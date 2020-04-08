Avwap

Avwap
Основные функции:

Автоматический дневной VWAP (идеально перезапускается каждый день в 00:00 по времени сервера)
8 типов цен для расчёта: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 и другие
Режим Anchored VWAP: просто перетащите вертикальную линию в любую точку прошлого, и VWAP мгновенно пересчитывается с этого момента
Цвет, толщина и стиль вертикальной линии полностью настраиваются (вы выбираете, как отображать якорь)
Без надписей и текстов на графике
Код чрезвычайно оптимизирован

Главное преимущество Anchored VWAP:
Обычный дневной VWAP работает только для текущего дня.
Anchored VWAP позволяет вам:

Увидеть, какова была средневзвешенная по объёму цена с начала последнего движения вверх/вниз
Анализировать справедливую цену с момента пробития важной области
Выполнять визуальный бэктест стратегий на основе VWAP с любой выбранной точки
Точно определить, торгуется ли цена выше или ниже накопленного объёма с момента определённого события (новости, gap и т.д.)

Итого: пока обычный VWAP показывает «что происходит сегодня», Anchored VWAP показывает «что происходит с точки, которую я считаю важной». Это полностью меняет способ чтения цены.
Идеально для:

Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day Trade и Swing Trade
Операций на индексах, акциях, фьючерсах и форексе


