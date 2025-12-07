Avwap

Avwap
Wichtigste Funktionen:

Automatischer täglicher VWAP (perfekter Neustart jeden Tag um 00:00 Serverzeit)
8 Preisarten zur Berechnung: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 und mehr
Anchored VWAP Modus: einfach die vertikale Linie auf einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit ziehen und VWAP wird sofort ab diesem Moment neu berechnet
Farbe, Dicke und Stil der vertikalen Linie zu 100 % anpassbar (du entscheidest, wie der Anker angezeigt wird)
Keine Labels oder Texte im Chart
Extrem optimierter Code

Der große Vorteil des Anchored VWAP:
Der normale tägliche VWAP gilt nur für den aktuellen Tag.
Anchored VWAP ermöglicht dir:

Genau zu sehen, wie der volumengewichtete Durchschnittspreis seit dem Tiefpunkt der letzten Aufwärts-/Abwärtsbewegung war
Den fairen Preis seit dem Durchbruch einer wichtigen Region zu analysieren
Visuelles Backtesting von VWAP-basierten Strategien ab einem beliebigen Punkt
Genau festzustellen, ob der Preis über oder unter dem akkumulierten Volumen seit einem bestimmten Ereignis (News, Gap usw.) gehandelt wird

Zusammengefasst: während der normale VWAP „was heute passiert“ zeigt, zeigt der Anchored VWAP „was seit dem Punkt passiert, den ich für wichtig halte“. Das verändert die Preisinterpretation vollständig.
Ideal für:

Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day- und Swing-Trading
Handel mit Indizes, Aktien, Futures und Forex


Empfohlene Produkte
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Initial Balance MT5
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Die Anfangsbilanz (Initial Balance / Initial Balance) ist ein Konzept, das mit der Untersuchung des Volumens zusammenhängt (um mehr darüber zu erfahren, studieren Sie das Marktprofil und die Auktionsmarkttheorie. Sie können einige Videos auf Englisch finden, wenn Sie nach "Initial Balance Market Profile" suchen). Die IB definiert eine Spanne, in der die Preise in der ersten Handelsstunde verhandelt wurden; die Amplitude der Spanne ist wichtig, und die Unterbrechung der durch die Anfangsbilanz d
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indikatoren
Übersicht Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren. Kernkonzepte - POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indikatoren
Visueller RR Ratio KS-Rechner Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Gewichteter Durchschnittspreisindikator oder VWAP. Der bekannte Standard-VWAP mit dem Tagesbeginn wird mit der Funktion der Auswahl der Periodisierung hinzugefügt. Er kann sowohl für jeden Tag als auch für andere Zeiträume berechnet werden. Der Indikator erlaubt es auch, das Volumen von der Berechnung auszuschließen, was seine Verwendung für Kryptowährungen und Forex ermöglicht. Es gibt eine Warnung bei Überschreitung des VWAP-Preises. Es gibt 1 und 2 Standardabweichungen. Einstellungen: Volumen
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indikatoren
Das Marktprofil hilft dem Händler, das Verhalten der wichtigsten Marktteilnehmer zu erkennen und Zonen von deren Interesse zu definieren. Das Hauptmerkmal ist die klare grafische Darstellung des Preisaktionsbereichs, in dem 70 % der Trades durchgeführt wurden. Das Verständnis der Lage von Volumenakkumulationsbereichen kann Händlern helfen, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das Tool kann sowohl als eigenständiges System als auch in Kombination mit anderen Indikatoren und Handelssystemen v
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Pionex Crypto Data and History for MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Pionex Live MT5 Data and History -- API-Adresse in Extras > Expert Advisor hinzufügen api.pionex.com ws.pionex.com Schritte: Symbole erstellen CreateSymbols = true setzen MT5-Terminal neu starten ( sehr wichtig! ) Wähle Symbole im Marktüberblick , um historische und Live-Daten zu laden Modi: LiveUpdate – Füge das Tool zum Chart hinzu, um Handelsdaten zu erhalten History – Füge das Tool hinzu, um die Historie bis zum gewünschten Datum zu füllen Einstellungen: MaxDate – Wähle das gewünschte Datum
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilitys
Hotkeys plus linker Mausklick auf den Chart. Der Expert Advisor eröffnet Trades, setzt Limit- und Stop-Orders, löscht Orders und schließt Positionen, kehrt auch offene Positionen um, setzt Stop-Loss und Take-Profit in den Einstellungen vorgegeben. (Umkehrung nur bei Netting-Konten). Wenn Sie den Expert Advisor starten, können Sie einen Hinweis auf die Funktionsweise des Expert Advisors sehen, indem Sie die Taste + Klick auf den Chart drücken. Rechts vom letzten Balken, unterhalb des Kurses Strg
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ihr automatischer Marktbereichs-Analyst Wir stellen vor: Haven Fibonacci Volume Profiles — ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Marktanalyse auf ein neues Niveau hebt. Dieser Indikator erkennt automatisch wichtige Preisspannen, die auf signifikanten Wendepunkten (Pivots) basieren, und überlagert auf jede von ihnen ein detailliertes Volumenprofil zusammen mit Fibonacci-Levels. Dies ermöglicht es Tradern, sofort zu erkennen, wo die Liquidität konzentriert ist un
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indikatoren
Beschreibung: Das Volumen Profil zeigt detailierte Informationen von historischen trading Aktivitäten in bestimmten Preisbereichen (Markt Profil/Preis Profil).  Damit finden Sie die Zonen mit den besten Preisen im Markt und erlangen so einen entscheidenen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern. Features: Anpassbares Volume Profil / Markt Profil Zeigt den "fairen" Preisbereich in dem 70% des gesamten Volumens umgesetzt werden Zeigt kritische Zonen mit niedrigem Volumen Zeigt Volume Point of
Hull Heikin Ashi Smoothed
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Heikin Ashi Candlesticks sind ein leistungsstarkes Instrument für Händler, das eine klare und reibungslose Visualisierung von Markttrends bietet. Anders als herkömmliche Candlesticks filtern sie das Marktrauschen heraus und bieten eine klarere Sicht auf die Richtung und Stärke des Marktes, was Händlern hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Der Hull Heikin Ashi Smoothed-Indikator von Minions Labs geht noch einen Schritt weiter und integriert den Hull Moving Average für eine verbesserte Gl
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilitys
RENKO PRICE ACTION ATR ist ein "Expert Advisor", der durch die Konstruktion des Renko-Charts entwickelt wurde, wobei jeder BRICK die Größe hat, die durch die ATR des vom Benutzer ausgewählten Zeitraums berechnet wird. Renko-Charts wurden entwickelt, um kleinere Preisbewegungen herauszufiltern und es Händlern so zu erleichtern, sich auf wichtige Trends zu konzentrieren. Aufgrund seiner Effizienz bei der Erkennung von Kurstrends ist es auch möglich, Unterstützungen und Widerstände sowie Top- und
Daily Trend Lines Pro
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indikatoren
Technische Beschreibung Daily Trend Lines Pro ist ein fortschrittlicher Indikator, der in MQL5 entwickelt wurde, um genaue Einblicke in die täglichen Bewegungen des Marktes zu geben. Basierend auf dem gleitenden Durchschnitt, der aus der ersten Kerze eines jeden Tages berechnet wird, zeichnet der Indikator eine tägliche Trendlinie, die zu Beginn eines jeden neuen Tages zurückgesetzt wird, um visuelle Klarheit zu gewährleisten und die Handelssitzungen klar abzugrenzen. Hauptmerkmale: Dynamische u
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Adaptive Momentum Wave: Entschlüsseln Sie den wahren Rhythmus des Marktes Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die Sie zu spät in den Handel einsteigen lassen und Sie in unruhigen Märkten ausbremsen? Die Adaptive Momentum Wave ist ein Trendanalyse-Tool der nächsten Generation, das sorgfältig entwickelt wurde, um genau dieses Problem zu lösen. Es passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an und bietet Ihnen eine klarere, reaktionsschnellere und weniger verrauschte Sicht auf den zugr
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Indikatoren
Das Marktprofil wurde von Peter Steidlmayer in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelt. Es ist ein sehr effektives Instrument, wenn Sie die Art und Verwendung verstehen. Es ist nicht wie die üblichen Instrumente wie EMA, RSI, MACD oder Bollinger Bands. Es arbeitet unabhängig vom Preis, basiert nicht auf dem Preis, sondern sein Kern ist das Volumen. Das Volumen ist normal, denn das Instrument wird überall gesungen. Aber das Besondere ist, dass das Marktprofil das Volumen auf jedem
ClusterSecondForex
Rafil Nurmukhametov
4.67 (3)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie verschiedene Arten von Diagrammen erstellen: Sekundendiagramm von 1 Sekunde bis 86400 Sekunden Tick-Chart ab 1 Tick und darüber Das Volumen-Diagramm Delta-Diagramm Renko-Diagramm Bereichschart Produktdemo https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecondforex Eingebaute Indikatoren für die volumetrische Analyse: Tägliches Marktprofil und Marktprofil des ausgewählten Zeitrahmens, Cluster-Suche Ungleichgewicht VWAP Dynamischer POC, VAH, VAL die Profiltiefe des Markte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitys
Hauptbefehle B – Kaufen. S – Verkaufen. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Schließt alle offenen Positionen. X – Schließt eine bestimmte Position. Z – Hebt alle Pending Orders auf. T – Trailing Stop. P – Teilweise (Partial). K – Breakeven. A - Trading-Assistent 1-2-3 - Kaufen (anpassbare Lots) 4-5-6 - Verkaufen (anpassbare Lots) Die Steuerung über Hotkey kann je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Hinweis: Standard-Shortcuts verwenden Großbuchstaben. Wenn
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Farbiger ROC mit gleitendem Durchschnitt und Alerts - Fortgeschrittener Momentum-Indikator Verbesserter Rate of Change (ROC)! Dieser benutzerdefinierte Indikator für MetaTrader 5 bietet eine klare und intuitive Ansicht des Marktmomentums, ideal für Trader, die präzise Signale für Beschleunigung oder Verlangsamung von Trends suchen. Was ist ROC und seine Vorteile? Der Rate of Change (ROC) ist ein reiner Momentum-Oszillator, der die prozentuale Preisveränderung im Vergleich zu einer vorherigen Per
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indikatoren
Klassisches MACD für MetaTrader 5 Dieser Indikator bietet eine treue Umsetzung des klassischen Moving Average Convergence Divergence (MACD), wie es ursprünglich von Gerald Appel entworfen wurde, speziell angepasst für MetaTrader 5. Er ermöglicht Tradern, Markttrends, Momentumverschiebungen und potenzielle Umkehrpunkte durch seine Kernkomponenten zu identifizieren: die MACD-Linie, die Signallinie und das Histogramm. Die MACD-Linie wird als Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchs
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitys
Fixed Scale Indicator für MetaTrader 5 Dieser Indikator ermöglicht es dem Benutzer, eine feste Preisskala in MetaTrader 5 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Er hält den Preis zentriert im Diagramm und passt die Skala automatisch an die Marktbewegungen an. Funktionen Feste Skala umschalten: Durch dreifachen Klick auf die Preisachse (rechte Seite des Charts) kann die feste Skala aktiviert oder deaktiviert werden. Preiszentrierung: Hält den aktuellen Preis während der Marktbewegungen in der Mitte
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MT4 Hotkeys – Werkzeug zur Auftrags- und Positionsverwaltung Dieses Tool ermöglicht es Benutzern, Aufträge und Positionen auf der Plattform MetaTrader 4 über Tastaturkürzel zu verwalten. Es unterstützt Orderausführung, Positionsschließung, Anpassung von Trailing Stops und Risikomanagement über anpassbare Einstellungen. Wichtige Befehle „B“: Platziert eine Kauforder. „S“: Platziert eine Verkaufsorder. „C“: Schließt alle offenen Positionen. „X“: Schließt eine bestimmte Position (älteste oder jün
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
MultiChart Pro – Chart-Management-Tool für MetaTrader 5 Dieser Expert Advisor (EA) automatisiert das Öffnen und Konfigurieren von Charts in MetaTrader 5. Er unterstützt bis zu vier Charts mit bestimmten Zeitrahmen und Vorlagen, einschließlich Offline-Charts. Funktionen Chart-Eröffnung: Öffnet bis zu drei zusätzliche Charts (z. B. D1, M1, M15) und ein Offline-Chart (z. B. 10 Sekunden) und konfiguriert das aktuelle Chart (z. B. M5). Vorlagenanwendung: Wendet benutzerdefinierte Vorlagen auf jedes C
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilitys
Partial Close Manager – Werkzeug zur Handelsvolumenanpassung Dieses Tool ermöglicht Teilschließungen offener Trades in MetaTrader 5. Funktionen Teilschließung: Schließe einen Teil der offenen Trades mit einer Aktion. Volumenberechnung: Berechnet automatisch das zu schließende Volumen, kein manuelles Eingeben nötig. Multi-Order-Unterstützung: Wendet Teilschließungen gleichzeitig auf alle offenen Orders desselben Symbols an. Verschiebbare Tabelle: Klicke und halte den Kopfbereich, um die Tabelle i
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Experten
HighLow Fury EA Breakout-Handelsroboter mit Risiko- und Kapitalmanagement. Dynamische Lotgröße basierend auf Kontorisiko-% oder festen Lots Tägliche Gewinn/Verlust-Grenzen zum Schutz des Eigenkapitals Intelligente Kapitalreduzierung nach Zielgewinnen/-verlusten Mehrere Trailing-Stop-Optionen (Highest/Lowest, vorherige Kerzen) Benutzerdefinierte Zeit/Tag-Filter + Kontrolle der Positionsdauer Mit optimierten Parametern für XAUUSD (2025) konfiguriert. Benutzer können alle Einstellungen an ihre Stra
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Day Of Week SMA-Indikator berechnet einen gleitenden Durchschnitt basierend auf den Schlusskursen eines bestimmten Wochentags, der vom Benutzer ausgewählt wird. Er unterstützt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, einschließlich Einfach (SMA), Exponentiell (EMA), Glättet (SMMA) und Linear Gewichtet (LWMA). Der Zeitraum definiert, wie viele Vorkommen des ausgewählten Tages in die Berechnung einbezogen werden. Dieses Tool ist nützlich für die Analyse wöchentlicher Muster in Finanzm
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
High Low MTF – Hoch- und Tiefpunkte über Mehrere Zeitrahmen High Low MTF ist ein professioneller Indikator zur Darstellung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, die auf Hoch- und Tiefpunkten aus beliebigen Zeitrahmen basieren. Er ermöglicht es, diese Bereiche höherer oder niedrigerer Perioden direkt im aktuellen Chart anzuzeigen, um eine präzise Multi-Timeframe-Analyse zu erhalten. Der Indikator eignet sich für Scalping, Daytrading, Swingtrading und algorithmische Systeme über iCust
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Seasonal MT5 Indicator Erkennen Sie saisonale Marktzyklen mit dem Seasonal MT5 Indicator, optimiert für den Tageszeitrahmen. Der Indikator identifiziert wiederkehrende Preisbewegungen auf Basis historischer Daten und bietet klare Visualisierung. Hauptfunktionen: Zeichnet eine saisonale Trendlinie auf Grundlage historischer Tagesdaten. Zeigt eine gerade Linie zwischen saisonalen Extremen. Fügt monatliche Linien zur Analyse von Intra-Monats-Mustern hinzu. Anpassbare vertikale Linie markiert den ak
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
GSV – Guided Swing Value Levels Der GSV – Guided Swing Value Levels ist ein einzigartiger Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die Preisbereiche finden möchten, in denen der Markt mit höherer statistischer Genauigkeit reagiert. Seine Berechnung basiert auf Konzepten von Larry Williams aus seinem Buch „Long-Term Secrets to Short-Term Trading“ , in dem er die Bedeutung des statistischen Durchschnitts von Marktschwüngen hervorhebt, um Bereiche vorherzusagen, in denen der Preis wahrscheinlich
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Trading Report ist ein leichtgewichtiger und hochfunktionaler visueller Indikator, der in Echtzeit die wichtigsten Konto- und Trading-Informationen anzeigt — alles in einem eleganten, vollständig verschiebbaren und minimalistischen Panel. Hauptmerkmale Aktualisierung bei jedem Tick (offene Position und schw. P/L in Echtzeit) Details zur aktuellen Position (BUY/SELL + Volumen + Einstiegspreis + schw. P/L mit grün/rot) Tages-P/L und heutige Balance-Veränderung (automatische Farbe: grün=Gewinn | ro
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Pivot Round Price ist ein Indikator, der auf den klassischen Pivot-Point-Formeln (Classic Pivots) basiert und exakt die ursprünglichen Berechnungen von Unterstützung, Widerstand und zentralem Pivot beibehält, ohne einen Teil der verwendeten Standardmathematik zu ändern. Der Unterschied und der Hauptvorteil dieses Indikators besteht darin, dass die Levels automatisch auf gerundete Preise angepasst werden, wodurch die Visualisierung bei Vermögenswerten mit mehreren Dezimalstellen erleichtert wird
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Screener MT5 Ein einziger Klick auf den Vermögenswert im Scanner und er öffnet sich sofort im gleichen Chartfenster. Keine Zeitverschwendung mit neuen Fenstern oder Scrollen im Market Watch — ein Klick und Sie sind bereits beim gewünschten Wert. Ideal für Scalping, Tape Reading und alle, die Geschwindigkeit benötigen. 100% anpassbares schwebendes Panel, das Sie in jede Ecke des Charts ziehen können und mit einem Klick auf die „Screener“-Taste ausblenden. Wichtige Filter und Sortierungen: Daily %
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator Der LBR Oscillator ist eine verbesserte Version des klassischen 3/10 Oscillators, der von der professionellen Traderin Linda Raschke weit verbreitet genutzt und bekannt gemacht wurde. Dieser Indikator wurde nach der originalen Standardkonfiguration von Linda Raschke entwickelt, mit gleitenden Durchschnitten von 3 und 10 Perioden sowie einer Signallinie von 16 Perioden, und fokussiert sich auf die Analyse von Momentum und Veränderungen im Marktrhythmus. Konzeption
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Keltner Channel Color ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (MQL5), der entwickelt wurde, um die Visualisierung von Trends und Volatilität im Chart zu verbessern. Er färbt die Bars oder Candles basierend auf ihrer relativen Position zum Keltner-Kanal ein, was Tradern hilft, schnell Hoch-, Tief- und Breakout-Zonen zu identifizieren. Ideal für Trendfolge-, Scalping- oder Volatilitätsanalysestrategien, vereinfacht dieser Indikator die Marktlektüre, indem er Bars oberhalb oder u
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator zeigt ausschließlich den Taylor Pivot an. Der ROC-Indikator ist nicht enthalten und wird nicht separat angezeigt. Der Taylor Pivot ist ein Indikator, der auf einer klassischen kurzfristigen Trading-Technik basiert, die ursprünglich von Taylor entwickelt und später von der professionellen Traderin Linda Raschke in ihrem Buch populär gemacht wurde. Raschke hebt diesen Ansatz als eine einfache Methode hervor, um die wahrscheinliche kurzfristige Marktrichtung zu identifiz
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension