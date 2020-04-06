Market Shooter

Market Shooter EA - Descripción y Recomendación

Market Shooter EA es un Asesor Experto profesional diseñado para capturar movimientos de mercado de alta probabilidad con precisión y disciplina.
El EA utiliza un sistema inteligente de detección de ruptura de precios, apuntando a los niveles clave de soporte y resistencia, luego ejecuta operaciones con precisión de francotirador utilizando confirmación de búfer y escalamiento consciente de la volatilidad.

La estrategia se centra en la estructura limpia del mercado, evitando el ruido y las entradas de baja calidad, por lo que es adecuado para los operadores que prefieren el riesgo controlado y la ejecución consistente en lugar de sobre-negociación.

⚙️Recommended Configuración de operaciones

  • Símbolo: GBPUSD

  • Plazos:

    • 15 Minutos (M15 ) - Entradas más rápidas, más oportunidades

    • 30 Minutos (M30 ) - Señales más limpias, mayor estabilidad

  • Tipo de cuenta: Cualquier cuenta

Puntos destacados de la estrategia

  • Lógica de ruptura inteligente con búfer de confirmación

  • Escalado dinámico de posiciones basado en ATR (sistema de rescate)

  • Gestión global de pérdidas y ganancias

  • Objetivo de beneficios diario con stop automático

  • Filtrado de spreads y horario de negociación para una mejor ejecución

  • Escalado automático de lotes basado en el saldo de la cuenta

Mejor caso de uso

Market Shooter EA funciona mejor durante las sesiones de mercado activas (Londres y Nueva York) en GBPUSD, donde la volatilidad y la liquidez permiten que las rupturas se desarrollen limpiamente sin excesivo spread o deslizamiento.


