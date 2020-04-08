Bookmap pro

Indicador GRATUITO Bookmap Volume Heatmap

Visión general

ElBookmap Volume Heatmap es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) que crea un mapa de calor visual de la distribución del volumen de negociación a través de los niveles de precios, similar a las plataformas de negociación profesionales como Bookmap. Proporciona a los operadores una visualización clara de dónde se ha producido una actividad comercial significativa dentro de un rango de precios especificado.

Características principales

1.Visualización de la distribución del volumen

  • Crea rectángulos codificados por colores en el gráfico que representan la intensidad del volumen en diferentes niveles de precios

  • Utiliza un sistema de cuadrícula con un número configurable de niveles de precios (por defecto: 50)

  • El gradiente de color indica la intensidad del volumen:

    • Azul oscuro: Volumen bajo (0-25%)

    • Azul Volumen medio (25-50%)

    • Amarillo: Volumen alto (50-75%)

    • Rojo: Volumen máximo (75-100%) Volumen máximo (75-100%)

2.Parámetros personalizables

  • GridLevels: Número de niveles de precios a analizar (10-100 recomendado)

  • BarrasAnalizar: Barras históricas a procesar para el cálculo del volumen

  • Esquema de colores: Colores totalmente personalizables para diferentes intensidades de volumen

  • Transparencia: Ajuste de la transparencia de la superposición del mapa de calor

  • Visualización del panel: Activar/desactivar el panel de información

3.Panel de información

  • Visualización de estadísticas en tiempo real, incluyendo:

    • Número de barras analizadas

    • Niveles de precios totales

    • Rango de precios

    • Volumen total

    • Volumen máximo por nodo

    • Recuento de nodos de volumen elevado (>70% del volumen máximo)

    • POC (Punto de Control) - nivel de precios con mayor volumen

    • Leyenda de colores para la intensidad del volumen

4.Implementación técnica

  • Memoria eficiente: Utiliza dibujo basado en objetos en lugar de búferes indicadores

  • Actualizaciones automáticas: Actualización temporizada (cada segundo)

  • Integración de gráficos: Limpia correctamente los objetos al desinicializar.

  • Detección de rangos de precios: Cálculo dinámico de precios mínimos y máximos a partir de las barras analizadas.

Cómo funciona

Proceso de cálculo del volumen:

  1. Detección de Rango de Precios: Identifica los precios más altos y más bajos de las barras analizadas

  2. Creación de Cuadrícula: Divide el rango de precios en segmentos iguales (GridLevels)

  3. Distribución del Volumen: Distribuye el volumen de cada barra entre los niveles de precios que tocó

  4. Normalización de la intensidad: Calcula la intensidad relativa del volumen (0-100%)

  5. Representación visual: Dibuja rectángulos de colores en función de la intensidad del volumen

Algoritmos clave:

  • Acumulación de volumen: Agrega el volumen en cada nivel de precios

  • Detección de POC: Identifica el precio con máxima concentración de volumen

  • Escala dinámica: Se ajusta automáticamente al rango de precios actual

Aplicaciones de negociación

1.Identificación de soportes/resistencias

  • Los nodos de alto volumen indican niveles de soporte/resistencia significativos

  • Los niveles de precios con volumen máximo (zonas rojas) suelen actuar como puntos de inflexión clave

2.Análisis del perfil de volumen

  • Comprender dónde se concentra el volumen en el rango de precios actual

  • Identifique los vacíos de volumen (zonas de bajo volumen) para posibles objetivos de ruptura

3.Análisis de la estructura del mercado

  • Visualizar la distribución del volumen en el rango de precios

  • Identificar zonas de acumulación/distribución

4.Puntos de entrada/salida de operaciones

  • Las zonas de alto volumen pueden proporcionar mejor liquidez para las entradas/salidas

  • Las zonas de bajo volumen pueden indicar zonas de búsqueda de stop-loss

Ventajas

En comparación con los indicadores de volumen tradicionales:

  • Contexto espacial: Muestra el volumen en relación con los niveles de precios, no sólo con el tiempo

  • Claridad visual: Los gradientes de color hacen que la distribución del volumen sea inmediatamente evidente

  • Contexto histórico: Muestra el perfil de volumen a lo largo del historial de barras especificado

  • Análisis en múltiples marcos temporales: Funciona en cualquier marco temporal a la vez que muestra la acumulación histórica


Productos recomendados
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M3 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para períodos de M3 a H1, M5 - para periodos de H2 a H12, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indicadores
AP Session Boxes - Superposición de rangos de Asia / Londres / NY (Indicador MT5) Cuadros de sesión limpios en su gráfico. Este ligero indicador dibuja las ventanas horarias de Asia , Londres y Nueva York directamente en el gráfico, incluyendo los máximos y mínimos de cada cuadro como líneas discontinuas. Es perfecto para un contexto rápido, planificación de rupturas y capturas de pantalla limpias. Estructura instantánea: vea dónde osciló el mercado durante las sesiones clave. Preparación de ru
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indicadores
Este indicador está basado en el indicador estándar de Volúmenes, calcula el promedio de Volúmenes basado en las últimas N barras establecidas por los usuarios, y si el valor del volumen es mayor que un % establecido respecto al promedio se utilizará un color diferente. El indicador se muestra en una ventana separada. Esta versión tiene ahora una limitación en el establecimiento del % sobre el umbral. Si usted está interesado en establecer el umbral de considerar la compra de la versión PRO (htt
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Este indicador traza el perfil de volumen por Precio en el gráfico Hay 5 maneras de verlo: Por Volumen Total Operado (Versión Premium); Ticks de Volumen(Forex) Separado por Compradores y Vendedores (Versión Premium); Sólo Compradores (Versión Premium); Sólo Vendedores (Versión Premium); Balance comercial (Compradores - Vendedores) (Versión Premium); . Es posible seleccionar cuántos días se calcularán los perfiles. (Versión Premium) En el día actual recalcula los datos del histograma para
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
El indicador funciona para convertir el volumen normal en niveles y determinar los puntos de control de la liquidez financiera. Su funcionamiento es muy similar al del Perfil de Volumen Fijo. Pero se considera más preciso y fácil de usar que el que se encuentra en Trading View porque calcula los volúmenes de negociación completos en cada vela y en todos los brokers presentes en MetaTrade, a diferencia de lo que se encuentra en Trading View, ya que sólo mide los precios mostrados del broker.
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
Indicadores
El indicador convierte dos medias móviles en histogramas y pinta su zona de intersección. Existe un truco de desplazamiento que se utiliza para suavizar el resultado de los cálculos. Puede ver los cambios si reduce este parámetro a 1 (valor mínimo). Medias disponibles: MA Simple MA Exponencial MA LinealPonderado MA Suavizado DEMA TEMA y RSI - como extra Por defecto, la MA rápida se muestra en la parte superior del histograma, y la lenta en la parte inferior. Si lo desea, puede intercambiarl
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador suma la diferencia entre la agresión vendedora y la agresión compradora ocurridas en cada Vela, graficando las ondas de acumulación de los volúmenes de agresión , a través de las cuales se calcula una media exponencial que indica la dirección del flujo de negocios. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). No deje de probar nuestra versión Profesional con características configurables y alertas: Agression Wave PRO Config
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
Indicadores
El indicador muestra el libro de órdenes, así como aumenta su profundidad, recordando la ubicación de las órdenes que han ido más allá de la vista de la "ventana" actual. Capacidad del indicador Visualización de los niveles de posiciones abiertas. Simulación de colocación/cancelación/edición de órdenes pendientes directamente en el libro de órdenes visualizado. Características del indicador La visualización del libro de órdenes sólo funciona en aquellos símbolos de negociación para los que el
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT5) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC) , divisas , índices y metales . Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste : Día ,
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
Candle Strength Oscillator
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicadores
El Índice de Presión de Velas (CPI) es un indicador potente y fácil de usar diseñado para revelar la presión oculta de compra y venta detrás de cada vela. En lugar de mostrar simplemente si el precio subió o bajó, el CPI profundiza en la fuerza con la que los compradores o vendedores controlaron el mercado en cada vela. Esto lo convierte en una herramienta única para identificar la fuerza de la tendencia, detectar retrocesos tempranos y confirmar puntos de entrada o salida con mayor precisión.
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicadores
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Detection COMPRA Y VENTA El Ritz Smart Detection BUY & SELL es un indicador de negociación de nueva generación diseñado para detectar señales de entrada de alta probabilidad mediante la combinación de la medición de la volatilidad basada en ATR , la detección de inversión de tendencia y la tecnología de alerta inteligente . Ofrece oportunidades de COMPRA/VENTA en tiempo real con objetivos y niveles de riesgo adaptables, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para scalp
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
Volume and Tick Profile
Martin Slacka
Indicadores
Volume Profile Indicator - Guía del usuario Descripción : El Indicador de Perfil de Volumen es una poderosa herramienta diseñada para MetaTrader 5. Visualiza la actividad del mercado mediante la distribución del volumen a través de los niveles de precios, mostrando: Histograma de volumen en cada nivel de precios POC (Punto de Control) - el precio con el mayor volumen negociado Área de valor: el rango que cubre un porcentaje configurable del volumen (por ejemplo, 70%) Niveles de soporte: Mínimo,
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente de Metatrader 5, necesita las versiones de Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicadores
Wyckoff fans, enjoy! Idealmente para ser usado con el indicador Weis Waves , pero puede ser fácilmente usado solo, el Waves Sizer pone el rango (en movimiento resultante del Precio) hecho por el Precio en sus oscilaciones de mercado. Usted puede controlar que tan precisas o sueltas serán las oscilaciones. Esta herramienta es muy útil para saber visualmente cuanto ha recorrido el Precio en su Timeframe. De esta forma puedes confrontar este nivel de esfuerzo con el Volumen resultante, etc... Indi
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
US30 Quantum breakout
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
US30 Pre-Mercado Breakout EA El US30_PreMarket_Breakout_EA es un sistema de trading algorítmico de alto rendimiento diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones Industrial Average) . Este Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura pre-mercado para capturar con precisión los primeros movimientos de impulso. Está construido para la eficiencia, la incorporación de tamaño de lote dinámico, trailing stops, desencadenantes de punto de equilibrio, y las salidas basadas en el tiempo pa
Swing detector trade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
la lógica del swing trading y el desarrollo profesional de MQL5 a primera vista. El gráfico de velas del centro representa la estructura real del mercado, mostrando movimientos tanto bajistas (rojo) como alcistas (verde). Esto pone de relieve la capacidad del indicador para capturar oscilaciones de precios a medio plazo , no sólo cortos scalps. La transición de las velas rojas de la izquierda a las velas verdes de la derecha comunica visualmente la inversión y la continuación de la tendencia ,
FREE
Breakout package 4 in 1
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Paquete Breakout 4 en 1 Funciones básicas El indicador funciona como un "Motor de Confirmación de Tendencia". Identifica cuando el precio rompe a través de un nivel estructural clave y luego utiliza osciladores secundarios para verificar si el movimiento tiene suficiente fuerza para continuar. 1. El motor de ruptura (S&R) La base del indicador es identificar el Soporte y la Resistencia (S&R) . Cuando el precio cierra por encima de la resistencia o por debajo del soporte, el indicador activa una
FREE
Zigzag star
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
ZigZag Expert Advisor - Descripción de la estrategia El Asesor Experto ZigZag (EA) es un sistema avanzado de negociación de precio-acción diseñado para identificar las oscilaciones significativas del mercado , la estructura de la tendencia y las zonas de inversión de alta probabilidad utilizando el algoritmo ZigZag. El EA filtra el ruido del mercado centrándose sólo en los máximos y mínimos significativos, lo que le permite operar en armonía con la estructura del mercado en lugar de reaccionar a
