Swing detector trade

la lógica del swing trading y el desarrollo profesional de MQL5 a primera vista.

El gráfico de velas del centro representa la estructura real del mercado, mostrando movimientos tanto bajistas (rojo) como alcistas (verde). Esto pone de relieve la capacidad del indicador para capturar oscilaciones de precios a medio plazo, no sólo cortos scalps. La transición de las velas rojas de la izquierda a las velas verdes de la derecha comunica visualmente la inversión y la continuación de la tendencia, que es el núcleo del swing trading.

Las flechas curvas desempeñan un papel importante:

La flecha azul hacia arriba simboliza el impulso alcista, los máximos más altos y las oscilaciones de compra.

La flecha roja hacia abajo representa los retrocesos, las correcciones y la presión vendedora.

Juntas, muestran cómo el indicador identifica ambas direcciones del mercado, no señales unilaterales.

La forma de montaña y el horizonte del fondo simbolizan las ondas del mercado y la estructura a largo plazo, lo que refuerza que esta herramienta está pensada para la paciencia, la estructura y la precisión, no para las entradas aleatorias. La cuadrícula superpuesta añade un toque técnico y analítico, en consonancia con plataformas de negociación profesionales como MetaTrader 5.

El texto "SwingTrader" es audaz y dominante, dando a la marca fuerza y confianza, mientras que "MQL5" lo posiciona claramente como un indicador nativo de MetaTrader 5, aumentando la confianza de los traders serios y los usuarios de prop firm. El degradado de colores (azul, verde, dorado) transmite estabilidad, crecimiento y rentabilidad sin parecer agresivo ni efectista.

En general, este logotipo comunica:

Negociación algorítmica profesional

Lógica de mercado basada en oscilaciones

Fiabilidad para cuentas con fondos y operadores a largo plazo

Fuerte identidad adecuada para el mercado MQL5

Si lo desea, puedo