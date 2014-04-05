SuperTrend pro v8

SuperTrend Pro - Indicador avanzado de detección de tendencias (MT5)

SuperTrend Pro es un indicador de seguimiento de tendencias moderno y optimizado para MetaTrader 5, diseñado para ofrecer una dirección de tendencia clara, una estructura de mercado precisa y una experiencia de trading visual de primera calidad. Se basa en un algoritmo SuperTrend mejorado basado en ATR, combinado con efectos visuales inteligentes, estilo de gráficos y un panel de información en tiempo real.

-Características principales

- Lógica SuperTrend avanzada

Utiliza ATR (Average True Range) con Periodo y Multiplicador ajustables

Detecta con precisión tendencias alcistas y bajistas

Transiciones de tendencia suaves con lógica a prueba de repeticiones

Línea de tendencia dinámica que se adapta a la volatilidad

Diseño visual moderno

Línea SuperTrend codificada por colores Verde → Tendencia alcista Rojo → Tendencia bajista

Relleno de tendencia opcional entre el precio y la línea SuperTrend

Rellenos semitransparentes para una legibilidad limpia del gráfico

Colores totalmente personalizables

Estilo de gráficos Premium

Fondo moderno y oscuro

Colores de velas alcistas y bajistas personalizados

Escala del gráfico y visibilidad de la cuadrícula ajustables

Optimizado para largas sesiones de trading y comodidad visual

Panel de información inteligente

Un panel de información en vivo integrado que muestra

Ajustes del indicador (periodo y multiplicador)

Símbolo actual y marco temporal

Precio de mercado actual

Estado actual de la tendencia (Alcista / Bajista)

Valor actual de SuperTrend

Valor ATR (conocimiento de la volatilidad)

Actualizaciones eficientes cada segundo para un rendimiento máximo

Rendimiento optimizado

Utiliza eficientemente los buffers calculados

Lógica de actualización inteligente para reducir la carga de la CPU

Adecuado para scalping, intradía y swing trading

Funciona sin problemas en todos los plazos y símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto)

Modo de empleo

Comprar cuando el precio está por encima de la línea SuperTrend y la tendencia es alcista

Vender cuando el precio está por debajo de la línea SuperTrend y la tendencia es bajista

Combinar con la acción del precio, soporte / resistencia, o confirmaciones para obtener mejores resultados

Ideal para