참고: 이 지표는 Taylor Pivot만 표시합니다. ROC 지표는 포함되어 있지 않으며, 별도로 표시되지 않습니다.



Taylor Pivot 는 Taylor가 처음 개발하고 이후 전문 트레이더 Linda Raschke가 자신의 저서를 통해 대중화한 고전적인 단기 트레이딩 기법을 기반으로 한 지표입니다. Raschke는 이 접근법을 단기적인 시장 방향을 간단하게 식별하는 방법으로 강조하며, 하루에 한 번의 포지션 결정(매수 또는 매도)에 집중함으로써 지속적인 데이 트레이딩에 비해 심리적 스트레스를 줄일 수 있다고 설명합니다. 핵심 아이디어는 다음 세션에서의 연속성 또는 팔로스루를 기대하며 일일 종가에서 포지션을 잡고, 초기 반전이나 시장 테스트를 활용하며, 추가적인 움직임을 포착하기 위해 수익 중인 거래를 오버나이트로 유지하는 것입니다.

이 기법의 핵심은 일간 타임프레임에서 2기간 Rate of Change(ROC)를 기반으로 계산된 단기 피벗 포인트에 있습니다. 이 피벗은 최근 종가 간의 차이로 측정되는 단기 모멘텀이 방향을 전환할 가능성이 있는 수준을 나타냅니다. 실전 규칙은 다음과 같습니다.

매수 신호: 종가가 Taylor Pivot 위에 있으면, 종가에서 매수 포지션을 취하고 다음 날의 상승 지속을 기대합니다.

매도 신호(숏): 종가가 Taylor Pivot 아래에 있으면, 종가에서 매도(숏) 포지션을 취하고 추가적인 하락 압력을 예상합니다.

이 방법은 단순함을 우선시하며, 하루에 하나의 주요 진입만을 수행하고 여러 번의 데이 트레이드 대신 다음 날 아침의 팔로스루 움직임을 포착하는 데 초점을 둡니다.

지표 입력값

Taylor Pivot Color(기본 색상: DodgerBlue): 차트에 표시되는 피벗 라인의 색상을 변경할 수 있습니다.

DaysToPlot(기본값: 1): 표시할 피벗 일수를 정의합니다. 값이 1이면 당일 피벗만 표시되며, 더 큰 값은 과거 일자의 피벗을 역사적 참고용으로 표시합니다.

ShowThinLine(기본값: false): 활성화(true) 시, 인트라바 가격과 피벗 값을 연결하는 얇은 연속선을 그립니다. 비활성화 시에는 각 일자별로 굵은 수평선(두께 2)만 표시되어 차트를 복잡하게 만들지 않으면서 정확한 피벗 수준을 강조합니다.

차트 시각화

이 지표는 사용 중인 타임프레임의 차트에 해당 일자에만 유효한 수평선(00:00부터 23:59:59까지)을 표시합니다. 선들은 수평 추세 객체로 그려지며, 캔들을 가리지 않도록 backdraw가 활성화되어 있습니다. 이를 통해 종가 기준으로 가격이 피벗 위(잠재적 강세)인지 아래(잠재적 약세)인지를 빠르게 파악할 수 있습니다.