Neural scalper grade
- Indicadores
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Ajustes de la señal del Scalp Helper
Estos ajustes controlan cómo se generan las señales principales de scalping.
Activar señales del ayudante de scalping
Activa o desactiva el motor principal de señales de scalping.
Tipo de Vela de Señal
Selecciona el método de cálculo de velas utilizado para las señales:
Velas, Heikin Ashi o Regresión Lineal.
Sensibilidad de activación de señales
Controla el grado de agresividad o conservadurismo de la activación de señales.
Valores más altos = menos señales pero de mayor calidad.
Stop Loss ATR Multiplier
Define la distancia inicial de stop-loss basada en la volatilidad ATR.
Filtro de Grado de Señal
Filtra las señales basándose en los grados de precisión/confianza calculados.
Señales A+ (≥ 80%) - Operaciones de mayor probabilidad.
Señales A (76-79% ) - Configuraciones muy fuertes
Señales B (65-75% ) - Operaciones de buena calidad
Señales C (37-64%) - Confianza media
Señales D (28-36%) - Confianza baja
SeñalesF (< 28%) - Señales muy débiles
Sólo las calificaciones habilitadas aparecerán en el gráfico.
Configuración de Velas
Controla cómo se muestran y calculan las velas.
Tipo de Visualización de Velas
Elige el método de visualización de velas.
Longitud de Regresión Lineal
Define la longitud de suavizado cuando se utilizan velas de Regresión Lineal.
Ajustes SuperTrend Stop
Gestiona la visualización del trailing stop dinámico.
Show SuperTrend Stop
Muestra los niveles de stop basados en SuperTrend.
Longitud ATR
Periodo ATR utilizado para el cálculo de SuperTrend.
Factor SuperTrend
Determina la sensibilidad de la distancia del stop.
Bars Before Stop Appears
Retraso antes de que el stop se haga visible.
Barras hasta Opacidad Total
Efecto de fundido gradual para la visualización del stop.
Ajustes del Filtro de Velocidad
Filtra las operaciones en función del momento del mercado.
Activar Filtro deVelocidad
Activa el filtrado basado en el momento.
Periodo de velocidad
Periodo de retrospectiva para el cálculo de la velocidad.
Velocidad Mínima
Fuerza mínima requerida (0.0 - 2.0).
Mostrar sólo señales de alta velocidad
Oculta todas las señales excepto los movimientos de fuerte impulso.