Market Shooter
- Asesores Expertos
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
Market Shooter EA - Descripción y Recomendación
Market Shooter EA es un Asesor Experto profesional diseñado para capturar movimientos de mercado de alta probabilidad con precisión y disciplina.
El EA utiliza un sistema inteligente de detección de ruptura de precios, apuntando a los niveles clave de soporte y resistencia, luego ejecuta operaciones con precisión de francotirador utilizando confirmación de búfer y escalamiento consciente de la volatilidad.
La estrategia se centra en la estructura limpia del mercado, evitando el ruido y las entradas de baja calidad, por lo que es adecuado para los operadores que prefieren el riesgo controlado y la ejecución consistente en lugar de sobre-negociación.
⚙️Recommended Configuración de operaciones
-
Símbolo: GBPUSD
-
Plazos:
-
15 Minutos (M15 ) - Entradas más rápidas, más oportunidades
-
30 Minutos (M30 ) - Señales más limpias, mayor estabilidad
-
-
Tipo de cuenta: Cualquier cuenta
Puntos destacados de la estrategia
-
Lógica de ruptura inteligente con búfer de confirmación
-
Escalado dinámico de posiciones basado en ATR (sistema de rescate)
-
Gestión global de pérdidas y ganancias
-
Objetivo de beneficios diario con stop automático
-
Filtrado de spreads y horario de negociación para una mejor ejecución
-
Escalado automático de lotes basado en el saldo de la cuenta
Mejor caso de uso
Market Shooter EA funciona mejor durante las sesiones de mercado activas (Londres y Nueva York) en GBPUSD, donde la volatilidad y la liquidez permiten que las rupturas se desarrollen limpiamente sin excesivo spread o deslizamiento.