Avwap

主要功能：

自动每日 VWAP（每天服务器时间 00:00 完美重新开始）

8 种价格计算方式：Close、(H+L+C)/3、(H+L)/2、(O+C)/2、(O+H+L+C)/4 等

锚定 VWAP 模式：只需将垂直线拖到过去的任何位置，VWAP 会立即从该点重新计算

垂直线的颜色、粗细和样式 100% 可自定义（你决定如何显示锚点）

图表中没有标签或文字

代码极度优化

锚定 VWAP 的巨大优势：

普通日 VWAP 只适用于当前交易日。

锚定 VWAP 允许你：

准确查看从最近上涨/下跌波段低点开始的成交量加权平均价格

分析从突破重要区域以来的公允价格

从任何选定点进行基于 VWAP 的视觉回测

精确识别价格是否在某一特定事件（新闻、缺口等）以来的累积成交量上方或下方交易

总结：普通 VWAP 显示“今天发生什么”，而锚定 VWAP 显示“从我认为重要的点开始发生什么”。这完全改变你读取价格的方式。

适用于：

Price Action

Tape Reading / Volume Profile

日内交易和波段交易

指数、股票、期货和外汇交易