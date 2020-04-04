Taylor Pivot

Nota: Questo indicatore mostra esclusivamente il Taylor Pivot. L’indicatore ROC non è incluso e non viene visualizzato separatamente.

Il Taylor Pivot è un indicatore basato su una tecnica classica di trading a breve termine sviluppata originariamente da Taylor e successivamente resa popolare dalla trader professionista Linda Raschke nel suo libro. Raschke evidenzia questo approccio come un modo semplice per identificare la probabile direzione del mercato nel breve termine, concentrandosi su un’unica decisione di posizionamento al giorno (acquisto o vendita), riducendo così lo stress psicologico rispetto al day trading continuo. L’idea centrale è quella di posizionarsi alla chiusura della giornata in base all’aspettativa di continuazione o follow-through nella sessione successiva, sfruttando inversioni o test iniziali del mercato e permettendo alle operazioni vincenti di essere mantenute overnight per catturare movimenti aggiuntivi.

Il fulcro della tecnica risiede nel calcolo di un punto pivot di breve termine derivato dal Rate of Change (ROC) a 2 periodi sul timeframe giornaliero. Questo pivot indica il livello dal quale il momentum di breve termine (misurato dalla differenza tra le chiusure recenti) dovrebbe cambiare direzione. La regola pratica è:

Segnale di acquisto: Se il prezzo di chiusura è al di sopra del Taylor Pivot, si assume una posizione long alla chiusura, puntando su una continuazione rialzista il giorno successivo.
Segnale di vendita (short): Se il prezzo di chiusura è al di sotto del Taylor Pivot, si assume una posizione short alla chiusura, aspettandosi ulteriore pressione ribassista.

Questo metodo privilegia la semplicità: una sola entrata principale al giorno, con l’obiettivo di catturare il movimento di follow-through della mattina successiva, piuttosto che effettuare molteplici operazioni intraday.

Input dell’indicatore

Taylor Pivot Color (colore predefinito: DodgerBlue): Consente di modificare il colore della linea del pivot visualizzata sul grafico.
DaysToPlot (predefinito: 1): Definisce quanti giorni di pivot verranno tracciati. Il valore 1 mostra solo il pivot del giorno corrente; valori più alti mostrano i pivot dei giorni precedenti come riferimento storico.
ShowThinLine (predefinito: false): Quando attivato (true), disegna una linea sottile continua che collega i prezzi intrabar al valore del pivot. Quando disattivato, vengono mostrate solo linee orizzontali spesse (larghezza 2) per ciascun giorno, evidenziando visivamente il livello esatto del pivot senza appesantire il grafico.

Visualizzazione sul grafico
L’indicatore traccia linee orizzontali sul grafico (nel timeframe utilizzato), valide solo per il giorno corrispondente (dalle 00:00 alle 23:59:59). Le linee sono disegnate come oggetti di tendenza orizzontali, con backdraw attivato per non sovrapporsi alle candele. Questo rende facile identificare rapidamente se il prezzo si trova sopra (potenzialmente rialzista) o sotto (potenzialmente ribassista) il pivot alla chiusura.


