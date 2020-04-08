Avwap

Основные функции:

Автоматический дневной VWAP (идеально перезапускается каждый день в 00:00 по времени сервера)

8 типов цен для расчёта: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 и другие

Режим Anchored VWAP: просто перетащите вертикальную линию в любую точку прошлого, и VWAP мгновенно пересчитывается с этого момента

Цвет, толщина и стиль вертикальной линии полностью настраиваются (вы выбираете, как отображать якорь)

Без надписей и текстов на графике

Код чрезвычайно оптимизирован

Главное преимущество Anchored VWAP:

Обычный дневной VWAP работает только для текущего дня.

Anchored VWAP позволяет вам:

Увидеть, какова была средневзвешенная по объёму цена с начала последнего движения вверх/вниз

Анализировать справедливую цену с момента пробития важной области

Выполнять визуальный бэктест стратегий на основе VWAP с любой выбранной точки

Точно определить, торгуется ли цена выше или ниже накопленного объёма с момента определённого события (новости, gap и т.д.)

Итого: пока обычный VWAP показывает «что происходит сегодня», Anchored VWAP показывает «что происходит с точки, которую я считаю важной». Это полностью меняет способ чтения цены.

Идеально для:

Price Action

Tape Reading / Volume Profile

Day Trade и Swing Trade

Операций на индексах, акциях, фьючерсах и форексе