Taylor Pivot

Observação: Este indicador plota exclusivamente o Taylor Pivot. O indicador ROC não está incluído nem é exibido separadamente.

O Taylor Pivot é um indicador baseado em uma técnica clássica de trading de curto prazo desenvolvida originalmente por  Taylor e popularizada pela trader profissional Linda Raschke em seu livro. Raschke destaca essa abordagem como uma forma simples e mecânica de identificar a direção provável do mercado no curto prazo, focando em uma única decisão de posicionamento por dia (compra ou venda), o que reduz o estresse psicológico em comparação ao day trading constante. A ideia central é posicionar-se no fechamento do dia de acordo com a expectativa de continuação ou follow-through na sessão seguinte, aproveitando reversões ou testes iniciais do mercado e permitindo que operações vencedoras sejam carregadas overnight para capturar movimentos adicionais.
O cerne da técnica reside no cálculo de um ponto de pivô de curto prazo derivado da taxa de variação (ROC) de 2 períodos no timeframe diário. Esse pivô indica o nível a partir do qual a momentum de curto prazo (medida pela diferença entre fechamentos recentes) deve mudar de direção. A regra prática é:

Sinal de compra: Se o preço de fechamento estiver acima do Taylor Pivot, posiciona-se comprado no fechamento, apostando na continuação altista no dia seguinte.
Sinal de venda (short): Se o preço de fechamento estiver abaixo do Taylor Pivot, posiciona-se vendido no fechamento, esperando pressão baixista adicional.

Esse método prioriza simplicidade: apenas uma entrada principal por dia, com foco em capturar o movimento de follow-through da manhã seguinte, em vez de múltiplas operações intradiárias.

Inputs do Indicador

Taylor Pivot Color (cor padrão: DodgerBlue): Permite alterar a cor da linha do pivô exibida no gráfico.
DaysToPlot (padrão: 1): Define quantos dias de pivô serão plotados. Valor 1 mostra apenas o pivô do dia atual; valores maiores exibem pivôs dos dias anteriores para referência histórica.
ShowThinLine (padrão: false): Quando ativado (true), desenha uma linha fina contínua conectando os preços intrabars ao valor do pivô. Quando desativado, exibe apenas linhas horizontais grossas (largura 2) para cada dia, destacando visualmente o nível exato do pivô sem poluir o gráfico.

Visualização no Gráfico
O indicador plota linhas horizontais no gráfico (no timeframe que estiver sendo usado), válidas apenas para o dia correspondente (das 00:00 até 23:59:59). As linhas são desenhadas como objetos de tendência horizontais, com fundo (backdraw) ativado para não sobrepor velas. Isso facilita a identificação rápida se o preço está acima (potencial bullish) ou abaixo (potencial bearish) do pivô no fechamento.

