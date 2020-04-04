Taylor Pivot

Screener MT5 Pablo Filipe Soares De Almeida Indicatori

Screener MT5 Un singolo clic sull’asset all’interno dello scanner e si apre immediatamente nella stessa finestra del grafico. Nessuna perdita di tempo ad aprire nuove finestre o scorrere nel Market Watch — un clic e sei già sull’asset che vuoi tradare. Ideale per scalping, tape reading e per chi necessita di velocità. Pannello fluttuante 100% personalizzabile che puoi trascinare in qualsiasi angolo del grafico e nascondere con un solo clic sul pulsante “Screener”. Principali filtri e ordinamenti