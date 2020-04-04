Taylor Pivot

Hinweis: Dieser Indikator zeigt ausschließlich den Taylor Pivot an. Der ROC-Indikator ist nicht enthalten und wird nicht separat angezeigt.



Der Taylor Pivot ist ein Indikator, der auf einer klassischen kurzfristigen Trading-Technik basiert, die ursprünglich von Taylor entwickelt und später von der professionellen Traderin Linda Raschke in ihrem Buch populär gemacht wurde. Raschke hebt diesen Ansatz als eine einfache Methode hervor, um die wahrscheinliche kurzfristige Marktrichtung zu identifizieren, wobei der Fokus auf nur einer Positionsentscheidung pro Tag (Kauf oder Verkauf) liegt. Dies reduziert den psychologischen Stress im Vergleich zu ständigem Daytrading. Die zentrale Idee besteht darin, sich zum Tagesende entsprechend der Erwartung einer Fortsetzung oder eines Follow-Throughs in der nächsten Session zu positionieren, frühe Marktumkehrungen oder Tests zu nutzen und profitable Trades über Nacht zu halten, um zusätzliche Bewegungen mitzunehmen.

Der Kern der Technik liegt in der Berechnung eines kurzfristigen Pivot-Punktes, der aus der 2-Perioden-Rate of Change (ROC) im Tageszeitrahmen abgeleitet wird. Dieser Pivot zeigt das Niveau an, ab dem sich das kurzfristige Momentum (gemessen an der Differenz der jüngsten Schlusskurse) voraussichtlich ändern wird. Die praktische Regel lautet:

Kaufsignal: Liegt der Schlusskurs über dem Taylor Pivot, wird zum Schluss eine Long-Position eröffnet, in Erwartung einer bullischen Fortsetzung am nächsten Tag.
Verkaufssignal (Short): Liegt der Schlusskurs unter dem Taylor Pivot, wird zum Schluss eine Short-Position eröffnet, in Erwartung zusätzlichen bärischen Drucks.

Diese Methode legt Wert auf Einfachheit: nur ein Haupteinstieg pro Tag, mit dem Fokus darauf, die Follow-Through-Bewegung des nächsten Morgens zu erfassen, anstatt mehrere Intraday-Trades durchzuführen.

Indikator-Einstellungen

Taylor Pivot Color (Standardfarbe: DodgerBlue): Ermöglicht das Ändern der Farbe der im Chart angezeigten Pivot-Linie.
DaysToPlot (Standard: 1): Definiert, wie viele Pivot-Tage dargestellt werden. Der Wert 1 zeigt nur den Pivot des aktuellen Tages an; höhere Werte zeigen Pivots vergangener Tage zur historischen Referenz.
ShowThinLine (Standard: false): Wenn aktiviert (true), wird eine dünne, durchgehende Linie gezeichnet, die die Intrabar-Preise mit dem Pivot-Wert verbindet. Wenn deaktiviert, werden nur dicke horizontale Linien (Breite 2) pro Tag angezeigt, die das exakte Pivot-Niveau visuell hervorheben, ohne den Chart zu überladen.

Darstellung im Chart
Der Indikator zeichnet horizontale Linien im Chart (auf dem jeweils verwendeten Zeitrahmen), die nur für den entsprechenden Tag gültig sind (von 00:00 bis 23:59:59). Die Linien werden als horizontale Trendobjekte gezeichnet, wobei backdraw aktiviert ist, damit sie die Kerzen nicht überdecken. Dies erleichtert die schnelle Erkennung, ob der Preis beim Schluss über dem Pivot (potenziell bullisch) oder darunter (potenziell bärisch) liegt.


