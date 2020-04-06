US30 Quantum breakout

US30 Pre-Mercado Breakout EA

El US30_PreMarket_Breakout_EA es un sistema de trading algorítmico de alto rendimiento diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones Industrial Average). Este Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura pre-mercado para capturar con precisión los primeros movimientos de impulso. Está construido para la eficiencia, la incorporación de tamaño de lote dinámico, trailing stops, desencadenantes de punto de equilibrio, y las salidas basadas en el tiempo para maximizar la rentabilidad al tiempo que controla el riesgo.

Principales características

Estrategia de ruptura previa al mercado: Identifica los niveles clave de soporte/resistencia antes de la apertura del mercado y ejecuta las operaciones en la siguiente ruptura.

Gestión inteligente de órdenes: Utiliza órdenes stop con compensaciones de entrada configurables para garantizar una ejecución óptima de las operaciones.

Control avanzado del riesgo: Implementa un tamaño de lote dinámico, límites máximos de diferencial y reglas exhaustivas de stop-loss/take-profit.

Modo Trailing Stop: Característica opcional que permite al EA rastrear el stop-loss para bloquear los beneficios a medida que el mercado se mueve favorablemente.

Automatización del punto de equilibrio: Mueve automáticamente el stop-loss al nivel de equilibrio tras alcanzar un umbral de beneficios predefinido.

Time-Based Exit: Incluye reglas para cerrar operaciones en momentos específicos para mitigar los riesgos del mercado durante la noche.

Rendimiento y pautas de uso

Este EA ha sido ampliamente probado y optimizado para el índice US30. Demuestra un rendimiento consistente con un riesgo controlado a través de la gestión dinámica del dinero.

Nota crucial: Por favor, asegúrese de que la configuración de la zona horaria de su broker en las entradas del EA coincide correctamente con la hora del servidor de su broker para una identificación precisa de la ruptura.

Ajustes recomendados

Parámetro Recomendación Nota Broker Cuenta Low-spread ECN/RAW Recomendado para una ejecución óptima de las operaciones. Símbolo US30 (Dow Jones) Funciona mejor en índices de alta liquidez. Marco temporal M5 o M15 La mejor respuesta para la lógica de ruptura. Días de negociación De lunes a viernes Ajustes de entrada personalizables.

Cuenta con fondos Adecuado para cuentas financiadas Utilice una cuenta de bajo spread y considere la posibilidad de utilizar un modo de dirección única.

Soporte al cliente y monitorización

Para ver los resultados de las operaciones en vivo y la verificación del rendimiento, por favor consulte la señal oficial MQL5 vinculada a continuación.

Soporte: Incluye guías de instalación y consejos de optimización. Para cualquier pregunta técnica o asistencia, póngase en contacto con el desarrollador a través de la sección Comentarios del producto o el sistema de mensajería privada MQL5.