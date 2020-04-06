Market Shooter EA - Descripción y Recomendación

Market Shooter EA es un Asesor Experto profesional diseñado para capturar movimientos de mercado de alta probabilidad con precisión y disciplina.

El EA utiliza un sistema inteligente de detección de ruptura de precios, apuntando a los niveles clave de soporte y resistencia, luego ejecuta operaciones con precisión de francotirador utilizando confirmación de búfer y escalamiento consciente de la volatilidad.

La estrategia se centra en la estructura limpia del mercado, evitando el ruido y las entradas de baja calidad, por lo que es adecuado para los operadores que prefieren el riesgo controlado y la ejecución consistente en lugar de sobre-negociación.

⚙️Recommended Configuración de operaciones

Símbolo: GBPUSD

Plazos: 15 Minutos (M15 ) - Entradas más rápidas, más oportunidades 30 Minutos (M30 ) - Señales más limpias, mayor estabilidad

Tipo de cuenta: Cualquier cuenta

Puntos destacados de la estrategia

Lógica de ruptura inteligente con búfer de confirmación

Escalado dinámico de posiciones basado en ATR (sistema de rescate)

Gestión global de pérdidas y ganancias

Objetivo de beneficios diario con stop automático

Filtrado de spreads y horario de negociación para una mejor ejecución

Escalado automático de lotes basado en el saldo de la cuenta

Mejor caso de uso

Market Shooter EA funciona mejor durante las sesiones de mercado activas (Londres y Nueva York) en GBPUSD, donde la volatilidad y la liquidez permiten que las rupturas se desarrollen limpiamente sin excesivo spread o deslizamiento.