Avwap
- Göstergeler
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Avwap
Başlıca özellikler:
Otomatik Günlük VWAP (her gün sunucu saatine göre 00:00’da mükemmel şekilde yeniden başlar)
Hesaplama için 8 fiyat tipi: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 ve daha fazlası
Anchored VWAP modu: sadece dikey çizgiyi geçmişteki herhangi bir noktaya sürükleyin, VWAP o andan itibaren anında yeniden hesaplanır
Dikey çizginin rengi, kalınlığı ve tarzı %100 özelleştirilebilir (çapayı nasıl görmek istediğinizi siz seçersiniz)
Grafikte etiket veya metin yok
Son derece optimize edilmiş kod
Anchored VWAP’in büyük avantajı:
Normal günlük VWAP yalnızca mevcut gün için geçerlidir.
Anchored VWAP şunları yapmanıza olanak tanır:
Son yükseliş/düşüş dalgasının dip seviyesinden itibaren hacim ağırlıklı ortalama fiyatın ne olduğunu tam olarak görmek
Önemli bir bölgenin kırılmasından sonraki adil fiyatı analiz etmek
Seçilen herhangi bir noktadan VWAP tabanlı stratejilerin görsel backtest’ini yapmak
Belirli bir olay (haber, gap açılışı vb.) sonrasındaki birikmiş hacme göre fiyatın yukarıda mı aşağıda mı işlem gördüğünü doğru şekilde belirlemek
Özet: Normal VWAP “bugün ne oluyor”u gösterirken, Anchored VWAP “benim önemli gördüğüm noktadan itibaren ne oluyor”u gösterir. Bu, fiyatı okuma biçiminizi tamamen değiştirir.
Şunlar için idealdir:
Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Gün içi ve Swing Trade
Endeks, hisse senedi, vadeli işlemler ve forex işlemleri