Avwap

Başlıca özellikler:

Otomatik Günlük VWAP (her gün sunucu saatine göre 00:00’da mükemmel şekilde yeniden başlar)

Hesaplama için 8 fiyat tipi: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 ve daha fazlası

Anchored VWAP modu: sadece dikey çizgiyi geçmişteki herhangi bir noktaya sürükleyin, VWAP o andan itibaren anında yeniden hesaplanır

Dikey çizginin rengi, kalınlığı ve tarzı %100 özelleştirilebilir (çapayı nasıl görmek istediğinizi siz seçersiniz)

Grafikte etiket veya metin yok

Son derece optimize edilmiş kod

Anchored VWAP’in büyük avantajı:

Normal günlük VWAP yalnızca mevcut gün için geçerlidir.

Anchored VWAP şunları yapmanıza olanak tanır:

Son yükseliş/düşüş dalgasının dip seviyesinden itibaren hacim ağırlıklı ortalama fiyatın ne olduğunu tam olarak görmek

Önemli bir bölgenin kırılmasından sonraki adil fiyatı analiz etmek

Seçilen herhangi bir noktadan VWAP tabanlı stratejilerin görsel backtest’ini yapmak

Belirli bir olay (haber, gap açılışı vb.) sonrasındaki birikmiş hacme göre fiyatın yukarıda mı aşağıda mı işlem gördüğünü doğru şekilde belirlemek

Özet: Normal VWAP “bugün ne oluyor”u gösterirken, Anchored VWAP “benim önemli gördüğüm noktadan itibaren ne oluyor”u gösterir. Bu, fiyatı okuma biçiminizi tamamen değiştirir.

Şunlar için idealdir:

Price Action

Tape Reading / Volume Profile

Gün içi ve Swing Trade

Endeks, hisse senedi, vadeli işlemler ve forex işlemleri