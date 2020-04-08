Descripción técnica

Daily Trend Lines Pro es un indicador avanzado desarrollado en MQL5, diseñado para proporcionar una visión precisa de los movimientos diarios del mercado. Basado en la media móvil calculada a partir de la primera vela de cada día, el indicador traza una línea de tendencia diaria que se reinicia al comienzo de cada nuevo día, garantizando la claridad visual y delineando claramente las sesiones de negociación.

Características principales:

Cálculo dinámico y preciso:

La línea diaria se deriva del valor de la media móvil calculado a partir de la primera vela del día, proporcionando una referencia actualizada del comportamiento del mercado.

Personalización completa de la media móvil:

Le permite seleccionar el tipo de media móvil (SMA, EMA, SMMA o LWMA) y el precio aplicado (por ejemplo, cierre, apertura) para adaptar el indicador a su estilo de negociación.

Líneas paralelas ajustables:

Además de la línea diaria principal, el indicador genera dos líneas paralelas -una por encima y otra por debajo- con desplazamientos porcentuales ajustables individualmente. Estos niveles pueden actuar como zonas de soporte y resistencia, ayudando a identificar los puntos de entrada y salida.

Controles de visualización independientes:

Presenta parámetros booleanos que permiten activar o desactivar la visualización de la línea diaria, la media móvil y cada una de las líneas paralelas, lo que proporciona una mayor flexibilidad en la visualización.

Rendimiento y estabilidad:

Desarrollado utilizando las mejores prácticas en programación MQL5, garantizando un alto rendimiento, robustez y una adecuada gestión de los recursos.

Ideal para Traders que buscan:

Una visualización clara de los niveles diarios de soporte y resistencia.

Una visión dinámica de las tendencias del mercado.

Una herramienta personalizable que se adapta a la estrategia individual de cada operador.



