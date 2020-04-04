Taylor Pivot

Not: Bu gösterge yalnızca Taylor Pivot’u çizer. ROC göstergesi dahil değildir ve ayrı olarak görüntülenmez.



Taylor Pivot, ilk olarak Taylor tarafından geliştirilen ve daha sonra profesyonel trader Linda Raschke tarafından kitabında popüler hale getirilen klasik bir kısa vadeli işlem tekniğine dayanan bir göstergedir. Raschke bu yaklaşımı, kısa vadede piyasanın olası yönünü belirlemenin basit bir yolu olarak vurgular ve günde yalnızca tek bir pozisyon kararı (alış veya satış) almaya odaklanarak, sürekli yapılan day trading’e kıyasla psikolojik stresi azaltır. Temel fikir, bir sonraki seansta devam veya follow-through beklentisine göre gün kapanışında pozisyon almak, erken piyasa dönüşlerinden veya ilk testlerden yararlanmak ve kazanan işlemleri overnight taşımaya izin vererek ek fiyat hareketlerini yakalamaktır.

Tekniğin özü, günlük zaman diliminde 2 periyotluk Rate of Change (ROC) değerinden türetilen kısa vadeli bir pivot noktasının hesaplanmasına dayanır. Bu pivot, son kapanışlar arasındaki farkla ölçülen kısa vadeli momentumun yön değiştirmesi beklenen seviyeyi gösterir. Pratik kural şudur:

Alış sinyali: Kapanış fiyatı Taylor Pivot’un üzerindeyse, kapanışta long pozisyon alınır ve ertesi gün yukarı yönlü devam beklenir.
Satış sinyali (short): Kapanış fiyatı Taylor Pivot’un altındaysa, kapanışta short pozisyon alınır ve ek düşüş baskısı beklenir.

Bu yöntem sadeliği ön planda tutar: günde yalnızca bir ana giriş yapılır ve birden fazla gün içi işlem yerine, ertesi sabahki follow-through hareketinin yakalanmasına odaklanılır.

Gösterge Girdileri

Taylor Pivot Color (varsayılan renk: DodgerBlue): Grafikte gösterilen pivot çizgisinin rengini değiştirmeye olanak tanır.
DaysToPlot (varsayılan: 1): Kaç günlük pivotun çizileceğini tanımlar. Değer 1 olduğunda yalnızca mevcut günün pivotu gösterilir; daha yüksek değerler geçmiş günlerin pivotlarını tarihsel referans olarak gösterir.
ShowThinLine (varsayılan: false): Etkinleştirildiğinde (true), intrabar fiyatları pivot değerine bağlayan ince ve sürekli bir çizgi çizer. Devre dışı bırakıldığında, her gün için yalnızca kalın yatay çizgiler (kalınlık 2) gösterilir ve grafiği karmaşıklaştırmadan pivotun tam seviyesini görsel olarak vurgular.

Grafik Üzerinde Görselleştirme
Gösterge, kullanılan zaman diliminde grafiğe yalnızca ilgili gün için geçerli olan yatay çizgiler çizer (00:00 – 23:59:59). Çizgiler yatay trend nesneleri olarak çizilir ve mumların üzerine binmemesi için backdraw etkinleştirilir. Bu, kapanışta fiyatın pivotun üzerinde (potansiyel olarak yükseliş) mi yoksa altında (potansiyel olarak düşüş) mı olduğunu hızlıca belirlemeyi kolaylaştırır.


