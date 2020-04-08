Avwap
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Avwap
Основные функции:
Автоматический дневной VWAP (идеально перезапускается каждый день в 00:00 по времени сервера)
8 типов цен для расчёта: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 и другие
Режим Anchored VWAP: просто перетащите вертикальную линию в любую точку прошлого, и VWAP мгновенно пересчитывается с этого момента
Цвет, толщина и стиль вертикальной линии полностью настраиваются (вы выбираете, как отображать якорь)
Без надписей и текстов на графике
Код чрезвычайно оптимизирован
Главное преимущество Anchored VWAP:
Обычный дневной VWAP работает только для текущего дня.
Anchored VWAP позволяет вам:
Увидеть, какова была средневзвешенная по объёму цена с начала последнего движения вверх/вниз
Анализировать справедливую цену с момента пробития важной области
Выполнять визуальный бэктест стратегий на основе VWAP с любой выбранной точки
Точно определить, торгуется ли цена выше или ниже накопленного объёма с момента определённого события (новости, gap и т.д.)
Итого: пока обычный VWAP показывает «что происходит сегодня», Anchored VWAP показывает «что происходит с точки, которую я считаю важной». Это полностью меняет способ чтения цены.
Идеально для:
Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day Trade и Swing Trade
Операций на индексах, акциях, фьючерсах и форексе