Transaction Speed MT5

El indicador resalta las zonas donde se declara interés en el mercado y luego muestra la zona de acumulación de órdenes. Funciona como un libro de órdenes a gran escala.
Este es el indicador para el dinero más grande. Su rendimiento es excepcional. Cualquier interés que exista en el mercado, lo verás claramente.

(Esta es una versión totalmente reescrita y automatizada: ya no se requiere análisis manual).
La velocidad de transacción es un indicador de concepto nuevo que muestra dónde y cuándo se acumulan órdenes grandes en el mercado y qué beneficios aporta esto.
Detecta cambios de tendencia en una etapa muy temprana. En Forex, el volumen se llama erróneamente "volumen", cuando en realidad se trata de cambio de precio por unidad de tiempo, por lo tanto el nombre correcto es velocidad de transacción.
Todo se trata de cómo pensamos, actuamos y analizamos. El cambio de paradigma es de máxima importancia.
Este indicador redefine completamente la idea de volumen en Forex, aplicando una lógica precisa, y se convierte así en una herramienta única y exacta.

Cómo usarlo:

Por defecto, el indicador está en modo automático, permitiendo que se utilice de forma independiente en cualquier temporalidad.
Si deseas cambiar al modo manual, solo tienes que hacer clic en el botón Auto / Manual Mode.

En modo manual, todos los cálculos comienzan desde el 1 de enero de 2025. Puedes modificar esta fecha a tu gusto para ver distintos resultados.
El período de datos óptimo es de cuatro a seis meses, lo que te permitirá capturar múltiples ciclos del mercado y obtener resultados sólidos.
Cuanto más largo el período, menos zonas aparecerán.

La zona donde el mercado declara interés está marcada con un rectángulo púrpura.
Después de eso, verás la zona de acumulación de órdenes.

  • Si el mercado rompe por encima de esta zona, la tendencia es alcista, y la zona se vuelve verde.

  • Si rompe por debajo, la tendencia es bajista, y la zona se vuelve roja.

Una vela que cierre completamente fuera de la zona, sin tocar sus bordes, se considera una ruptura real.

Cuando una vela se forma completamente fuera de la zona de acumulación, es una señal clara de ruptura y te muestra la dirección del mercado.
La tendencia se mantiene válida hasta que ocurra una ruptura en sentido contrario, o aparezca una nueva zona de interés.

Puedes operar de zona a zona:

Ejemplo 1:
Cuando hay una ruptura de la zona de acumulación, abre operaciones en la dirección del mercado.

Ejemplo 2:
En el gráfico de 4 horas hay una ruptura alcista y el mercado sube. Más tarde aparece una zona en el gráfico de 1 hora. Puedes cerrar tu posición y esperar que esa zona te dé una nueva señal.

Ejemplo 3:
Si estás dentro de una zona, puedes vender desde la parte superior o comprar desde la inferior hasta que haya una ruptura.
Esto es una operación en rango, pero más riesgosa.
¡Nunca operes contra el indicador! ¡Nunca!

Si una zona se rompe por ambos lados, recibirás una señal de alta volatilidad (High Volatility Alert).

Estas son las huellas del dinero. Y todo esto no puede verse a simple vista porque en Forex trabajamos con volumen por tick, lo cual es un gran error.
Para eso sirve este indicador de velocidad de transacción, que convierte el volumen por tick en actividad real del mercado.

Es una herramienta muy avanzada, diseñada para quienes necesitan un análisis profundo.

Recomendaciones:

  • Pares de divisas: Solo instrumentos con alto volumen por tick — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.

  • Temporalidad: Todas

  • Depósito mínimo: No requerido

  • Tipo de cuenta: Sin restricciones

  • Brokers: Sin restricciones, aunque se recomiendan brokers grandes por mayor volumen

Ciencia pura.


Comentarios 2
Max2233
493
Max2233 2025.07.08 10:33 
 

I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.

Mase
1724
Mase 2025.05.29 14:17 
 

Simply perfect! In combination with Ivan's other technical indicators, it is a powerful tool. Warning: highly addictive, as the indicators bring so much joy and success. Highly recommended.

Productos recomendados
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Indicadores
El indicador identifica los patrones armónicos (XABCD) según los desarrollos de H.M.Gartley ("Beneficios en el mercado de valores", 1935г). Proyecta el punto D como un punto en la proyección en perspectiva (especifique ProjectionD_Mode = true en la configuración). No vuelve a dibujar. Cuando se cierra una barra del período de trabajo, si el punto del patrón identificado no se ha movido durante las barras Patterns_Fractal_Bars, aparece una flecha en el gráfico (en la dirección del movimiento e
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador RSI Divergence + FVG Signal combina el Relative Strength Index (RSI) Divergence con la detección del Fair Value Gap (FVG) para generar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas tanto en los cambios de momentum como en las zonas de desequilibrio institucional. Características principales: Detección de Divergencia RSI : Identifica divergencias alcistas/bajistas tanto regulares como ocultas entre el precio y el RSI. Las divergencias indican posibles cambios o continuacione
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Indicadores
El indicador muestra el delta y el delta acumulado basándose en los datos de la lista de operaciones "Tiempo y Ventas". Además de los plazos estándar, el indicador muestra datos relativos a los plazos de segundos (S5, S10, S15, S20, S30) a elegir. Utilizando el rectángulo, el usuario puede seleccionar un área arbitraria en la subventana del indicador para ver la relación de los volúmenes de operaciones de compradores y vendedores dentro de esta área. Características del indicador: El indicador
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Bullet indicator x
Dorah Zandile Mahesu
Indicadores
El indicador de bala da la dirección exacta de la estructura del mercado, que le indicará la dirección exacta si se trata de que el mercado está en una tendencia a la baja o si está en una tendencia alcista que le dará esa información que a su vez le beneficia por el ahorro de tiempo que se necesita para analizar esa estructura, este indicador funciona en un timeframes y es más favorable en los plazos más altos. Como funciona: -La flecha verde estará en el soporte de la estructura indicando com
Nova AC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AC Trader es una automatización moderna del Accelerator Oscillator (AC) , una herramienta de impulso de Bill Williams diseñada para detectar cambios en la aceleración del mercado antes de que se formen completamente las tendencias. Este EA transforma la naturaleza de alerta temprana del indicador en un sistema de trading estructurado que reacciona sólo cuando los cambios de momentum son claros y consistentes. En lugar de esperar a que la tendencia sea obvia, Nova AC Trader identifica cuándo
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicadores
BigPlayerRange — El Mejor Indicador para Futuros y CFDs en MT5 Descubre el poder de BigPlayerRange , considerado el mejor indicador para mini índice y mini dólar en MetaTrader 5. Esta herramienta clave destaca zonas institucionales estratégicas para ofrecer análisis técnico con una precisión excepcional. ¿Cómo Funciona? BigPlayerRange dibuja dos rangos horizontales que representan zonas de presión de compra y venta con base en volumen institucional: Línea Verde : zona de defensa comprado
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicadores
VTrende Pro - Indicador MTF para el comercio de tendencia con un panel de visualización para MT5 *** Los vídeos se pueden traducir a cualquier idioma mediante subtítulos (idioma del vídeo - ruso) Aunque las señales del indicador VTrende Pro se pueden utilizar como señales de un sistema de trading completo, se recomienda utilizarlas junto con el TS de Bill Williams. VTrende Pro es una versión ampliada del indicador VTrende. Diferencia entre la versión Pro y VTrende: - Zonas horarias - Señal V -
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indicadores
Indicador Enigma 112 - Manual del usuario Indicador Enigma 112 Manual de usuario completo - Ultimate Trading Solution Introducción El Enigma 112 es un completo indicador de trading multi timeframe que combina avanzados conceptos de análisis técnico incluyendo Tesla 3-6-9 Gates, Teoría Huddleston, PO3 Dealing Ranges, y sofisticados sistemas de gestión de riesgo. Tesla 3-6-9 Gates Basado en las matemáticas de vórtice de Nikola Tesla para niveles precisos de soporte y resistencia. Teorí
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indicadores
El indicador Coeficiente de Determinación (COD) es el valor del coeficiente de determinación o el cuadrado del coeficiente de correlación entre la variable dependiente - precio y la variable explicativa - volumen de ticks. ¿Qué nos aporta en la práctica? El COD reconoce perfectamente la culminación de los movimientos tendenciales, lo que permite seleccionar los puntos óptimos y captar los retrocesos del mercado. Cómo utilizar el indicador: La estrategia de trading más popular se construye junto
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
este indicador es un indicador de detector de picos, está especialmente diseñado para intercambiar Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 y Crash 500 Recomendamos usarlo solo en índices Deriv Boom y Crash Su configuración es intuitiva, familiar y fácil de usar. tiene funciones de notificación; notificaciones sonoras y notificaciones push. esta herramienta es fácil de usar, fácil de manejar Esta actualización se basa en diferentes estrategias para picos.
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indicadores
El indicador rastrea la tendencia en 5 tiempos de gráfico diferentes para el mismo activo, en base a 6 señales para cada tiempo de gráfico. El objetivo principal del indicador es mostrarnos la tendencia mayoritaria del activo financiero en el que se colocó. El sistema transmite la información de las tendencias en varios tiempos gráficos, de esta forma el usuario puede tener una visión amplia del movimiento del activo, este tipo de herramienta hace que el usuario tenga una mayor tasa de acierto
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador identifica con precisión las divergencias alcistas y bajistas entre los movimientos de los precios y el histograma MACD, utilizando períodos de medias móviles exponenciales (EMA) de 5 (rápida), 34 (lenta) y un período de línea de señal de 5. El indicador resalta los puntos donde el momentum se debilita, señalando posibles reversiones de tendencia. Reglas para la correcta identificación de divergencias: La divergencia alcista es válida cuando el precio forma mínimos más bajos y el
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
El indicador mide el desequilibrio entre alcistas y bajistas durante un periodo elegido y muestra una línea recta entre los dos puntos. Si los toros tienen más volumen que los osos, la línea se vuelve verde.  Si los osos tienen más volumen, se vuelve roja. La línea también muestra la diferencia porcentual de volumen. El indicador muestra los mismos datos en una ventana separada. También puede ver el volumen dividido. El indicador tiene dos modos. Para ello, hay un botón en la parte superio
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES es un sistema de scalping de primera clase. Como las entradas son bastante precisas, es probable que se convierta en adicto a este sistema muy rápidamente.  Usted tiene 2 serpientes. Cuando usted ve una vela por encima o por debajo de ellos que no los toca - que es su señal de scalping. Si utiliza un marco de tiempo mayor, el scalping puede convertirse en seguimiento de tendencia. Las serpientes se calculan con precisión en relación con el estado actual del mercado. NO SON medias
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Legendarios niveles de William Gann en un indicador MT5 totalmente automatizado. GANN Master identifica las zonas clave donde el precio tiene más probabilidades de revertir o continuar su tendencia, basándose en datos diarios, semanales y mensuales. Características clave: Botones de un solo clic para periodos: pulsa Daily, Weekly o Monthly para trazar al instante las zonas correspondientes al día, la semana o el mes actuales Modos Automático y Manual • Automático: GANN Master calcula todos los
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
SENSE es un sistema automatizado que combina métodos GANN seleccionados con cálculos fractales. El sistema nos dice dónde abrir y cerrar operaciones. Ya no es necesario perder tiempo en cálculos complejos: SENSE lo hace todo por usted. Sólo tiene que instalar el indicador. Principios básicos: El mercado es alcista cuando el precio está por encima de las líneas blancas. Compre por encima de las líneas blancas, pare por debajo Las líneas verdes son objetivos alcistas El mercado es bajista cuan
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de negociación fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los operadores a planificar sus entradas y salidas con más confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de negociación existente. Funciona en todos los plazos y en todos los mercados: Forex, Oro, Índices, Cripto o Acciones. Balance Levels se adapta a todos los
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador se basa en la experiencia práctica.  Introduce la fecha/hora de tu top/bottom. Calcula el nivel más visitado desde el top/bottom hasta el momento actual. Se actualiza automáticamente con cada nueva vela. Puede utilizar simultáneamente varios indicadores para diferentes tendencias y plazos. La duración se traza siempre desde el inicio del periodo hasta el momento actual. Útil herramienta PRO.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de trading fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los traders a planificar sus entradas y salidas con mayor confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de trading existente. Funciona en todos los marcos temporales y en todos los mercados : Forex, Oro, Índices, Criptomonedas o Acciones. Balance Levels se adapta a
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa eficazmente el volumen de ticks en el mercado de divisas en categorías alcistas y bajistas. Además, proporciona la funcionalidad de calcular y mostrar la suma de los volúmenes de ticks alcistas y bajistas para cualquier período seleccionado de su elección. Puede ajustar fácilmente el periodo moviendo las dos líneas azules del gráfico, lo que permite un análisis de volumen personalizable y preciso adaptado a sus necesidades de negociación. Si lo encuentra útil, ¡sus come