Önerilen ürünler
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Göstergeler
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Göstergeler
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Göstergeler
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Göstergeler
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Göstergeler
Daily Support and Resistance Levels 는 클래식 피벗 포인트 방식으로 일중 거래 핵심 가격 레벨을 자동 계산/표시하는 전문 지표입니다. 주요 기능: 피벗 포인트(PP) 자동 계산 3개의 저항 레벨(R1, R2, R3) 3개의 지지 레벨(S1, S2, S3) 전일 고가/저가 표시 실시간 정보 패널 상승/하락 바이어스 표시 최근 레벨까지 거리 표시 색상/표시 완전 사용자 설정 매일 자동 업데이트 모든 타임프레임 지원 계산 방식: 전일 고가/저가/종가 기반 클래식 피벗 포인트. 트레이딩 활용: 지지/저항 반등 매매 돌파 전략 레인지 거래 방향성 판단 목표가 설정 사용 방법: 차트에 인디케이터 적용 레벨 자동 생성 가격 > PP = 상승 바이어스 가격 < PP = 하락 바이어스 S1-S3 = 지지 구간 R1-R3 = 저항 구간 설정 옵션: 피벗/지지/저항 색상 라인 굵기/스타일 가격 라벨 표시/숨기기 정보 패널 ON/OFF 패널 위치/폰트 크기 전일 고가/저가 표
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Göstergeler
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Göstergeler
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Göstergeler
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Uzman Danışmanlar
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Göstergeler
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Göstergeler
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Göstergeler
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Göstergeler
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Göstergeler
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Meravith Auto, Meravith ticaret sisteminin otomatik bir versiyonudur. Gösterge, rengini değiştiren bir trend çizgisinden oluşur. Yükseliş trendindeyken yeşil, düşüş trendindeyken kırmızıdır. Bu, trendin destek çizgisidir. Boğa hacminin ayı hacmine eşit olduğu bir likidite çizgisi. Üçlü boğa sapma çizgisi. Üçlü ayı sapma çizgisi. Yüksek hacmi gösteren mor ve mavi noktalar. Mor nokta, ortalama hacmin iki sapma üstünde hacmi gösterirken, mavi nokta iki sapmayı gösterir. Nasıl kullanılır? Trend çizg
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Göstergeler
TPSproTrend PRO, piyasanın yön değiştirdiği anı belirler ve hareketin başlangıcında bir giriş noktası oluşturur. Piyasaya, fiyat hareketi henüz yeni başladığı anda girersiniz, hareket gerçekleştikten sonra değil.   Gösterge       Sinyalleri yeniden çizmez ve giriş noktalarını, Zarar Durdurma ve Kar Al seviyelerini otomatik olarak göstererek alım satımı net, görsel ve yapılandırılmış hale getirir. RUSÇA TALİMATLAR   -   MT4 SÜRÜMÜ Başlıca avantajlar Yeniden çizim yapılmadan sinyaller.   Tüm sinya
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Yazarın diğer ürünleri
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Yardımcı programlar
Ana Komutlar B – Alış. S – Satış. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Tüm açık pozisyonları kapatır. X – Belirli bir pozisyonu kapatır. Z – Tüm bekleyen emirleri iptal eder. T – Trailing stop. P – Kısmi. K – Breakeven. A - Trading Asistanı 1-2-3 - Alış (özelleştirilebilir lotlar) 4-5-6 - Satış (özelleştirilebilir lotlar) Kısayol kontrolü gerekirse etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Not: Varsayılan kısayollar büyük harf kullanır. Kullanıcı herhangi bir
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Hareketli Ortalama ve Uyarılarla Renkli ROC - Gelişmiş Momentum Göstergesi Geliştirilmiş Rate of Change (ROC)! Bu MetaTrader 5 için özel gösterge, piyasa momentumunun net ve sezgisel bir görünümünü sunar, trend hızlanma veya yavaşlama sinyalleri arayan traderlar için idealdir. ROC nedir ve avantajları nelerdir? Rate of Change (ROC), önceki bir döneme göre fiyatın yüzde değişimini ölçen saf bir momentum osilatörüdür. Fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü vurgular: Pozitif değerler yükseliş moment
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Göstergeler
MetaTrader 5 için Klasik MACD Bu gösterge, Gerald Appel tarafından orijinal olarak tasarlanan klasik Moving Average Convergence Divergence (MACD) 'nin sadık bir uygulamasını sunar ve MetaTrader 5 için özel olarak uyarlanmıştır. Temel bileşenleri olan MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram aracılığıyla yatırımcılara piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve potansiyel dönüş noktalarını belirleme gücü verir. MACD çizgisi, iki üstel hareketli ortalama (genellikle 12 dönemli ve 26 dönemli) a
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Yardımcı programlar
Fixed Scale Indicator – MetaTrader 5 için sabit ölçek göstergesi Bu gösterge, MetaTrader 5 grafiklerinde sabit fiyat ölçeğini açıp kapatmanızı sağlar. Fiyatı grafiğin ortasında tutar ve piyasa hareketlerine göre ölçeği otomatik olarak ayarlar. Özellikler Sabit ölçek geçişi: Fiyat eksenine (grafiğin sağ tarafı) üç kez tıklayarak sabit ölçeği açabilir veya kapatabilirsiniz. Fiyat merkezleme: Fiyatı piyasa hareketleri sırasında grafiğin ortasında tutar. Otomatik ölçek ayarı: Fiyat değiştiğinde graf
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Yardımcı programlar
MT4 Hotkeys – Emir ve Pozisyon Yönetim Aracı Bu araç, MetaTrader 4 platformunda kullanıcıların klavye kısayolları ile emirleri ve pozisyonları yönetmesine olanak tanır. Emir yürütme, pozisyonların kapatılması, trailing stop ayarları ve risk yönetimi gibi özellikleri özelleştirilebilir ayarlar aracılığıyla destekler. Ana Komutlar “B”: Alış emri verir. “S”: Satış emri verir. “C”: Açık tüm pozisyonları kapatır. “X”: Belirli bir pozisyonu kapatır (konfigürasyona göre en eski veya en yeni). “T”: Tr
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Yardımcı programlar
MultiChart Pro – MetaTrader 5 için Grafik Yönetim Aracı Bu Uzman Danışman (EA), MetaTrader 5’te grafiklerin açılmasını ve yapılandırılmasını otomatikleştirir. Belirli zaman dilimleri ve şablonlarla en fazla dört grafik ayarlamayı destekler; çevrimdışı grafikler dahil. Özellikler Grafik Açma: En fazla üç ek grafik (ör. D1, M1, M15) ve bir çevrimdışı grafik (ör. 10 saniye) açar ve mevcut grafiği (ör. M5) yapılandırır. Şablon Uygulama: Her grafiğe kullanıcı tanımlı şablonları uygular ve mevcut olup
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Time & Sales Tick Indicator, MetaTrader 5 için geliştirilen bir göstergedir ve gerçek zamanlı tick verilerini gösterir. Fiyat, tick hacmi ve zamanı doğrudan grafikte görüntüler. Özellikler Fiyat, hacim ve zaman bilgilerini içeren tick verilerini grafik üzerindeki bir panelde gösterir. Tick verilerini kullanıcı tarafından belirlenen aralıklara göre gruplandırır, yükselişler yeşil, düşüşler kırmızı renkle gösterilir. Panel, grafiğin istenilen köşesine yerleştirilebilir.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Yardımcı programlar
Partial Close Manager – İşlem Hacmi Ayarlama Aracı Bu araç, MetaTrader 5’te açık işlemlerde kısmi kapatma yapmanızı sağlar. Özellikler Kısmi Kapatma: Açık işlemlerin bir kısmını tek işlemle kapatın. Hacim Hesaplama: Kapatılacak hacmi otomatik hesaplar, manuel giriş gerekmez. Çoklu Emir Desteği: Aynı semboldeki tüm açık emirlerde kısmi kapatma uygular. Taşınabilir Tablo: Başlığı tıklayıp basılı tutarak tabloyu grafikte istediğiniz yere taşıyın.
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Uzman Danışmanlar
HighLow Fury EA breakout işlem robotu, risk ve sermaye yönetimi ile birlikte. Hesap riski yüzdesine veya sabit lotlara dayalı dinamik lot boyutu Sermayeyi korumak için günlük kazanç/kayıp limitleri Hedef kâr veya zarar sonrası akıllı sermaye azaltma Birden fazla trailing stop seçeneği (Highest/Lowest, önceki mumlar) Özel zaman/gün filtreleri + pozisyon süresi kontrolü XAUUSD (2025) için optimize edilmiş parametrelerle yapılandırılmıştır. Kullanıcılar tüm ayarları stratejilerine göre değiştirebil
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
MetaTrader 5 için Renkli Hacim Histogramı Bu gösterge, hacmi ayrı bir pencerede histogram olarak gösterir. Çubuklar mum yönüne göre renklendirilir: yeşil yükseliş (kapanış > açılış), kırmızı düşüş (kapanış < açılış) için. Ana Özellikler Hacim kaynağı: Tick hacmi veya gerçek hacim (kullanıcı seçimi). Opsiyonel hareketli ortalama çizgisi eklenebilir. Desteklenen ortalama türleri: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Ortalama periyodu ayarlanabilir. MetaTrader 5’te tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur.
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Haftanın Günü SMA göstergesi, kullanıcı tarafından seçilen haftanın belirli bir gününün kapanış fiyatlarına dayalı olarak bir hareketli ortalama hesaplar. Basit (SMA), Üstel (EMA), Pürüzsüzleştirilmiş (SMMA) ve Doğrusal Ağırlıklı (LWMA) dahil olmak üzere çeşitli hareketli ortalama türlerini destekler. Dönem, hesaplamaya dahil edilecek seçilen günün kaç örneğini belirler. Bu araç, finansal piyasalarda haftalık desenleri analiz etmek için kullanışlıdır ve tüccarların belirli günlere özgü trendleri
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
High Low MTF – Çoklu Zaman Dilimi Yüksek ve Düşük Seviyeleri High Low MTF, herhangi bir zaman dilimindeki en yüksek ve en düşük seviyelere dayalı güçlü destek ve direnç bölgelerini görüntülemek için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Daha yüksek veya daha düşük dönemlerden gelen seviyeleri mevcut grafikte doğrudan göstererek kapsamlı bir çoklu zaman dilimi piyasa görünümü sunar. Scalping, gün içi işlem, swing ve iCustom üzerinden kullanılan algoritmik sistemler için uygundur. Göstergede se
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Seasonal MT5 Göstergesi Seasonal MT5 göstergesi, günlük zaman dilimi için tasarlanmış olup geçmiş verilere dayalı tekrarlayan fiyat desenlerini belirler. Forex, hisse senedi ve emtia piyasalarında veri odaklı analiz sağlar. Ana Özellikler: Geçmiş günlük verilere göre mevsimsel trend çizgisi oluşturur. Mevsimsel uç noktalar arasında düz çizgi gösterir. Aylık çizgilerle iç-ay döngülerini izler. Güncel günü gösteren dikey çizgi ekler. Verileri ayrı bir pencerede normalize eder. Avantajlar: Günlük z
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
GSV – Guided Swing Value Levels GSV – Guided Swing Value Levels, piyasada istatistiksel olarak daha yüksek doğrulukla tepki verme eğiliminde olan fiyat bölgelerini bulmak isteyen traderlar için geliştirilmiş özel bir göstergedir. Hesaplaması, Larry Williams’ın “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” adlı kitabında sunduğu, piyasa salınımlarının istatistiksel ortalamasının fiyatın muhtemelen duracağı, düzeltme yapacağı veya tersine döneceği bölgeleri tahmin etmede önemli olduğunu vurgulayan kav
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Trading Report, hesabınızın ve işlemlerinizin temel bilgilerini gerçek zamanlı olarak gösteren hafif ve son derece işlevsel bir görsel göstergedir — hepsi tek bir zarif, tamamen taşınabilir ve minimalist panelde. Temel özellikler Her tick’te güncelleme (açık pozisyon ve floating P/L gerçek zamanlı) Mevcut pozisyon detayları (BUY/SELL + lot + giriş fiyatı + floating P/L yeşil/kırmızı renkli) Günlük P/L ve gün içi bakiye değişimi (otomatik renk: yeşil=kâr | kırmızı=zarar | beyaz=sıfır) Tam istatis
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Pivot Round Price, klasik Pivot Points (Classic Pivots) formüllerine dayanan bir indikatördür ve kullanılan standart matematiğin herhangi bir bölümünü değiştirmeden destek, direnç ve merkez pivotun orijinal hesaplamalarını tamamen korur. Bu indikatörün farkı ve en önemli avantajı, seviyelerin otomatik olarak yuvarlanmış fiyatlara ayarlanmasıdır; bu, çok sayıda ondalık basamağı olan varlıklarda görselleştirmeyi kolaylaştırır ve seviyeleri gerçek grafikte çok daha anlamlı hale getirir. Fiyat yuvar
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Avwap Başlıca özellikler: Otomatik Günlük VWAP (her gün sunucu saatine göre 00:00’da mükemmel şekilde yeniden başlar) Hesaplama için 8 fiyat tipi: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 ve daha fazlası Anchored VWAP modu: sadece dikey çizgiyi geçmişteki herhangi bir noktaya sürükleyin, VWAP o andan itibaren anında yeniden hesaplanır Dikey çizginin rengi, kalınlığı ve tarzı %100 özelleştirilebilir (çapayı nasıl görmek istediğinizi siz seçersiniz) Grafikte etiket veya metin yok Son derece
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Screener MT5 Taramadaki varlığa tek tıklama ile aynı grafik penceresinde anında açılır. Yeni pencereler açarak zaman kaybetmeye, Market Watch içinde gezinmeye gerek yok — tek tıklama ve işlem yapmak istediğiniz varlıktasınız. Scalping, tape reading ve hız gerektiren herkes için idealdir. %100 özelleştirilebilir yüzen panel, grafiğin herhangi bir köşesine sürüklenebilir ve “Screener” düğmesine tek bir tıklama ile gizlenebilir. Mevcut ana filtreler ve sıralama seçenekleri: Daily % (High → Low) - g
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator, profesyonel trader Linda Raschke tarafından yaygın olarak kullanılan ve popüler hale getirilen klasik 3/10 Oscillator’ın geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu gösterge, Linda Raschke’nin kullandığı orijinal standart yapılandırma temel alınarak geliştirilmiştir; 3 ve 10 periyotluk hareketli ortalamalar ve 16 periyotluk bir sinyal çizgisi içerir ve piyasa momentumunu ve ritim değişimlerini okumaya odaklanır. Kavramsal Temel – Linda Raschke 3/10 Oscilla
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Keltner Channel Color, MetaTrader 5 (MQL5) için özel bir göstergedir ve grafikte trendleri ve volatiliteyi görselleştirmeyi iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Keltner Kanalı'na göre relatif konumuna göre barları veya mumları renklendirir, traderların yüksek, düşük ve breakout bölgelerini hızlıca tanımlamasına yardımcı olur. Trend takip, scalping veya volatilite analizi stratejileri için ideal olan bu gösterge, Keltner bantlarının üstünde veya altında barları vurgulayarak piyasa okumayı basitleşt
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
Moving Average Alerts, 4 adet tamamen yapılandırılabilir hareketli ortalama içeren basit ve etkili bir göstergedir. Bu sayede yatırımcı, stratejisine uygun olarak periyotları, yöntemleri ve ayarları seçebilir. Her hareketli ortalama, ayrı ayrı etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen iki bağımsız uyarıya sahiptir: Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde kapandığında uyarı Fiyat hareketli ortalamanın altında kapandığında uyarı Uyarılar yalnızca mum kapanışında tetiklenir, böylece fiyat oluş
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt