说明： 本指标仅绘制 Taylor Pivot, 指标不包含在内，也不会单独显示。



Taylor Pivot ROC 是一个基于经典短期交易技术的指标，该技术最初由 Taylor 开发，并由职业交易员 Linda Raschke 在其著作中加以推广。Raschke 将这种方法强调为一种简单的方式，用于识别市场在短期内的可能方向，专注于每天只做一次仓位决策（买入或卖出），从而相比频繁的日内交易降低心理压力。其核心思想是在每日收盘时根据对下一交易日延续或跟进行情的预期进行建仓，利用市场的反转或早期测试，并允许盈利交易隔夜持有，以捕捉额外的价格波动。

该技术的核心在于计算一个短期枢轴点，该枢轴点来源于日线周期上的 2 周期变动率（ROC）。该枢轴点表示短期动量（通过近期收盘价之间的差异来衡量）可能发生方向变化的水平。实际规则如下：

买入信号：如果收盘价高于 Taylor Pivot，则在收盘时建立多头仓位，押注第二天的看涨延续。

卖出信号（做空）：如果收盘价低于 Taylor Pivot，则在收盘时建立空头仓位，预期进一步的下跌压力。

该方法强调简洁性：每天只进行一次主要入场，重点在于捕捉第二天早盘的跟进行情，而不是进行多次日内交易。

指标参数

Taylor Pivot Color（默认颜色：DodgerBlue）：允许更改图表上显示的枢轴线颜色。

DaysToPlot（默认值：1）：定义要绘制多少天的枢轴点。数值为 1 时仅显示当前交易日的枢轴点；较大的数值会显示之前交易日的枢轴点作为历史参考。

ShowThinLine（默认值：false）：启用（true）时，会绘制一条细的连续线，将盘中价格与枢轴值连接起来；禁用时，仅显示每天的粗水平线（宽度为 2），在不使图表杂乱的情况下直观突出精确的枢轴水平。

图表可视化

该指标在图表上绘制水平线（适用于所使用的任何周期），且仅在对应的交易日内有效（从 00:00 到 23:59:59）。这些线以水平趋势对象的形式绘制，并启用了 backdraw，以避免覆盖蜡烛图。这有助于快速判断在收盘时价格是位于枢轴之上（潜在看涨）还是枢轴之下（潜在看跌）。