Avwap
- Indikatoren
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Wichtigste Funktionen:
Automatischer täglicher VWAP (perfekter Neustart jeden Tag um 00:00 Serverzeit)
8 Preisarten zur Berechnung: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 und mehr
Anchored VWAP Modus: einfach die vertikale Linie auf einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit ziehen und VWAP wird sofort ab diesem Moment neu berechnet
Farbe, Dicke und Stil der vertikalen Linie zu 100 % anpassbar (du entscheidest, wie der Anker angezeigt wird)
Keine Labels oder Texte im Chart
Extrem optimierter Code
Der große Vorteil des Anchored VWAP:
Der normale tägliche VWAP gilt nur für den aktuellen Tag.
Anchored VWAP ermöglicht dir:
Genau zu sehen, wie der volumengewichtete Durchschnittspreis seit dem Tiefpunkt der letzten Aufwärts-/Abwärtsbewegung war
Den fairen Preis seit dem Durchbruch einer wichtigen Region zu analysieren
Visuelles Backtesting von VWAP-basierten Strategien ab einem beliebigen Punkt
Genau festzustellen, ob der Preis über oder unter dem akkumulierten Volumen seit einem bestimmten Ereignis (News, Gap usw.) gehandelt wird
Zusammengefasst: während der normale VWAP „was heute passiert“ zeigt, zeigt der Anchored VWAP „was seit dem Punkt passiert, den ich für wichtig halte“. Das verändert die Preisinterpretation vollständig.
Ideal für:
Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day- und Swing-Trading
Handel mit Indizes, Aktien, Futures und Forex