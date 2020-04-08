Avwap
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Principais recursos:
VWAP Diário automático (reinicia perfeitamente todo dia às 00:00 do horário do servidor)
8 tipos de preço para cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 e mais
Modo VWAP Ancorado: basta arrastar a linha vertical para qualquer ponto do passado e o VWAP recalcula instantaneamente a partir daquele momento
Cor, espessura e estilo da linha vertical 100% configuráveis (você escolhe como quer ver a âncora)
Sem labels ou textos no gráfico
Código extremamente otimizado
A grande vantagem do VWAP Ancorado:
O VWAP diário comum só serve para o dia atual.
O VWAP Ancorado permite que você:
Veja exatamente qual foi o preço médio ponderado por volume desde o fundo da última pernada de alta/baixa
Analise o preço justo desde o rompimento de uma região importante
Faça backtest visual de estratégias baseadas em VWAP a partir de qualquer ponto escolhido
Identifique com precisão se o preço está negociando acima ou abaixo do volume acumulado desde um evento específico (notícia, abertura de gap, etc.)
Resumindo: enquanto o VWAP normal mostra “o que está acontecendo hoje”, o VWAP ancorado mostra “o que está acontecendo desde o ponto que eu considero relevante”. Isso muda completamente a forma como você lê o preço.
Ideal para:
Price Action
Tape Reading / Volume Profile
Day Trade e Swing Trade
Operações em índices, ações, futuros e forex