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado Importante: La demostración de MQL5.com se ejecuta en el Strategy Tester y puede no reflejar completamente la funcionalidad de Enigmera. Consulta la descripción, las capturas de pantalla y el video para más detalles. ¡No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta! El código del indicador ha sido completamente reescrito. La versión 3.0 añade nuevas funcionalidades y elimina errores acumulados desde el inicio del indicador. Introducción Este indicador y sistem
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador LEVELSS muestra: - Zona diaria alcista y bajista. Es visible todos los días de 00:00 a 23:59.  - La zona semanal alcista y bajista. Es visible desde las 0:00 del lunes hasta las 23:59 del viernes de cada semana. - Canal especialmente calculado de un marco temporal específico que se muestra en todos los demás marcos temporales. Por defecto, se trata del marco temporal de 4 horas que puede cambiar a cualquier otro marco temporal en el que desee operar. Se calcula sin parar. En la p
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Los objetivos precisos de GANN se calculan según sus métodos probados a lo largo del tiempo y se presentan justo frente a ti. Esta herramienta está diseñada para hacer que el trading sea más sencillo e intuitivo. Al mover la línea blanca hacia arriba o la línea verde hacia abajo, verás de inmediato por qué las técnicas de GANN siguen siendo influyentes en el mundo del trading. Las estrategias de GANN se centran en predecir los movimientos del mercado con gran precisión, y esta herramienta pone
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador muestra zonas de soporte y resistencia definidas lógicamente utilizando el MACD. En el vídeo se explica todo el concepto y se muestran ejemplos concretos. El indicador funciona en cualquier instrumento y marco temporal. No se repinta. Después de colocarlo en el gráfico, por favor, pase por todos los marcos temporales secuencialmente, desde el mensual hasta el de 1 minuto, para que todas las líneas se carguen correctamente. Después de eso, puede empezar a utilizarlo. El concepto e
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador FIFTY ahora está disponible en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar los niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, garantizando precisión y ahorrando tiempo. Además, incluye botones para alternar la visibilidad de estos niveles, permitiendo una personalización total. Para quienes lo prefieran, la versión gratuita del indicador sigue estando disponible y completamente funcional, br
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont es un sistema de trading que proporciona una configuración de operación completa: punto de entrada, objetivo 1, objetivo 2 y stop loss, todo calculado automáticamente. El sistema identifica automáticamente los máximos y mínimos del mercado y los conecta para definir la tendencia actual. Usted selecciona qué tendencia operar y Horizont genera los niveles correspondientes de entrada, objetivos y stop. El sistema incluye gestión automática del riesgo. Verifica el balance de su cuenta, cal
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado (Este es un indicador manual y contiene funciones que pueden no ser compatibles con el entorno actual de pruebas de MetaTrader) Introducción Este indicador y sistema de trading representan un enfoque único hacia los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la auténtica fase de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Es un sistema que funciona tanto en tendencias como
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Uno de los pocos indicadores que calcula niveles únicamente basándose en el precio. El indicador no se ve afectado por marcos de tiempo, tendencias ni ciclos del mercado. Uno de los indicadores más lógicos jamás creados. El indicador FIFTY ahora viene en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, asegurando precisión y ahorrando tiempo. Además, se incluyen
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR es un sistema de trading manual y un indicador que te ayuda a identificar zonas clave de soporte y la dirección del mercado. Domina el mercado con una estrategia simple y sabiduría oculta. Tú eliges cualquier punto alto (TOP) y bajo (BOTTOM) en el gráfico, y el indicador dibuja: Una zona de soporte para tu tendencia. Para una tendencia alcista, aparece una zona verde; para una tendencia bajista, una roja. La sensibilidad de la zona de soporte se puede ajustar en la configuración del i
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty El indicador resuelve un problema fundamental: Cómo debemos contar el tiempo, qué zonas usar, cómo y por qué. Está basado completamente en la lógica. Aplicación de las zonas de tiempo Para aplicar las zonas de tiempo necesitamos un momento inicial. Este punto de partida debe estar definido lógicamente, no elegido al azar. Algunos eligen comenzar desde: el primer día del año, el primer día del mes, el inicio de un trimestre o una semana. Pero esto supone que la actividad del merc
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año. Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista. El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular l
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