Produtos recomendados
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
O Pivot Point Fibo RSJ é um indicador que traça as linhas de suporte e resistência do dia usando as proporções   de Fibonacci. Este indicador espetacular cria até 7 níveis de suporte e resistência por meio do Pivot Point usando proporções de Fibonacci. É fantástico como os preços respeitam cada nível deste suporte e resistência, onde é possível perceber possíveis pontos de entrada / saída de uma operação. Recursos Até 7 níveis de suporte e 7 níveis de resistência Defina as cores dos níveis indi
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicadores
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experts
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Criado por Chester Keltner, esse é um indicador de volatilidade utilizado pela análise técnica. É possível seguir a tendência dos preços de ativos financeiros e gerar padrões de suporte e resistência. Além disso, os envelopes são uma forma de acompanhar a volatilidade, a fim de identificar oportunidades de compra e venda desses ativos. Funciona em períodos maiores do que o período visível no gráfico. Todos os valores estão disponíveis em forma de buffers para
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicadores
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicadores
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Mais do autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Comandos principais B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Fecha todas as posições abertas. X – Fecha uma posição específica. Z – Cancela todas as ordens pendentes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Assistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizáveis) 4-5-6 - Venda (lotes personalizáveis) O controle via tecla de atalho pode ser ativado ou desativado conforme necessário. Nota: Os atalhos padrão utilizam letras maiúsculas.
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Colorido com Média Móvel e Alertas - Indicador Avançado de Momentum Rate of Change (ROC) aprimorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 oferece uma visão clara e intuitiva do momentum do mercado, ideal para traders que buscam sinais precisos de aceleração ou desaceleração de tendências. O que é o ROC e suas vantagens? O Rate of Change (ROC) é um oscilador de momentum puro que mede a variação percentual do preço em relação a um período anterior. Ele destaca a velocidade e força da
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clássico para MetaTrader 5 Este indicador fornece uma implementação fiel do clássico Moving Average Convergence Divergence (MACD) projetado originalmente por Gerald Appel, adaptado especificamente para MetaTrader 5. Ele capacita os traders a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos potenciais de reversão através de seus componentes principais: a linha MACD, a linha de sinal e o histograma. A linha MACD é calculada como a diferença entre duas médias móveis exponencia
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite ativar ou desativar a escala de preço fixa nos gráficos do MetaTrader 5. Ele mantém o preço centralizado no gráfico e ajusta automaticamente a escala conforme as variações do mercado. Funcionalidades Alternar escala fixa: Ative ou desative a escala fixa clicando três vezes sobre o eixo de preço (lado direito do gráfico). Centralização do preço: Mantém o preço no centro do gráfico durante os movimentos do mercado. Ajuste automático d
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
MT4 Hotkeys – Ferramenta de Gerenciamento de Ordens e Posições Esta ferramenta permite que os usuários gerenciem ordens e posições na plataforma MetaTrader 4 usando atalhos de teclado. Ela suporta a execução de ordens, fechamento de posições, ajustes de trailing stop e gerenciamento de risco por meio de configurações personalizáveis. Comandos Principais "B": Abre uma ordem de compra. "S": Abre uma ordem de venda. "C": Fecha todas as posições abertas. "X": Fecha uma posição específica (a mais an
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
MultiChart Pro – Ferramenta de Gerenciamento de Gráficos para MetaTrader 5 Este Expert Advisor (EA) permite automatizar a abertura e configuração de gráficos no MetaTrader 5. Ele suporta a configuração de até quatro gráficos com períodos e modelos (templates) específicos, incluindo gráficos offline. Funcionalidades Abertura de Gráficos: Abre até três gráficos adicionais (por exemplo, D1, M1, M15) e um gráfico offline (por exemplo, 10 segundos), configurando também o gráfico atual (por exemplo, M
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Time & Sales Tick Indicator é um indicador para MetaTrader 5 que exibe informações de ticks em tempo real. Ele mostra preço, volume e horário diretamente no gráfico, permitindo análise precisa da atividade do mercado. Funcionalidades Exibe dados de ticks (preço, volume e hora) em um painel sobre o gráfico. Agrupa os ticks em intervalos definidos pelo usuário, com cores diferentes (verde para alta, vermelho para baixa). O painel pode ser posicionado em qualquer canto do gráfico, com ajuste de t
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitários
Partial Close Manager – Ferramenta de Ajuste de Volume de Negociação Esta ferramenta permite ao usuário realizar fechamentos parciais em negociações abertas no MetaTrader 5. Funcionalidades Fechamento Parcial: Encerre parte das negociações abertas com uma única ação. Cálculo de Volume: Calcula automaticamente o volume a ser fechado, eliminando a necessidade de entrada manual. Suporte Multiordem: Aplica o fechamento parcial a todas as ordens abertas do mesmo símbolo simultaneamente. Tabela Móvel:
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experts
HighLow Fury EA robô de negociação breakout com gerenciamento de risco e capital. Tamanho de lote dinâmico baseado em percentual de risco da conta ou lotes fixos Limites diários de ganho/perda para proteger o patrimônio Redução inteligente de capital após lucros/perdas-alvo Múltiplas opções de trailing stop (Highest/Lowest, candles anteriores) Filtros personalizados de horário/dia + controle de tempo de posição Configurado com parâmetros otimizados para XAUUSD (2025). Os usuários podem ajustar t
