SlowEMAColor - Dibuja los colores de las EMAs.

Horario de negociación

  • UseTradingHours - Habilita las restricciones de negociación basadas en el tiempo.

  • TradingSessionStart / TradingSessionEnd - Ventana de negociación (HH:MM).

  • NoTradingOnFriday - Evita nuevas operaciones los viernes.

Detección FVG

  • LookbackPeriod - Barras utilizadas para calcular el tamaño medio del cuerpo.

  • BodyMultiplier - Múltiplo del cuerpo promedio que indica un cuerpo significativo.

  • M*_MinFVGGap - Tamaño mínimo de brecha en puntos requerido para considerar un FVG válido por marco de tiempo.

  • FVG_ValidBars - Cuántas barras sigue siendo válido un FVG detectado.

Confirmación de la acción del precio

  • RequireCloseAboveFVG / RequireCloseBelowFVG - Requiere un cierre más allá del FVG para compras/ventas.

  • ConfirmationBars - Número de barras a esperar para la confirmación.

  • ShowConfirmationMarkers / ConfirmationColor - Marcadores visuales para FVGs confirmados.

Punto de equilibrio

  • UseBreakevenStops - Activar breakeven.

  • BreakevenTriggerPoints - Ganancia necesaria para mover SL a breakeven.

  • BreakevenBufferPoints - Buffer extra por encima del punto de equilibrio.

Visuales

  • BullishFVGColor , BearishFVGColor , ConfirmedFVGColor - Personalizar colores.

  • FVGWidth - Ancho del trazo del rectángulo.

  • ShowFVGVisuals - Activar visuales FVG.

Configuración inicial recomendada (conservadora)

  • Usar cuentas ECN/Zero spread

  • UseMoneyManagement = true (PorcentajeDeRiesgo = 1.0)

  • StopLossPoints = 500, TakeProfitPoints = 1000

  • TrailingStopPoints = 15, MinimumProfitPoints = 50

  • EnableM1Trading = false (activar sólo después de las pruebas en vivo)

  • EnableM5 / M15 / H1 = true, H4 / D1 = opcional para señales swing

  • UseEMAFilter = true (FastEMA 9, SlowEMA 21)

  • UseTradingHours = true (por ejemplo, 08:00 - 16:00) y NoTradingOnFriday = true
    Estos valores predeterminados dan prioridad al riesgo controlado y evitan la negociación hiperactiva de micro-TF hasta que se valide el rendimiento.

Cómo probar e implementar

  1. Realice pruebas retrospectivas en cada marco temporal y en diferentes regímenes de mercado (tendencia, oscilación).

  2. Utilice una cuenta de demostración durante un periodo prolongado (varias semanas como mínimo) antes de empezar a operar.

  3. Comience con un riesgo bajo (0,5-1% por operación) y controle la sensibilidad al deslizamiento y al diferencial en XAU.

  4. Compruebe los marcadores visuales y la lógica de las operaciones registradas para confirmar que la lógica del EA se ajusta a las expectativas.

  5. Una vez satisfecho, despliéguelo en una pequeña cuenta real y escale gradualmente.

Notas sobre el rendimiento y el entorno

  • Diseñado principalmente para el instrumento XAU (oro) - compruebe el nombre del símbolo en su broker (por ejemplo, XAUUSD , XAUUSD+ ).

  • El spread, el deslizamiento y la velocidad de ejecución del broker afectan materialmente a los resultados; pruébelos con la cuenta demo de su broker.

  • El arrastre y el punto de equilibrio dependen de las actualizaciones de ticks; las sesiones de baja liquidez pueden comportarse de forma diferente.

Limitaciones y consideraciones

  • No incorpora filtro de noticias: considere la posibilidad de utilizar un calendario económico/bloque de noticias independiente si desea evitar acontecimientos de gran repercusión.

  • Las pruebas retrospectivas no garantizan rentabilidades futuras. Controle siempre el tamaño de las posiciones y la diversificación.

Instalación y uso

  • Coloque el EA .mq5 y cualquier archivo .ex5 que lo acompañe en MQL5/Experts .

  • Adjúntelo a un gráfico XAU en el marco temporal que desee (o a un marco temporal neutral si el EA escanea múltiples TFs).

  • Configure las entradas desde el diálogo de propiedades del EA antes de comenzar.

  • Supervise el diario y los registros para detectar cualquier mensaje en tiempo de ejecución.

Plantilla de registro de cambios sugerida (para publicación)

  • v1.0 - Versión inicial: Detección FVG Multi-TF, filtro EMA, gestión monetaria, trailing & breakeven, marcadores visuales.

  • v1.1 - (futuro) Añadir filtro de noticias, mejorar la lógica de validez de FVG, optimizaciones de rendimiento.

Aviso legal / de riesgo (breve)

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este EA es una herramienta - utilizar la gestión de riesgos adecuada, backtest a fondo, y considerar la consulta de un profesional. El autor no es responsable de las pérdidas comerciales.


Otros productos de este autor
US30 Quantum breakout
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
US30 Pre-Mercado Breakout EA El US30_PreMarket_Breakout_EA es un sistema de trading algorítmico de alto rendimiento diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones Industrial Average) . Este Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura pre-mercado para capturar con precisión los primeros movimientos de impulso. Está construido para la eficiencia, la incorporación de tamaño de lote dinámico, trailing stops, desencadenantes de punto de equilibrio, y las salidas basadas en el tiempo pa
Swing detector trade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
la lógica del swing trading y el desarrollo profesional de MQL5 a primera vista. El gráfico de velas del centro representa la estructura real del mercado, mostrando movimientos tanto bajistas (rojo) como alcistas (verde). Esto pone de relieve la capacidad del indicador para capturar oscilaciones de precios a medio plazo , no sólo cortos scalps. La transición de las velas rojas de la izquierda a las velas verdes de la derecha comunica visualmente la inversión y la continuación de la tendencia ,
FREE
Breakout package 4 in 1
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Paquete Breakout 4 en 1 Funciones básicas El indicador funciona como un "Motor de Confirmación de Tendencia". Identifica cuando el precio rompe a través de un nivel estructural clave y luego utiliza osciladores secundarios para verificar si el movimiento tiene suficiente fuerza para continuar. 1. El motor de ruptura (S&R) La base del indicador es identificar el Soporte y la Resistencia (S&R) . Cuando el precio cierra por encima de la resistencia o por debajo del soporte, el indicador activa una
FREE
Bookmap pro
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Indicador GRATUITO Bookmap Volume Heatmap Visión general El Bookmap Volume Heatmap es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) que crea un mapa de calor visual de la distribución del volumen de negociación a través de los niveles de precios, similar a las plataformas de negociación profesionales como Bookmap. Proporciona a los operadores una visualización clara de dónde se ha producido una actividad comercial significativa dentro de un rango de precios especificado. Características pr
FREE
Zigzag star
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
ZigZag Expert Advisor - Descripción de la estrategia El Asesor Experto ZigZag (EA) es un sistema avanzado de negociación de precio-acción diseñado para identificar las oscilaciones significativas del mercado , la estructura de la tendencia y las zonas de inversión de alta probabilidad utilizando el algoritmo ZigZag. El EA filtra el ruido del mercado centrándose sólo en los máximos y mínimos significativos, lo que le permite operar en armonía con la estructura del mercado en lugar de reaccionar a
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
Gold Breakout zone
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
EA de la sesión de ruptura del oro - Optimización de las operaciones a largo plazo y de la firma de puntales El EA de Sesión de Ruptura de Oro es un Asesor Experto basado en la precisión desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) , diseñado para capturar operaciones de ruptura de alta calidad utilizando los niveles máximos / mínimos de la sesión anterior. Este EA se centra en la calidad por encima de la cantidad , por lo que es ideal para los retos de las empresas de apoyo y las estrategias
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
AI trade assistant
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
Trade Assistant MT5 - Inteligencia Artificial y Gestión Profesional del Riesgo Trade Assistant MT5 es un avanzado panel de trading asistido por IA diseñado para ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más seguras, disciplinadas y profesionales . Combina el control manual de las operaciones , el análisis inteligente de la confianza y la gestión avanzada del riesgo en una potente herramienta MT5. Este asistente no ejecuta las operaciones automáticamente . En su lugar, proporciona inform
Nuclear
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
NUCLEAR EA - Sistema de Precisión de Operaciones de Ruptura NUCLEAR EA es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operadores que exigen disciplina, estabilidad y un estricto control del riesgo . Construido con reglas de prop-firm en mente, este EA se centra en la ruptura de alta calidad y falsa ruptura de configuraciones , evitando totalmente las estrategias peligrosas. Lo que NUCLEAR EA NO Utiliza No Martingala Sin cobertura No Grid Ninguna lógica de recuperación arriesgada Cada
US30 breakout AI support
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
US30 NY Session Breakout Detector (AI-Supported) US30 NY Session Breakout Detector es un indicador de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado exclusivamente para los operadores de US30 (Dow Jones) que se centran en la volatilidad de la sesión de Nueva York y el comercio de ruptura . Combina la estructura de mercado basada en la sesión , el filtrado de rupturas falsas y un motor de confianza de estilo IA para ofrecer señales de ruptura precisas y de alta calidad. Concepto básico El indicador s
Neural scalper grade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ajustes de la señal del Scalp Helper Estos ajustes controlan cómo se generan las señales principales de scalping. Activar señales del ayudante de scalping Activa o desactiva el motor principal de señales de scalping. Tipo de Vela de Señal Selecciona el método de cálculo de velas utilizado para las señales: Velas , Heikin Ashi o Regresión Lineal . Sensibilidad de activación de señales Controla el grado de agresividad o conservadurismo de la activación de señales. Valores más altos = menos señal
Quantum Premium
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
Quantum Prime - Asesor Experto para MT5 Quantum Prime es un potente Asesor Experto de trading automatizado diseñado para capturar movimientos de ruptura de alta probabilidad con precisión y disciplina. Analiza inteligentemente la estructura del mercado, identifica los niveles clave de oscilación, y coloca órdenes pendientes para entrar en operaciones sólo cuando el precio confirma el impulso. El EA está construido con un fuerte enfoque en el control de riesgos, calidad de ejecución, y la compati
