SMC full setup

Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts

Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas.

El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y Roturas Estructurales en tiempo real.

Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este indicador proporciona el contexto institucional que necesita para hacer entradas de alta probabilidad.

Características principales

Mapeo de la estructura del mercado: Etiqueta automáticamente BOS (Break of Structure) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Change of Character) para los cambios de tendencia.

Bloques de órdenes (OB): Destaca los bloques de órdenes alcistas y bajistas donde se inyectó previamente volumen institucional, sirviendo como zonas de reacción de alta probabilidad.

Fair Value Gaps (FVG) / Desequilibrios: Detecta ineficiencias de precios que el mercado probablemente vuelva a visitar y "rellene".

Agarres de liquidez: Identifica los máximos y mínimos anteriores en los que descansan los stop loss (liquidez).

Zonas de Prima y Descuento: Dibuja automáticamente los niveles de Fibonacci para ayudarle a comprar en Descuento y vender en Prima.

Cuadro de Múltiples Plazos: (Opcional - inclúyalo si su indicador lo tiene) Monitoree la estructura a través de múltiples plazos desde un solo gráfico.