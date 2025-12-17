SMC full setup

Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts

Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas.

El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y Roturas Estructurales en tiempo real.

Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este indicador proporciona el contexto institucional que necesita para hacer entradas de alta probabilidad.

Características principales

  • Mapeo de la estructura del mercado: Etiqueta automáticamente BOS (Break of Structure) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Change of Character) para los cambios de tendencia.

  • Bloques deórdenes (OB): Destaca los bloques de órdenes alcistas y bajistas donde se inyectó previamente volumen institucional, sirviendo como zonas de reacción de alta probabilidad.

  • Fair Value Gaps (FVG) / Desequilibrios: Detecta ineficiencias de precios que el mercado probablemente vuelva a visitar y "rellene".

  • Agarres de liquidez: Identifica los máximos y mínimos anteriores en los que descansan los stop loss (liquidez).

  • Zonas de Prima y Descuento: Dibuja automáticamente los niveles de Fibonacci para ayudarle a comprar en Descuento y vender en Prima.

  • Cuadro de Múltiples Plazos: (Opcional - inclúyalo si su indicador lo tiene) Monitoree la estructura a través de múltiples plazos desde un solo gráfico.

Parámetros de entrada

  • Profundidad de la Estructura: Ajuste la sensibilidad de los Swing Highs/Lows.

  • Configuración de colores: Colores totalmente personalizables para estructuras y zonas alcistas/bajistas.

  • Configuración de Alertas: Activar/Desactivar ventanas emergentes y notificaciones push.

  • Utilizar marco temporal 4H/1Día




Findolin
1900
Findolin 2025.12.18 11:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmed Mohammed Bakr Bakr
1625
Respuesta del desarrollador Ahmed Mohammed Bakr Bakr 2025.12.18 15:37
Hello Trader
Thanks for review , please download latest version of our indicator
Respuesta al comentario