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
FVG Gap Detector
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor Operativa automatizada FVG (Fair Value Gap) para XAU con detección multi-marco de tiempo, filtrado EMA, opciones de gestión de dinero, lógica de trailing/breakeven y confirmaciones visuales claras - creado para scalpers y swing traders que quieren un EA configurable y que prime la seguridad. Eslogan de una línea Detector FVG Multi-TF para XAU con filtro de tendencia EMA, gestión monetaria adaptativa, trailing & breakeven - conéctelo a MT5 y opere de forma
Gold Breakout zone
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
EA de la sesión de ruptura del oro - Optimización de las operaciones a largo plazo y de la firma de puntales El EA de Sesión de Ruptura de Oro es un Asesor Experto basado en la precisión desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) , diseñado para capturar operaciones de ruptura de alta calidad utilizando los niveles máximos / mínimos de la sesión anterior. Este EA se centra en la calidad por encima de la cantidad , por lo que es ideal para los retos de las empresas de apoyo y las estrategias
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
AI trade assistant
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
Trade Assistant MT5 - Inteligencia Artificial y Gestión Profesional del Riesgo Trade Assistant MT5 es un avanzado panel de trading asistido por IA diseñado para ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más seguras, disciplinadas y profesionales . Combina el control manual de las operaciones , el análisis inteligente de la confianza y la gestión avanzada del riesgo en una potente herramienta MT5. Este asistente no ejecuta las operaciones automáticamente . En su lugar, proporciona inform
Nuclear
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
NUCLEAR EA - Sistema de Precisión de Operaciones de Ruptura NUCLEAR EA es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operadores que exigen disciplina, estabilidad y un estricto control del riesgo . Construido con reglas de prop-firm en mente, este EA se centra en la ruptura de alta calidad y falsa ruptura de configuraciones , evitando totalmente las estrategias peligrosas. Lo que NUCLEAR EA NO Utiliza No Martingala Sin cobertura No Grid Ninguna lógica de recuperación arriesgada Cada
US30 breakout AI support
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
US30 NY Session Breakout Detector (AI-Supported) US30 NY Session Breakout Detector es un indicador de MetaTrader 5 de nivel profesional diseñado exclusivamente para los operadores de US30 (Dow Jones) que se centran en la volatilidad de la sesión de Nueva York y el comercio de ruptura . Combina la estructura de mercado basada en la sesión , el filtrado de rupturas falsas y un motor de confianza de estilo IA para ofrecer señales de ruptura precisas y de alta calidad. Concepto básico El indicador s
Neural scalper grade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ajustes de la señal del Scalp Helper Estos ajustes controlan cómo se generan las señales principales de scalping. Activar señales del ayudante de scalping Activa o desactiva el motor principal de señales de scalping. Tipo de Vela de Señal Selecciona el método de cálculo de velas utilizado para las señales: Velas , Heikin Ashi o Regresión Lineal . Sensibilidad de activación de señales Controla el grado de agresividad o conservadurismo de la activación de señales. Valores más altos = menos señal
Quantum Premium
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
Quantum Prime - Asesor Experto para MT5 Quantum Prime es un potente Asesor Experto de trading automatizado diseñado para capturar movimientos de ruptura de alta probabilidad con precisión y disciplina. Analiza inteligentemente la estructura del mercado, identifica los niveles clave de oscilación, y coloca órdenes pendientes para entrar en operaciones sólo cuando el precio confirma el impulso. El EA está construido con un fuerte enfoque en el control de riesgos, calidad de ejecución, y la compati
SuperTrend pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
SuperTrend Pro - Indicador avanzado de detección de tendencias (MT5) SuperTrend Pro es un indicador de seguimiento de tendencias moderno y optimizado para MetaTrader 5 , diseñado para ofrecer una dirección de tendencia clara, una estructura de mercado precisa y una experiencia de trading visual de primera calidad . Se basa en un algoritmo SuperTrend mejorado basado en ATR , combinado con efectos visuales inteligentes, estilo de gráficos y un panel de información en tiempo real. -Características
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario