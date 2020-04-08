Neural scalper grade

Ajustes de la señal del Scalp Helper

Estos ajustes controlan cómo se generan las señales principales de scalping.

  • Activar señales del ayudante de scalping
    Activa o desactiva el motor principal de señales de scalping.

  • Tipo de Vela de Señal
    Selecciona el método de cálculo de velas utilizado para las señales:
    Velas, Heikin Ashi o Regresión Lineal.

  • Sensibilidad de activación de señales
    Controla el grado de agresividad o conservadurismo de la activación de señales.
    Valores más altos = menos señales pero de mayor calidad.

  • Stop Loss ATR Multiplier
    Define la distancia inicial de stop-loss basada en la volatilidad ATR.

Filtro de Grado de Señal

Filtra las señales basándose en los grados de precisión/confianza calculados.

  • Señales A+ (≥ 80%) - Operaciones de mayor probabilidad.

  • Señales A (76-79% ) - Configuraciones muy fuertes

  • Señales B (65-75% ) - Operaciones de buena calidad

  • Señales C (37-64%) - Confianza media

  • Señales D (28-36%) - Confianza baja

  • SeñalesF (< 28%) - Señales muy débiles

Sólo las calificaciones habilitadas aparecerán en el gráfico.

Configuración de Velas

Controla cómo se muestran y calculan las velas.

  • Tipo de Visualización de Velas
    Elige el método de visualización de velas.

  • Longitud de Regresión Lineal
    Define la longitud de suavizado cuando se utilizan velas de Regresión Lineal.

Ajustes SuperTrend Stop

Gestiona la visualización del trailing stop dinámico.

  • Show SuperTrend Stop
    Muestra los niveles de stop basados en SuperTrend.

  • Longitud ATR
    Periodo ATR utilizado para el cálculo de SuperTrend.

  • Factor SuperTrend
    Determina la sensibilidad de la distancia del stop.

  • Bars Before Stop Appears
    Retraso antes de que el stop se haga visible.

  • Barras hasta Opacidad Total
    Efecto de fundido gradual para la visualización del stop.

Ajustes del Filtro de Velocidad

Filtra las operaciones en función del momento del mercado.

  • Activar Filtro deVelocidad
    Activa el filtrado basado en el momento.

  • Periodo de velocidad
    Periodo de retrospectiva para el cálculo de la velocidad.

  • Velocidad Mínima
    Fuerza mínima requerida (0.0 - 2.0).

  • Mostrar sólo señales de alta velocidad
    Oculta todas las señales excepto los movimientos de fuerte impulso.