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volume Colorido para MetaTrader 5 Este indicador exibe o volume como um histograma em uma janela separada. As barras são coloridas conforme a direção do candle: verde para alta (fechamento > abertura) e vermelho para baixa (fechamento < abertura). Principais Recursos Fonte do volume: volume de ticks ou volume real (selecionável). Linha de média móvel opcional sobre o histograma de volume, ativada via input. Tipos de médias suportadas: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Período da média configur
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O indicador SMA do Dia da Semana calcula uma média móvel com base nos preços de fechamento de um dia específico da semana escolhido pelo usuário. Ele suporta vários tipos de médias móveis, incluindo Simples (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) e Ponderada Linear (LWMA). O período define quantas instâncias do dia selecionado devem ser incluídas no cálculo. Esta ferramenta é útil para analisar padrões semanais nos mercados financeiros, ajudando os traders a identificar tendências específicas
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF – Máximas e Mínimas Multi-Timeframe High Low MTF é um indicador profissional desenvolvido para traders que desejam visualizar zonas fortes de suporte e resistência baseadas nas máximas e mínimas de qualquer período. Ele permite exibir esses níveis de períodos menores ou maiores diretamente no gráfico atual, proporcionando uma visão completa do mercado em múltiplos timeframes. Funciona para scalper, day trade, swing trade e até mesmo sistemas algorítmicos utilizando iCustom. O indic
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubra o poder da sazonalidade de mercado com o indicador Seasonal MT5, desenvolvido para o gráfico diário a fim de identificar e visualizar padrões de preços recorrentes com base em dados históricos. Ideal para traders que buscam uma vantagem estatística no forex, ações ou commodities. Funcionalidades principais: Traça uma linha de tendência sazonal baseada em preços diários históricos. Mostra uma linha reta conectando extremos sazonais. Desenha linhas mensais para acom
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels O GSV – Guided Swing Value Levels é um indicador exclusivo desenvolvido para traders que desejam encontrar regiões de preço onde o mercado tende a reagir com maior precisão estatística. Seu cálculo é inspirado em conceitos apresentados por Larry Williams, em seu livro "Long-Term Secrets to Short-Term Trading", que destaca a importância da média estatística dos swings de mercado para prever zonas onde o preço provavelmente irá parar, corrigir ou inverter sua dire
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
TRADING REPORT Mini-dashboardpara MetaTrader 5 Trading Report é um indicador visual leve e extremamente funcional que exibe em tempo real as principais informações da sua conta e do seu trading — tudo em um único painel elegante, totalmente arrastável e com design minimalista. Principais recursos Atualização a cada tick (posição aberta e P/L em tempo real) Informações da posição atual (BUY/SELL + volume + preço de entrada + P/L flutuante com cor verde/vermelho) Daily P/L e variação do balance do
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Pivot Round Price é um indicador baseado nas fórmulas clássicas de Pivot Points (Classic Pivots), mantendo exatamente os cálculos originais de suporte, resistência e pivot central, sem alterar nenhuma parte da matemática padrão utilizada. A diferença e principal vantagem deste indicador é que os níveis são ajustados automaticamente para preços arredondados, facilitando a visualização em ativos com múltiplas casas decimais e tornando os níveis muito mais relevantes no gráfico real do ativo.
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principais recursos: VWAP Diário automático (reinicia perfeitamente todo dia às 00:00 do horário do servidor) 8 tipos de preço para cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e mais Modo VWAP Ancorado: basta arrastar a linha vertical para qualquer ponto do passado e o VWAP recalcula instantaneamente a partir daquele momento Cor, espessura e estilo da linha vertical 100% configuráveis (você escolhe como quer ver a âncora) Sem labels ou textos no gráfico Código extremamente o
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Screener MT5 Clique único no ativo dentro do scanner e ele abre instantaneamente na mesma janela do gráfico. Nada de perder tempo abrindo novas janelas ou rolando o Market Watch — um clique e você já está no ativo que quer operar. Ideal para scalping, tape reading e para quem precisa de velocidade. Painel flutuante 100% personalizável que você pode arrastar para qualquer canto do gráfico e ocultar com apenas um clique no botão “Screener”. Principais filtros e ordenações disponíveis: Daily % (Hig
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator O LBR Oscillator é uma versão aprimorada do clássico 3/10 Oscillator, amplamente utilizado e popularizado pela trader profissional Linda Raschke. Este indicador foi desenvolvido seguindo a configuração padrão original utilizada por Linda Raschke, com médias móveis de 3 e 10 períodos e uma linha de sinal de 16 períodos, focado na leitura de momentum e mudança de ritmo do mercado. Base Conceitual – Como Linda Raschke utiliza o 3/10 Oscillator Linda Raschke utiliza
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
O Keltner Channel Color é um indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) projetado para melhorar a visualização de tendências e volatilidade no gráfico. Ele colore as barras ou candles com base na posição relativa ao Canal de Keltner, ajudando traders a identificar rapidamente zonas de alta, baixa e breakout. Ideal para estratégias de trend following, scalping ou análise de volatilidade, este indicador simplifica a leitura do mercado ao destacar barras acima ou abaixo das bandas do Keltner,
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Moving Average Alerts é um indicador simples e eficiente que contém 4 médias móveis totalmente configuráveis, permitindo ao trader escolher períodos, métodos e configurações de acordo com sua estratégia. Cada média móvel possui dois alertas independentes, podendo ser ativados ou desativados separadamente: Alerta quando o preço fecha acima da média Alerta quando o preço fecha abaixo da média Os alertas são acionados somente no fechamento do candle, evitando sinais repetidos ou falsos durante a fo
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário