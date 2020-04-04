Bu göstergeçizer.ve ayrı olarak görüntülenmez.





Taylor Pivot, ilk olarak Taylor tarafından geliştirilen ve daha sonra profesyonel trader Linda Raschke tarafından kitabında popüler hale getirilen klasik bir kısa vadeli işlem tekniğine dayanan bir göstergedir. Raschke bu yaklaşımı, kısa vadede piyasanın olası yönünü belirlemenin basit bir yolu olarak vurgular ve günde yalnızca tek bir pozisyon kararı (alış veya satış) almaya odaklanarak, sürekli yapılan day trading’e kıyasla psikolojik stresi azaltır. Temel fikir, bir sonraki seansta devam veya follow-through beklentisine göre gün kapanışında pozisyon almak, erken piyasa dönüşlerinden veya ilk testlerden yararlanmak ve kazanan işlemleri overnight taşımaya izin vererek ek fiyat hareketlerini yakalamaktır.

Tekniğin özü, günlük zaman diliminde 2 periyotluk Rate of Change (ROC) değerinden türetilen kısa vadeli bir pivot noktasının hesaplanmasına dayanır. Bu pivot, son kapanışlar arasındaki farkla ölçülen kısa vadeli momentumun yön değiştirmesi beklenen seviyeyi gösterir. Pratik kural şudur:

Alış sinyali: Kapanış fiyatı Taylor Pivot’un üzerindeyse, kapanışta long pozisyon alınır ve ertesi gün yukarı yönlü devam beklenir.

Satış sinyali (short): Kapanış fiyatı Taylor Pivot’un altındaysa, kapanışta short pozisyon alınır ve ek düşüş baskısı beklenir.

Bu yöntem sadeliği ön planda tutar: günde yalnızca bir ana giriş yapılır ve birden fazla gün içi işlem yerine, ertesi sabahki follow-through hareketinin yakalanmasına odaklanılır.

Gösterge Girdileri

Taylor Pivot Color (varsayılan renk: DodgerBlue): Grafikte gösterilen pivot çizgisinin rengini değiştirmeye olanak tanır.

DaysToPlot (varsayılan: 1): Kaç günlük pivotun çizileceğini tanımlar. Değer 1 olduğunda yalnızca mevcut günün pivotu gösterilir; daha yüksek değerler geçmiş günlerin pivotlarını tarihsel referans olarak gösterir.

ShowThinLine (varsayılan: false): Etkinleştirildiğinde (true), intrabar fiyatları pivot değerine bağlayan ince ve sürekli bir çizgi çizer. Devre dışı bırakıldığında, her gün için yalnızca kalın yatay çizgiler (kalınlık 2) gösterilir ve grafiği karmaşıklaştırmadan pivotun tam seviyesini görsel olarak vurgular.

Grafik Üzerinde Görselleştirme

Gösterge, kullanılan zaman diliminde grafiğe yalnızca ilgili gün için geçerli olan yatay çizgiler çizer (00:00 – 23:59:59). Çizgiler yatay trend nesneleri olarak çizilir ve mumların üzerine binmemesi için backdraw etkinleştirilir. Bu, kapanışta fiyatın pivotun üzerinde (potansiyel olarak yükseliş) mi yoksa altında (potansiyel olarak düşüş) mı olduğunu hızlıca belirlemeyi kolaylaştırır.