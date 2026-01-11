Trading Room Indcator

Trading Room Indicator es una herramienta profesional de estructura de mercado creada para ofrecer a los operadores un marco de negociación claro y completo, que combina los niveles de RCP, los objetivos dinámicos y la dirección de la tendencia en una visión clara.





En lugar de adivinar la dirección o sobrecargar el gráfico con indicadores, Trading Room Indicator se centra en lo que realmente importa:

los niveles, la dirección y la expansión potencial del precio.

Qué proporciona este indicador





🔹 Estructura de la RCP

Nivel de COMPRA

Nivel de VENTA

Punto de giro (PP) Diseñado para resaltar el equilibrio y el sesgo direccional.





🔹O bjetivos 1 a 5 (Siempre visibles)

TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 calculados automáticamente

Los objetivos se adaptan a la lógica de cálculo seleccionada

Guía visual clara para el movimiento proyectado del precio





🔹 Lógica de plazos flexible

Elija cómo se calculan los niveles:

Diario (D1)

H4

AUTO (por defecto) El modo AUTO cambia de forma inteligente entre H4 y D1 en función del marco temporal del gráfico.





Filtro de tendencia (Predeterminado: EMA 50 / EMA 200)

Detecta automáticamente la tendencia del mercado

Muestra la tendencia claramente como ARRIBA (Azul) o ABAJO (Rojo)

Los objetivos y la dirección sugerida se alinean con la tendencia activa





🔹 Panel de operaciones limpio

Muestra: Marco temporal de los niveles activos Tendencia actual Lado de entrada sugerido Objetivos 1-5 Rango de mercado

Mínimo, legible y adecuado para largas sesiones de negociación

Por qué los operadores utilizan el indicador de la sala de operaciones





Reduce el desorden de los gráficos

Ayuda a los operadores a mantenerse alineados con la tendencia

Proporciona objetivos estructurados en lugar de salidas aleatorias

Adecuado para scalping, intradía y swing trading

✔ Diseñado para el comercio real, no el ruido visual





Este indicador no opera por usted - le da un marco para operar con disciplina.

Uso recomendado

Mejor rendimiento en M5, M15, H1, H4

Mantenga el modo de marco de tiempo AUTO para un comportamiento adaptativo

Combine con su propia confirmación acción del precio, sesiones, volumen o flujo de órdenes

Notas importantes

Este es un indicador de análisis , no un sistema de trading automatizado

Utilice siempre una gestión del riesgo y un stop-loss adecuados

Los objetivos son niveles de referencia, no resultados garantizados

Detalles técnicos