Trade assistant pro v8
- Utilidades
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.0
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos
Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional.
Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes, el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic, por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados.
Esta herramienta no opera automáticamente. En su lugar, le otorga un control total mientras aplica una gestión del riesgo de nivel profesional a cada operación.
Características principales
Operaciones sencillas y rápidas
-
Operaciones de compra/venta/cierre con un solo clic
-
Colocación instantánea de órdenes directamente desde el gráfico
-
Adecuado para scalping, day trading y swing trading
Gestión profesional del riesgo
-
Cálculo automático del tamaño del lote basado en
-
Porcentaje de saldo
-
Porcentaje de capital
-
Lote fijo
-
-
Stop Loss y Take Profit predefinidos
-
Ejecución de riesgo controlado para proteger su capital
-
Ideal para las reglas de las empresas de utilería y las cuentas financiadas
Gestión avanzada de órdenes
-
Cierre todas las órdenes, sólo las de compra o sólo las de venta
-
Modificación sencilla de Stop Loss y Take Profit
-
Soporte de punto de equilibrio y gestión parcial
-
Control visual claro directamente en el gráfico
Panel limpio y fácil de usar
-
Interfaz sencilla y moderna
-
Sin ajustes complicados
-
Funciona sin problemas en cualquier broker MT5
¿Por qué utilizar Trade Assistant?
-
Opere más rápido con menos errores
-
Mantenga una estricta disciplina de riesgo
-
Perfecto para operadores que prefieren el control manual con herramientas profesionales
-
Ahorra tiempo y reduce el trading emocional