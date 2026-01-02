Quantum RSI Scalper

Escalador RSI Quantum

Escalador RSI Quantum es un sistema de trading automatizado basado en la precisión y diseñado para el EUR/USD en el marco temporal de 15 minutos (M15).

El EA combina el análisis del momento RSI con la lógica de reacción de precios de estilo cuántico para identificar los desequilibrios del mercado a corto plazo y explotar las oportunidades de scalping de alta probabilidad.

La estrategia se centra en:

Detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa del RSI

Confirmar entradas durante retrocesos de precios de baja latencia

Ejecutar operaciones rápidas y disciplinadas alineadas con el impulso a corto plazo.

Nota: Póngase en contacto con nosotros para obtener un archivo de configuración

Visión general de la lógica de negociación

Indicador Core: Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Tipo de entrada: Entradas de scalping basadas en el impulso

Duración de la operación: Corto plazo (de unos minutos a unas pocas velas)

Comportamiento del mercado: Reversión media con confirmación de impulso

Control del riesgo: Stop loss y take profit incorporados, y lógica de arrastre opcional

Configuración recomendada

Símbolo: EURUSD,EURGBP,GPBUSD,NZDCAD,GBPJPY,AUDUSD



Marco temporal: M15 (15 Minutos)

Tipo de Broker: ECN / Low-spread broker recommended , ( Puede ser usado para Propfirms tambien)



Lot Size:

Conservador: 0.01 por +$100 de saldo

Agresivo: Ajustable con una adecuada gestión del riesgo

Filtros Avanzados y Protecciones

Filtro de tiempo

Operaciones sólo durante las sesiones de negociación definidas por el usuario

Sesiones recomendadas: Londres Solapamiento Londres-Nueva York

Ayuda a evitar periodos de baja liquidez y mercados erráticos

Filtro de noticias

Bloquea automáticamente la negociación durante las noticias económicas de gran impacto

Evita la exposición a la volatilidad extrema y el deslizamiento

Periodos de bloqueo ajustables antes y después de las noticias

Filtro de volatilidad ATR

Utiliza el Average True Range (ATR) para garantizar un movimiento suficiente del mercado.

Evita operar en condiciones planas o de baja volatilidad .

Ayuda a mantener un rendimiento de scalping constante

Filtro de desviación estándar (StdDev)

Mide la dispersión del mercado y la expansión de la volatilidad

Filtra las oscilaciones o el comportamiento inestable de los precios

Confirma que el movimiento de los precios es estadísticamente negociable