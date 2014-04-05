SuperTrend pro v8
- Indicadores
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.0
SuperTrend Pro - Indicador avanzado de detección de tendencias (MT5)
SuperTrend Pro es un indicador de seguimiento de tendencias moderno y optimizado para MetaTrader 5, diseñado para ofrecer una dirección de tendencia clara, una estructura de mercado precisa y una experiencia de trading visual de primera calidad. Se basa en un algoritmo SuperTrend mejorado basado en ATR, combinado con efectos visuales inteligentes, estilo de gráficos y un panel de información en tiempo real.
-Características principales
- Lógica SuperTrend avanzada
-
Utiliza ATR (Average True Range) con Periodo y Multiplicador ajustables
-
Detecta con precisión tendencias alcistas y bajistas
-
Transiciones de tendencia suaves con lógica a prueba de repeticiones
-
Línea de tendencia dinámica que se adapta a la volatilidad
Diseño visual moderno
-
Línea SuperTrend codificada por colores
-
Verde → Tendencia alcista
-
Rojo → Tendencia bajista
-
-
Relleno de tendencia opcional entre el precio y la línea SuperTrend
-
Rellenos semitransparentes para una legibilidad limpia del gráfico
-
Colores totalmente personalizables
Estilo de gráficos Premium
-
Fondo moderno y oscuro
-
Colores de velas alcistas y bajistas personalizados
-
Escala del gráfico y visibilidad de la cuadrícula ajustables
-
Optimizado para largas sesiones de trading y comodidad visual
Panel de información inteligente
Un panel de información en vivo integrado que muestra
-
Ajustes del indicador (periodo y multiplicador)
-
Símbolo actual y marco temporal
-
Precio de mercado actual
-
Estado actual de la tendencia (Alcista / Bajista)
-
Valor actual de SuperTrend
-
Valor ATR (conocimiento de la volatilidad)
Actualizaciones eficientes cada segundo para un rendimiento máximo
Rendimiento optimizado
-
Utiliza eficientemente los buffers calculados
-
Lógica de actualización inteligente para reducir la carga de la CPU
-
Adecuado para scalping, intradía y swing trading
-
Funciona sin problemas en todos los plazos y símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto)
Modo de empleo
-
Comprar cuando el precio está por encima de la línea SuperTrend y la tendencia es alcista
-
Vender cuando el precio está por debajo de la línea SuperTrend y la tendencia es bajista
-
Combinar con la acción del precio, soporte / resistencia, o confirmaciones para obtener mejores resultados
Ideal para
-
Seguidores de tendencias
-
Operadores de oro (XAUUSD)
-
Amantes de los gráficos limpios
-
Trading manual y confirmación EA
-
Operadores principiantes y profesionales