Remarque : Cet indicateur affiche uniquement le Taylor Pivot. L’indicateur ROC n’est pas inclus et n’est pas affiché séparément.





Le Taylor Pivot est un indicateur basé sur une technique classique de trading à court terme développée à l’origine par Taylor et ensuite popularisée par la trader professionnelle Linda Raschke dans son livre. Raschke met en avant cette approche comme une manière simple d’identifier la direction probable du marché à court terme, en se concentrant sur une seule décision de positionnement par jour (achat ou vente), ce qui réduit le stress psychologique par rapport au day trading constant. L’idée centrale consiste à se positionner à la clôture de la journée en fonction de l’attente d’une continuation ou d’un follow-through lors de la session suivante, en tirant parti des retournements ou des premiers tests du marché et en permettant aux opérations gagnantes d’être conservées overnight afin de capter des mouvements supplémentaires.

Le cœur de la technique réside dans le calcul d’un point pivot à court terme dérivé du Rate of Change (ROC) sur 2 périodes en unité de temps journalière. Ce pivot indique le niveau à partir duquel le momentum à court terme (mesuré par la différence entre les clôtures récentes) est susceptible de changer de direction. La règle pratique est la suivante :

Signal d’achat : Si le prix de clôture est au-dessus du Taylor Pivot, une position acheteuse est prise à la clôture, en anticipant une continuation haussière le jour suivant.

Signal de vente (short) : Si le prix de clôture est en dessous du Taylor Pivot, une position vendeuse est prise à la clôture, en s’attendant à une pression baissière supplémentaire.

Cette méthode privilégie la simplicité : une seule entrée principale par jour, avec un accent mis sur la capture du mouvement de follow-through du matin suivant, plutôt que sur de multiples opérations intrajournalières.

Paramètres de l’indicateur

Taylor Pivot Color (couleur par défaut : DodgerBlue) : Permet de modifier la couleur de la ligne du pivot affichée sur le graphique.

DaysToPlot (par défaut : 1) : Définit le nombre de jours de pivots à afficher. Une valeur de 1 affiche uniquement le pivot du jour en cours ; des valeurs plus élevées affichent les pivots des jours précédents à titre de référence historique.

ShowThinLine (par défaut : false) : Lorsqu’il est activé (true), dessine une ligne fine et continue reliant les prix intrabars à la valeur du pivot. Lorsqu’il est désactivé, seules des lignes horizontales épaisses (épaisseur 2) sont affichées pour chaque jour, mettant visuellement en évidence le niveau exact du pivot sans surcharger le graphique.

Visualisation sur le graphique

L’indicateur trace des lignes horizontales sur le graphique (quel que soit le timeframe utilisé), valables uniquement pour le jour correspondant (de 00:00 à 23:59:59). Les lignes sont dessinées comme des objets de tendance horizontaux, avec l’option backdraw activée afin de ne pas recouvrir les chandeliers. Cela permet d’identifier rapidement si le prix se situe au-dessus (potentiellement haussier) ou en dessous (potentiellement baissier) du pivot à la clôture.