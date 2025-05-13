Transaction Speed MT5

Por supuesto, aquí tienes la traducción al español:

El indicador resalta las zonas donde se declara interés en el mercado y luego muestra la zona de acumulación de órdenes. Funciona como un libro de órdenes a gran escala.

Este es el indicador para el dinero más grande. Su rendimiento es excepcional. Cualquier interés que exista en el mercado, lo verás claramente.

(Esta es una versión totalmente reescrita y automatizada: ya no se requiere análisis manual).

La velocidad de transacción es un indicador de concepto nuevo que muestra dónde y cuándo se acumulan órdenes grandes en el mercado y qué beneficios aporta esto.

Detecta cambios de tendencia en una etapa muy temprana. En Forex, el volumen se llama erróneamente "volumen", cuando en realidad se trata de cambio de precio por unidad de tiempo, por lo tanto el nombre correcto es velocidad de transacción.

Todo se trata de cómo pensamos, actuamos y analizamos. El cambio de paradigma es de máxima importancia.

Este indicador redefine completamente la idea de volumen en Forex, aplicando una lógica precisa, y se convierte así en una herramienta única y exacta.

Cómo usarlo:

Por defecto, el indicador está en modo automático, permitiendo que se utilice de forma independiente en cualquier temporalidad.

Si deseas cambiar al modo manual, solo tienes que hacer clic en el botón Auto / Manual Mode.

En modo manual, todos los cálculos comienzan desde el 1 de enero de 2025. Puedes modificar esta fecha a tu gusto para ver distintos resultados.

El período de datos óptimo es de cuatro a seis meses, lo que te permitirá capturar múltiples ciclos del mercado y obtener resultados sólidos.

Cuanto más largo el período, menos zonas aparecerán.

La zona donde el mercado declara interés está marcada con un rectángulo púrpura.

Después de eso, verás la zona de acumulación de órdenes.

Si el mercado rompe por encima de esta zona, la tendencia es alcista , y la zona se vuelve verde .

Si rompe por debajo, la tendencia es bajista, y la zona se vuelve roja.

Una vela que cierre completamente fuera de la zona, sin tocar sus bordes, se considera una ruptura real.

Cuando una vela se forma completamente fuera de la zona de acumulación, es una señal clara de ruptura y te muestra la dirección del mercado.

La tendencia se mantiene válida hasta que ocurra una ruptura en sentido contrario, o aparezca una nueva zona de interés.

Puedes operar de zona a zona:

Ejemplo 1:

Cuando hay una ruptura de la zona de acumulación, abre operaciones en la dirección del mercado.

Ejemplo 2:

En el gráfico de 4 horas hay una ruptura alcista y el mercado sube. Más tarde aparece una zona en el gráfico de 1 hora. Puedes cerrar tu posición y esperar que esa zona te dé una nueva señal.

Ejemplo 3:

Si estás dentro de una zona, puedes vender desde la parte superior o comprar desde la inferior hasta que haya una ruptura.

Esto es una operación en rango, pero más riesgosa.

¡Nunca operes contra el indicador! ¡Nunca!

Si una zona se rompe por ambos lados, recibirás una señal de alta volatilidad (High Volatility Alert).

Estas son las huellas del dinero. Y todo esto no puede verse a simple vista porque en Forex trabajamos con volumen por tick, lo cual es un gran error.

Para eso sirve este indicador de velocidad de transacción, que convierte el volumen por tick en actividad real del mercado.

Es una herramienta muy avanzada, diseñada para quienes necesitan un análisis profundo.

Recomendaciones:

Pares de divisas : Solo instrumentos con alto volumen por tick — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.

Temporalidad : Todas

Depósito mínimo : No requerido

Tipo de cuenta : Sin restricciones

Brokers: Sin restricciones, aunque se recomiendan brokers grandes por mayor volumen

Ciencia pura.



