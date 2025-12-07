Avwap

Wichtigste Funktionen:

Automatischer täglicher VWAP (perfekter Neustart jeden Tag um 00:00 Serverzeit)

8 Preisarten zur Berechnung: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 und mehr

Anchored VWAP Modus: einfach die vertikale Linie auf einen beliebigen Punkt in der Vergangenheit ziehen und VWAP wird sofort ab diesem Moment neu berechnet

Farbe, Dicke und Stil der vertikalen Linie zu 100 % anpassbar (du entscheidest, wie der Anker angezeigt wird)

Keine Labels oder Texte im Chart

Extrem optimierter Code

Der große Vorteil des Anchored VWAP:

Der normale tägliche VWAP gilt nur für den aktuellen Tag.

Anchored VWAP ermöglicht dir:

Genau zu sehen, wie der volumengewichtete Durchschnittspreis seit dem Tiefpunkt der letzten Aufwärts-/Abwärtsbewegung war

Den fairen Preis seit dem Durchbruch einer wichtigen Region zu analysieren

Visuelles Backtesting von VWAP-basierten Strategien ab einem beliebigen Punkt

Genau festzustellen, ob der Preis über oder unter dem akkumulierten Volumen seit einem bestimmten Ereignis (News, Gap usw.) gehandelt wird

Zusammengefasst: während der normale VWAP „was heute passiert“ zeigt, zeigt der Anchored VWAP „was seit dem Punkt passiert, den ich für wichtig halte“. Das verändert die Preisinterpretation vollständig.

Ideal für:

Price Action

Tape Reading / Volume Profile

Day- und Swing-Trading

Handel mit Indizes, Aktien, Futures und Forex