Рекомендуем также
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Initial Balance MT5
Ricardo Almeida Branco
Индикаторы
The Initial Balance (Initial Balance / Initial Balance) is a concept related to the study of volume (to learn more, study about Market Profile and Auction Market Theory. You can find some videos in English when searching for "Initial Balance Market Profile"). The IB defines a range in which prices were negotiated in the first hour of trading.The amplitude of the range is important and the break in the range defined by the Initial Balance may have occurred due to the movement of several players
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Индикаторы
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Индикаторы
Этот продукт позволит Вам выгодно приобреcти и использовать два самых популярных продукта для анализа объемов заявок и сделок на биржевых рынках: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Данный продукт вобрал в себя всю мощь каждого отдельного индикатора и оформлен в виде одного файла. Функционал продукта Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart полностью идентичен оригинальным индикаторам. Вы оцените удобство объединения этих двух продуктов в один супер-индикато
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор средневзвешенной цены или VWAP. Всем известный стандартный VWAP с началом расчета от начала дня добавлен функцией выбора периодизации. Он может рассчитываться как каждый день, так и на иных периодах. Также индикатор допускает исключение объема из расчета, что позволит использовать его на крипторынках и форексе. Имеется алерт на пересечение ценой VWAP.Имеются 1 и 2 сигмы. Настройки: Volume: включение и выключение объема в механизме расчета Period: выбор периода отрисовки VWAP (15 мин, 3
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) помогает трейдеру распознать поведение крупных игроков на рынке и обозначить зоны их интересов. Ключевая особенность - это отображение в понятном графическом формате диапазона ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание расположения области накопления объема может помочь трейдерам увеличить вероятность на успех. При этом данный инструмент может служить как самостоятельной системой, так и использоваться в сочетании с другими индикаторами и система
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
Pionex Crypto Data and History for MT5
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Pionex Live MT5 Data and History -- Add the API address to Tools > Expert Advisor api.pionex.com ws.pionex.com Steps : Create Symbols Select CreateSymbols = true Restart MT5 Terminal (Most important) Select Symbols to marketwatch for which you want to load history and live data 1. Add utility to any chart and Select Mode = LiveUpdate to get trade data on chart 2. Add utility to any chart and Select Mode = History to fill history to desired date and time Use MaxDate to add any date you wish to
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Утилиты
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Индикаторы
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ваш Автоматический Аналитик Рыночных Диапазонов Представляем Haven Fibonacci Volume Profiles — мощный инструмент, который выводит анализ рынка на новый уровень. Этот индикатор автоматически определяет ключевые ценовые диапазоны, построенные по значимым точкам разворота (пивотам), и накладывает на каждый из них детализированный Профиль Объема вместе с уровнями Фибоначчи. Это позволяет трейдерам мгновенно видеть, где сосредоточена ликвидность и где находятся истин
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Индикаторы
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Индикаторы
Heikin Ashi candlesticks are a powerful tool for traders, offering a clear and smooth visualization of market trends. Unlike traditional candlesticks, they filter out market noise, providing a cleaner view of the market's direction and strength, which helps traders make more informed decisions. The Hull Heikin Ashi Smoothed indicator from Minions Labs takes this a step further by integrating the Hull Moving Average for enhanced smoothing and precision. This indicator not only simplifies trend id
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Индикаторы
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Утилиты
RENKO PRICE ACTION ATR - это «советник», разработанный путем построения графика Ренко, где каждый КИРПИЧ имеет размер, рассчитанный через ATR периода, выбранного пользователем. Графики ренко предназначены для фильтрации незначительных ценовых движений, что помогает трейдерам сосредоточиться на важных тенденциях. Благодаря своей эффективности в обнаружении ценовых тенденций, также можно четко определять уровни поддержки и сопротивления, а также верхние и нижние расхождения, что позволяет лучше и
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Индикаторы
Technical Description Daily Trend Lines Pro is an advanced indicator developed in MQL5, designed to provide accurate insights into the market’s daily movements. Based on the moving average calculated from the first candle of each day, the indicator plots a daily trend line that resets at the start of each new day, ensuring visual clarity and clearly delineating trading sessions. Main Features: Dynamic and Accurate Calculation: The daily line is derived from the moving average value computed fr
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Adaptive Momentum Wave: Unlock the Market's True Rhythm Tired of lagging indicators that get you into trades too late and whipsaw you in choppy markets? The Adaptive Momentum Wave is a next-generation trend analysis tool meticulously engineered to solve this exact problem. It dynamically adjusts to market volatility, providing you with a clearer, more responsive, and less noisy view of the underlying trend. Stop guessing and start trading with an indicator that thinks like the market moves. The
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Индикаторы
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
ClusterSecondForex
Rafil Nurmukhametov
4.67 (3)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия продукта  https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecondforex Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения,
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Другие продукты этого автора
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Основные команды B – Покупка. S – Продажа. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Закрывает все открытые позиции. X – Закрывает конкретную позицию. Z – Отменяет все отложенные ордера. T – Трейлинг-стоп. P – Частично. K – Безубыток (Breakeven). A - Торговый помощник 1-2-3 - Покупка (настраиваемые лоты) 4-5-6 - Продажа (настраиваемые лоты) Управление с горячими клавишами может быть включено или отключено по необходимости. Примечание: По умолчанию используются заглавные бу
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Цветной ROC с скользящей средней и оповещениями - Продвинутый индикатор импульса Улучшенный Rate of Change (ROC)! Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предлагает ясный и интуитивный вид импульса рынка, идеальный для трейдеров, ищущих точные сигналы ускорения или замедления тенденций. Что такое ROC и его преимущества? Rate of Change (ROC) — это чистый осциллятор импульса, который измеряет процентное изменение цены по отношению к предыдущему периоду. Он подчеркивает скорость и силу цен
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Классический MACD для MetaTrader 5 Этот индикатор представляет собой точную реализацию классического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD), разработанного Джеральдом Аппелем, адаптированного специально для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, изменения импульса и потенциальные точки разворота с помощью основных компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими сре
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5 Этот индикатор позволяет пользователям включать или отключать фиксированную шкалу цен на графиках MetaTrader 5. Он центрирует цену на экране и автоматически корректирует масштаб в зависимости от движения рынка. Функциональность Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика). Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок. Автомати
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры. Ключевые команды «B»: размещает ордер на покупку. «S»: размещает ордер на продажу. «C»: закрывает все открытые позиции. «X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свеж
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5 Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики. Функциональность Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5). Применение шаблонов: Применяет пользова
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5. Функционал Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием. Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода. Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу. Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Эксперты
HighLow Fury EA — торговый робот-прорыв с управлением рисками и капиталом. Динамический размер лота на основе процента риска счета или фиксированных лотов Дневные лимиты прибыли/убытка для защиты капитала Интеллектуальное сокращение капитала после достижения целевой прибыли/убытка Несколько вариантов трейлинг-стопа (Highest/Lowest, предыдущие свечи) Пользовательские фильтры по времени/дню + контроль времени жизни позиции Настроен с оптимизированными параметрами для XAUUSD (2025). Пользователи мо
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Индикатор SMA дня недели рассчитывает скользящую среднюю на основе цен закрытия конкретного дня недели, выбранного пользователем. Он поддерживает различные типы скользящих средних, включая простую (SMA), экспоненциальную (EMA), сглаженную (SMMA) и линейно-взвешенную (LWMA). Период определяет, сколько экземпляров выбранного дня включить в расчет. Этот инструмент полезен для анализа недельных паттернов на финансовых рынках, помогая трейдерам выявлять тенденции, специфичные для определенных дней. Ф
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка. Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмически
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Seasonal MT5 Indicator Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров. Основные функции: Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы. Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстр
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
GSV – Guided Swing Value Levels Индикатор GSV – Guided Swing Value Levels разработан для трейдеров, которые хотят находить ценовые области, где рынок чаще всего реагирует с высокой статистической точностью. Его расчет вдохновлен идеями Ларри Вильямса, представленными в его книге «Long-Term Secrets to Short-Term Trading» , где подчеркивается важность статистического среднего колебаний рынка для прогнозирования уровней, где цена, вероятнее всего, остановится, скорректируется или развернется. Этот
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном. Основные возможности Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени) Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом) Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска:
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Pivot Round Price — это индикатор, основанный на классических формулах Pivot Points (Classic Pivots), точно сохраняя исходные расчёты поддержки, сопротивления и центрального пивота, не изменяя ни одной части стандартной используемой математики. Отличие и главное преимущество этого индикатора заключается в том, что уровни автоматически корректируются до округлённых цен, что облегчает визуализацию на активах с несколькими знаками после запятой и делает уровни гораздо более значимыми на реальном гр
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Скринер MT5 Один щелчок по активу в сканере — и он моментально открывается в том же окне графика. Не нужно тратить время на открытие новых окон и прокрутку Market Watch — один клик, и вы уже на нужном активе для торговли. Идеально для скальпинга, tape reading и для тех, кому важна скорость. На 100% настраиваемая плавающая панель, которую можно перетащить в любой угол графика и скрыть одним нажатием кнопки «Screener». Основные доступные фильтры и сортировка: Daily % (High → Low) - наибольшие рост
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке. Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма. Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator Линда Рашке исп
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Keltner Channel Color — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для улучшения визуализации тенденций и волатильности на графике. Он окрашивает бары или свечи на основе их относительного положения к Каналу Кельтнера, помогая трейдерам быстро идентифицировать зоны роста, падения и прорывов. Идеален для стратегий следования за трендом, скальпинга или анализа волатильности, этот индикатор упрощает чтение рынка, выделяя бары выше или ниже полос Кельтнера, а также бары,
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв