Avwap

主な機能：

自動デイリー VWAP（サーバー時間の毎日00:00に完全リセット）

計算のための8種類の価格：Close、(H+L+C)/3、(H+L)/2、(O+C)/2、(O+H+L+C)/4 など

アンカード VWAP モード：垂直線を過去の任意のポイントにドラッグするだけで、VWAP がその地点から即座に再計算

垂直線の色・太さ・スタイルは100％カスタマイズ可能（アンカーの見え方を選択可能）

チャートにラベルやテキストなし

極めて最適化されたコード

アンカード VWAP の大きな利点：

通常の日次 VWAP は現在の日にしか使えません。

アンカード VWAP により次が可能になります：

直近の上昇／下降波動の安値からの出来高加重平均価格を正確に確認

重要な領域をブレイクしてからの公正価格を分析

任意のポイントから VWAP ベースの戦略を視覚的にバックテスト

特定のイベント（ニュース、ギャップなど）以降の累積出来高に対して価格が上か下かを正確に判断

まとめ：通常の VWAP が「今日何が起きているか」を示すのに対し、アンカード VWAP は「自分が重要だと考える地点から何が起きているか」を示します。これは価格の読み方を完全に変えます。

最適な用途：

Price Action

Tape Reading / Volume Profile

デイトレード・スイングトレード

指数・株式・先物・FX の取引