Observação: Este indicador plota exclusivamente o Taylor Pivot. O indicador ROC não está incluído nem é exibido separadamente.



O Taylor Pivot é um indicador baseado em uma técnica clássica de trading de curto prazo desenvolvida originalmente por Taylor e popularizada pela trader profissional Linda Raschke em seu livro. Raschke destaca essa abordagem como uma forma simples e mecânica de identificar a direção provável do mercado no curto prazo, focando em uma única decisão de posicionamento por dia (compra ou venda), o que reduz o estresse psicológico em comparação ao day trading constante. A ideia central é posicionar-se no fechamento do dia de acordo com a expectativa de continuação ou follow-through na sessão seguinte, aproveitando reversões ou testes iniciais do mercado e permitindo que operações vencedoras sejam carregadas overnight para capturar movimentos adicionais.

O cerne da técnica reside no cálculo de um ponto de pivô de curto prazo derivado da taxa de variação (ROC) de 2 períodos no timeframe diário. Esse pivô indica o nível a partir do qual a momentum de curto prazo (medida pela diferença entre fechamentos recentes) deve mudar de direção. A regra prática é:





Sinal de compra: Se o preço de fechamento estiver acima do Taylor Pivot, posiciona-se comprado no fechamento, apostando na continuação altista no dia seguinte.

Sinal de venda (short): Se o preço de fechamento estiver abaixo do Taylor Pivot, posiciona-se vendido no fechamento, esperando pressão baixista adicional.





Esse método prioriza simplicidade: apenas uma entrada principal por dia, com foco em capturar o movimento de follow-through da manhã seguinte, em vez de múltiplas operações intradiárias.





Inputs do Indicador





Taylor Pivot Color (cor padrão: DodgerBlue): Permite alterar a cor da linha do pivô exibida no gráfico.

DaysToPlot (padrão: 1): Define quantos dias de pivô serão plotados. Valor 1 mostra apenas o pivô do dia atual; valores maiores exibem pivôs dos dias anteriores para referência histórica.

ShowThinLine (padrão: false): Quando ativado (true), desenha uma linha fina contínua conectando os preços intrabars ao valor do pivô. Quando desativado, exibe apenas linhas horizontais grossas (largura 2) para cada dia, destacando visualmente o nível exato do pivô sem poluir o gráfico.





Visualização no Gráfico

O indicador plota linhas horizontais no gráfico (no timeframe que estiver sendo usado), válidas apenas para o dia correspondente (das 00:00 até 23:59:59). As linhas são desenhadas como objetos de tendência horizontais, com fundo (backdraw) ativado para não sobrepor velas. Isso facilita a identificação rápida se o preço está acima (potencial bullish) ou abaixo (potencial bearish) do pivô no fechamento.



