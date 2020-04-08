Bookmap pro
- Indicadores
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.0
Visión general
ElBookmap Volume Heatmap es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) que crea un mapa de calor visual de la distribución del volumen de negociación a través de los niveles de precios, similar a las plataformas de negociación profesionales como Bookmap. Proporciona a los operadores una visualización clara de dónde se ha producido una actividad comercial significativa dentro de un rango de precios especificado.
Características principales
1.Visualización de la distribución del volumen
-
Crea rectángulos codificados por colores en el gráfico que representan la intensidad del volumen en diferentes niveles de precios
-
Utiliza un sistema de cuadrícula con un número configurable de niveles de precios (por defecto: 50)
-
El gradiente de color indica la intensidad del volumen:
-
Azul oscuro: Volumen bajo (0-25%)
-
Azul Volumen medio (25-50%)
-
Amarillo: Volumen alto (50-75%)
-
Rojo: Volumen máximo (75-100%) Volumen máximo (75-100%)
-
2.Parámetros personalizables
-
GridLevels: Número de niveles de precios a analizar (10-100 recomendado)
-
BarrasAnalizar: Barras históricas a procesar para el cálculo del volumen
-
Esquema de colores: Colores totalmente personalizables para diferentes intensidades de volumen
-
Transparencia: Ajuste de la transparencia de la superposición del mapa de calor
-
Visualización del panel: Activar/desactivar el panel de información
3.Panel de información
-
Visualización de estadísticas en tiempo real, incluyendo:
-
Número de barras analizadas
-
Niveles de precios totales
-
Rango de precios
-
Volumen total
-
Volumen máximo por nodo
-
Recuento de nodos de volumen elevado (>70% del volumen máximo)
-
POC (Punto de Control) - nivel de precios con mayor volumen
-
Leyenda de colores para la intensidad del volumen
-
4.Implementación técnica
-
Memoria eficiente: Utiliza dibujo basado en objetos en lugar de búferes indicadores
-
Actualizaciones automáticas: Actualización temporizada (cada segundo)
-
Integración de gráficos: Limpia correctamente los objetos al desinicializar.
-
Detección de rangos de precios: Cálculo dinámico de precios mínimos y máximos a partir de las barras analizadas.
Cómo funciona
Proceso de cálculo del volumen:
-
Detección de Rango de Precios: Identifica los precios más altos y más bajos de las barras analizadas
-
Creación de Cuadrícula: Divide el rango de precios en segmentos iguales (GridLevels)
-
Distribución del Volumen: Distribuye el volumen de cada barra entre los niveles de precios que tocó
-
Normalización de la intensidad: Calcula la intensidad relativa del volumen (0-100%)
-
Representación visual: Dibuja rectángulos de colores en función de la intensidad del volumen
Algoritmos clave:
-
Acumulación de volumen: Agrega el volumen en cada nivel de precios
-
Detección de POC: Identifica el precio con máxima concentración de volumen
-
Escala dinámica: Se ajusta automáticamente al rango de precios actual
Aplicaciones de negociación
1.Identificación de soportes/resistencias
-
Los nodos de alto volumen indican niveles de soporte/resistencia significativos
-
Los niveles de precios con volumen máximo (zonas rojas) suelen actuar como puntos de inflexión clave
2.Análisis del perfil de volumen
-
Comprender dónde se concentra el volumen en el rango de precios actual
-
Identifique los vacíos de volumen (zonas de bajo volumen) para posibles objetivos de ruptura
3.Análisis de la estructura del mercado
-
Visualizar la distribución del volumen en el rango de precios
-
Identificar zonas de acumulación/distribución
4.Puntos de entrada/salida de operaciones
-
Las zonas de alto volumen pueden proporcionar mejor liquidez para las entradas/salidas
-
Las zonas de bajo volumen pueden indicar zonas de búsqueda de stop-loss
Ventajas
En comparación con los indicadores de volumen tradicionales:
-
Contexto espacial: Muestra el volumen en relación con los niveles de precios, no sólo con el tiempo
-
Claridad visual: Los gradientes de color hacen que la distribución del volumen sea inmediatamente evidente
-
Contexto histórico: Muestra el perfil de volumen a lo largo del historial de barras especificado
-
Análisis en múltiples marcos temporales: Funciona en cualquier marco temporal a la vez que muestra la acumulación histórica