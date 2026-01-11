Trading Room Indcator
- Indicadores
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Trading Room Indicator es una herramienta profesional de estructura de mercado creada para ofrecer a los operadores un marco de negociación claro y completo, que combina los niveles de RCP, los objetivos dinámicos y la dirección de la tendencia en una visión clara.
En lugar de adivinar la dirección o sobrecargar el gráfico con indicadores, Trading Room Indicator se centra en lo que realmente importa:
los niveles, la dirección y la expansión potencial del precio.
Qué proporciona este indicador
🔹 Estructura de la RCP
-
Nivel de COMPRA
-
Nivel de VENTA
-
Punto de giro (PP)
Diseñado para resaltar el equilibrio y el sesgo direccional.
🔹O bjetivos 1 a 5 (Siempre visibles)
-
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 calculados automáticamente
-
Los objetivos se adaptan a la lógica de cálculo seleccionada
-
Guía visual clara para el movimiento proyectado del precio
🔹 Lógica de plazos flexible
Elija cómo se calculan los niveles:
-
Diario (D1)
-
H4
-
AUTO (por defecto)
El modo AUTO cambia de forma inteligente entre H4 y D1 en función del marco temporal del gráfico.
Filtro de tendencia (Predeterminado: EMA 50 / EMA 200)
-
Detecta automáticamente la tendencia del mercado
-
Muestra la tendencia claramente como ARRIBA (Azul) o ABAJO (Rojo)
-
Los objetivos y la dirección sugerida se alinean con la tendencia activa
🔹 Panel de operaciones limpio
-
Muestra:
-
Marco temporal de los niveles activos
-
Tendencia actual
-
Lado de entrada sugerido
-
Objetivos 1-5
-
Rango de mercado
-
-
Mínimo, legible y adecuado para largas sesiones de negociación
Por qué los operadores utilizan el indicador de la sala de operaciones
Reduce el desorden de los gráficos
Ayuda a los operadores a mantenerse alineados con la tendencia
Proporciona objetivos estructurados en lugar de salidas aleatorias
Adecuado para scalping, intradía y swing trading
✔ Diseñado para el comercio real, no el ruido visual
Este indicador no opera por usted - le da un marco para operar con disciplina.
Uso recomendado
-
Mejor rendimiento en M5, M15, H1, H4
-
Mantenga el modo de marco de tiempo AUTO para un comportamiento adaptativo
-
Combine con su propia confirmación
acción del precio, sesiones, volumen o flujo de órdenes
Notas importantes
-
Este es un indicador de análisis, no un sistema de trading automatizado
-
Utilice siempre una gestión del riesgo y un stop-loss adecuados
-
Los objetivos son niveles de referencia, no resultados garantizados
Detalles técnicos
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Sólo indicador (no trading)
-
Sin DLL
-
Ligero y fácil de usar