Avwap
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Caratteristiche principali:
VWAP giornaliero automatico (si resetta perfettamente ogni giorno alle 00:00 ora server)
8 tipi di prezzo per il calcolo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e altro
Modalità VWAP Ancorato: basta trascinare la linea verticale in qualsiasi punto del passato e il VWAP viene ricalcolato istantaneamente da quel momento
Colore, spessore e stile della linea verticale 100% configurabili (decidi tu come visualizzare l’ancora)
Nessuna etichetta o testo nel grafico
Codice estremamente ottimizzato
Il grande vantaggio del VWAP Ancorato:
Il VWAP giornaliero normale vale solo per la giornata attuale.
Il VWAP Ancorato ti permette di:
Vedere esattamente qual è stato il prezzo medio ponderato dal volume dal minimo dell’ultimo swing rialzista/ribassista
Analizzare il prezzo equo dalla rottura di un’area importante
Fare backtest visivo di strategie basate su VWAP da qualsiasi punto
Identificare con precisione se il prezzo sta negoziando sopra o sotto il volume accumulato da un evento specifico (notizia, apertura in gap, ecc.)
Riassumendo: mentre il VWAP normale mostra “cosa sta succedendo oggi”, il VWAP ancorato mostra “cosa sta succedendo dal punto che considero rilevante”. Questo cambia completamente il modo di leggere il prezzo.
Ideale per:
Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day Trade e Swing Trade
Operazioni su indici, azioni, futures e forex