SuperTrend pro v8

SuperTrend Pro - Indicador avanzado de detección de tendencias (MT5)

SuperTrend Pro es un indicador de seguimiento de tendencias moderno y optimizado para MetaTrader 5, diseñado para ofrecer una dirección de tendencia clara, una estructura de mercado precisa y una experiencia de trading visual de primera calidad. Se basa en un algoritmo SuperTrend mejorado basado en ATR, combinado con efectos visuales inteligentes, estilo de gráficos y un panel de información en tiempo real.

-Características principales

- Lógica SuperTrend avanzada

  • Utiliza ATR (Average True Range) con Periodo y Multiplicador ajustables

  • Detecta con precisión tendencias alcistas y bajistas

  • Transiciones de tendencia suaves con lógica a prueba de repeticiones

  • Línea de tendencia dinámica que se adapta a la volatilidad

Diseño visual moderno

  • Línea SuperTrend codificada por colores

    • Verde → Tendencia alcista

    • Rojo → Tendencia bajista

  • Relleno de tendencia opcional entre el precio y la línea SuperTrend

  • Rellenos semitransparentes para una legibilidad limpia del gráfico

  • Colores totalmente personalizables

Estilo de gráficos Premium

  • Fondo moderno y oscuro

  • Colores de velas alcistas y bajistas personalizados

  • Escala del gráfico y visibilidad de la cuadrícula ajustables

  • Optimizado para largas sesiones de trading y comodidad visual

Panel de información inteligente

Un panel de información en vivo integrado que muestra

  • Ajustes del indicador (periodo y multiplicador)

  • Símbolo actual y marco temporal

  • Precio de mercado actual

  • Estado actual de la tendencia (Alcista / Bajista)

  • Valor actual de SuperTrend

  • Valor ATR (conocimiento de la volatilidad)

Actualizaciones eficientes cada segundo para un rendimiento máximo

Rendimiento optimizado

  • Utiliza eficientemente los buffers calculados

  • Lógica de actualización inteligente para reducir la carga de la CPU

  • Adecuado para scalping, intradía y swing trading

  • Funciona sin problemas en todos los plazos y símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto)

Modo de empleo

  • Comprar cuando el precio está por encima de la línea SuperTrend y la tendencia es alcista

  • Vender cuando el precio está por debajo de la línea SuperTrend y la tendencia es bajista

  • Combinar con la acción del precio, soporte / resistencia, o confirmaciones para obtener mejores resultados

Ideal para

  • Seguidores de tendencias

  • Operadores de oro (XAUUSD)

  • Amantes de los gráficos limpios

  • Trading manual y confirmación EA

  • Operadores principiantes y profesionales


