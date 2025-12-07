Avwap
- Indicateurs
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Version: 1.0
- Activations: 10
Principales fonctionnalités :
VWAP quotidien automatique (redémarre parfaitement chaque jour à 00:00 heure serveur)
8 types de prix pour le calcul : Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 et plus
Mode VWAP Ancré : il suffit de faire glisser la ligne verticale vers n’importe quel point du passé et le VWAP est recalculé instantanément à partir de ce moment
Couleur, épaisseur et style de la ligne verticale 100 % configurables (vous choisissez comment afficher l’ancre)
Aucune étiquette ou texte sur le graphique
Code extrêmement optimisé
Le grand avantage du VWAP Ancré :
Le VWAP quotidien normal ne sert que pour la journée actuelle.
Le VWAP Ancré vous permet :
De voir exactement quel a été le prix moyen pondéré par volume depuis le dernier mouvement haussier/baissier
D’analyser le prix juste depuis la rupture d’une zone importante
De faire du backtest visuel de stratégies basées sur VWAP à partir de n’importe quel point
D’identifier précisément si le prix se négocie au-dessus ou en dessous du volume accumulé depuis un événement spécifique (actualité, gap, etc.)
En résumé : alors que le VWAP normal montre « ce qui se passe aujourd’hui », le VWAP ancré montre « ce qui se passe depuis le point que je considère pertinent ». Cela change complètement la lecture du prix.
Idéal pour :
Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day Trade et Swing Trade
Opérations sur indices, actions, futures et forex