Avwap

Principales fonctionnalités :

VWAP quotidien automatique (redémarre parfaitement chaque jour à 00:00 heure serveur)

8 types de prix pour le calcul : Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 et plus

Mode VWAP Ancré : il suffit de faire glisser la ligne verticale vers n’importe quel point du passé et le VWAP est recalculé instantanément à partir de ce moment

Couleur, épaisseur et style de la ligne verticale 100 % configurables (vous choisissez comment afficher l’ancre)

Aucune étiquette ou texte sur le graphique

Code extrêmement optimisé

Le grand avantage du VWAP Ancré :

Le VWAP quotidien normal ne sert que pour la journée actuelle.

Le VWAP Ancré vous permet :

De voir exactement quel a été le prix moyen pondéré par volume depuis le dernier mouvement haussier/baissier

D’analyser le prix juste depuis la rupture d’une zone importante

De faire du backtest visuel de stratégies basées sur VWAP à partir de n’importe quel point

D’identifier précisément si le prix se négocie au-dessus ou en dessous du volume accumulé depuis un événement spécifique (actualité, gap, etc.)

En résumé : alors que le VWAP normal montre « ce qui se passe aujourd’hui », le VWAP ancré montre « ce qui se passe depuis le point que je considère pertinent ». Cela change complètement la lecture du prix.

Idéal pour :

Price Action

Tape Reading / Volume Profile

Day Trade et Swing Trade

Opérations sur indices, actions, futures et forex