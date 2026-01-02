Quantum RSI Scalper
- Asesores Expertos
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 3.1
- Activaciones: 8
Escalador RSI Quantum
Escalador RSI Quantum es un sistema de trading automatizado basado en la precisión y diseñado para el EUR/USD en el marco temporal de 15 minutos (M15).
El EA combina el análisis del momento RSI con la lógica de reacción de precios de estilo cuántico para identificar los desequilibrios del mercado a corto plazo y explotar las oportunidades de scalping de alta probabilidad.
La estrategia se centra en:
-
Detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa del RSI
-
Confirmar entradas durante retrocesos de precios de baja latencia
-
Ejecutar operaciones rápidas y disciplinadas alineadas con el impulso a corto plazo.
Nota: Póngase en contacto con nosotros para obtener un archivo de configuración
Visión general de la lógica de negociación
-
Indicador Core: Índice de Fuerza Relativa (RSI)
-
Tipo de entrada: Entradas de scalping basadas en el impulso
-
Duración de la operación: Corto plazo (de unos minutos a unas pocas velas)
-
Comportamiento del mercado: Reversión media con confirmación de impulso
-
Control del riesgo: Stop loss y take profit incorporados, y lógica de arrastre opcional
Configuración recomendada
Símbolo: EURUSD,EURGBP,GPBUSD,NZDCAD,GBPJPY,AUDUSD
Marco temporal: M15 (15 Minutos)
Tipo de Broker: ECN / Low-spread broker recommended , ( Puede ser usado para Propfirms tambien)
Lot Size:
-
Conservador: 0.01 por +$100 de saldo
-
Agresivo: Ajustable con una adecuada gestión del riesgo
Filtros Avanzados y Protecciones
Filtro de tiempo
-
Operaciones sólo durante las sesiones de negociación definidas por el usuario
-
Sesiones recomendadas:
-
Londres
-
Solapamiento Londres-Nueva York
-
-
Ayuda a evitar periodos de baja liquidez y mercados erráticos
Filtro de noticias
-
Bloquea automáticamente la negociación durante las noticias económicas de gran impacto
-
Evita la exposición a la volatilidad extrema y el deslizamiento
-
Periodos de bloqueo ajustables antes y después de las noticias
Filtro de volatilidad ATR
-
Utiliza el Average True Range (ATR) para garantizar un movimiento suficiente del mercado.
-
Evita operar en condiciones planas o de baja volatilidad.
-
Ayuda a mantener un rendimiento de scalping constante
Filtro de desviación estándar (StdDev)
-
Mide la dispersión del mercado y la expansión de la volatilidad
-
Filtra las oscilaciones o el comportamiento inestable de los precios
-
Confirma que el movimiento de los precios es estadísticamente negociable
Funciones de gestión de riesgos
-
Tamaño de lote fijo o dinámico
-
Stop Loss incorporado, Take Profit y Trailing Stop opcional
-
Admite un porcentaje de riesgo por operación
-
Múltiples niveles de seguridad para limitar las caídas