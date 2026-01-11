Trading Room Indcator

Trading Room Indicator es una herramienta profesional de estructura de mercado creada para ofrecer a los operadores un marco de negociación claro y completo, que combina los niveles de RCP, los objetivos dinámicos y la dirección de la tendencia en una visión clara.


En lugar de adivinar la dirección o sobrecargar el gráfico con indicadores, Trading Room Indicator se centra en lo que realmente importa:

los niveles, la dirección y la expansión potencial del precio.

Qué proporciona este indicador


🔹 Estructura de la RCP

  • Nivel de COMPRA

  • Nivel de VENTA

  • Punto de giro (PP)

    Diseñado para resaltar el equilibrio y el sesgo direccional.


🔹O bjetivos 1 a 5 (Siempre visibles)

  • TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 calculados automáticamente

  • Los objetivos se adaptan a la lógica de cálculo seleccionada

  • Guía visual clara para el movimiento proyectado del precio


🔹 Lógica de plazos flexible

Elija cómo se calculan los niveles:

  • Diario (D1)

  • H4

  • AUTO (por defecto)

    El modo AUTO cambia de forma inteligente entre H4 y D1 en función del marco temporal del gráfico.


Filtro de tendencia (Predeterminado: EMA 50 / EMA 200)

  • Detecta automáticamente la tendencia del mercado

  • Muestra la tendencia claramente como ARRIBA (Azul) o ABAJO (Rojo)

  • Los objetivos y la dirección sugerida se alinean con la tendencia activa


🔹 Panel de operaciones limpio

  • Muestra:

    • Marco temporal de los niveles activos

    • Tendencia actual

    • Lado de entrada sugerido

    • Objetivos 1-5

    • Rango de mercado

  • Mínimo, legible y adecuado para largas sesiones de negociación

Por qué los operadores utilizan el indicador de la sala de operaciones


Reduce el desorden de los gráficos

Ayuda a los operadores a mantenerse alineados con la tendencia

Proporciona objetivos estructurados en lugar de salidas aleatorias

Adecuado para scalping, intradía y swing trading

✔ Diseñado para el comercio real, no el ruido visual


Este indicador no opera por usted - le da un marco para operar con disciplina.

Uso recomendado

  • Mejor rendimiento en M5, M15, H1, H4

  • Mantenga el modo de marco de tiempo AUTO para un comportamiento adaptativo

  • Combine con su propia confirmación

    acción del precio, sesiones, volumen o flujo de órdenes

Notas importantes

  • Este es un indicador de análisis, no un sistema de trading automatizado

  • Utilice siempre una gestión del riesgo y un stop-loss adecuados

  • Los objetivos son niveles de referencia, no resultados garantizados

Detalles técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Sólo indicador (no trading)

  • Sin DLL

  • Ligero y fácil de usar


Otros productos de este autor
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR CPR Full Lines Pivot - Indicador de Rango de Pivote Completo Un indicador profesional que traza automáticamente los niveles CPR (Central Pivot Range) en el marco temporal diario (D1) o H4 , con líneas limpias y objetivos estructurados (TP1 - TP3 ) tanto al alza como a la baja. Le ayuda a identificar zonas claras de COMPRA / VENTA , con alertas inteligentes cuando el precio toca o rompe niveles clave. Características: Cálculo automático de la RCP a partir de la vela diaria o H4 anterior. Lín
TR Liquidity Map Pro
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR-LMP Pro - Zonas inteligentes de liquidez mapeadas automáticamente TR-LMP Pro es un indicador de mapeo de liquidez de grado institucional que detecta automáticamente los niveles de liquidez de alto valor por encima y por debajo del precio, destaca las zonas de liquidez del lado comprador y vendedor, y visualiza la intensidad de la liquidez utilizando una pantalla limpia, profesional y no minorista. En lugar de adivinar manualmente los niveles clave, TR-LMP Pro revela dónde es más probable qu
TR Basket AI Pro
Meshari F M Alkhawaled
Asesores Expertos
TR BASKET AI - Sistema de Cesta de Protección de Capital (Edición Profesional) Un sistema profesional de negociación de cestas diseñado para cuentas basadas en capital. Centrado en el control de riesgos, la protección de beneficios y la gestión de operaciones de estilo institucional . TR BASKET AI es un sistema de negociación de cestas de nivel profesional creado para operadores e inversores que dan prioridad a la protección del capital, la reducción controlada y la gestión estructurada del
TR cpr
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR CPR Pivots - Niveles diarios profesionales TR CPR Pivots es un indicador técnico profesional que calcula automáticamente el Rango Pivote Central (CPR) y los Niveles Pivote Diarios basándose en el Máximo, Mínimo y Cierre del día anterior . Diseñado para gráficos limpios, operaciones de precisión y compatibilidad con EA, este indicador ofrece niveles precisos de estilo institucional ampliamente utilizados por los operadores profesionales a través de Forex, índices, metales y cripto. Carac
TR Wallmap
Meshari F M Alkhawaled
Indicadores
TR WALLMAP Indicador Institucional de Confirmación de Pared y Mapa de Calor (MT4) ¿Qué es TR WALLMAP? TR WALLMAP es un indicador profesional de reacción y confirmación del mercado diseñado para exponer visualmente muros de liquidez ocultos , absorción de precios y zonas de reacción de alto impacto . Esta herramienta no es un generador de señales ni un operador automático . Funciona como un motor de confirmación que ayuda a los operadores a validar las entradas utilizando la lógica del
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario