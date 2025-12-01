Market Structure Order Block Dashboard MT5

5

Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money. No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual, no un robot de trading automatizado.

Qué muestra el indicador

El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información :

  • Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL
  • Rupturas de estructura : Break of Structure (BOS) y Change of Character (ChoCH)
  • Order Blocks alcistas (demand) y bajistas (supply), con indicación de fuerza
  • Fair Value Gaps (FVG) aún válidos
  • Zonas de liquidez (equal highs / equal lows) y barridos (sweeps)
  • Sesiones Asia, Londres, Nueva York y Kill Zones
  • Volume profile local : POC, VAH, VAL
  • Dashboard compacto con puntuación de confluencia (0 a 100)

El objetivo es reunir en un solo indicador los principales elementos utilizados en price action y en trading Smart Money.

Ejemplo de uso

  1. Analizar un timeframe superior (H1, H4, D1) para definir la estructura global.
  2. Determinar un sesgo alcista o bajista a partir de la estructura, los Order Blocks y la liquidez.
  3. Pasar a un timeframe de ejecución (M5 a M30) y esperar el retorno del precio hacia una zona de interés : Order Block, FVG o nivel de liquidez coherente con el sesgo.
  4. Usar señales locales (nuevo BOS / ChoCH, barrido de liquidez, Kill Zone activa) para afinar el timing de entrada.
  5. Gestionar el riesgo, el stop y los objetivos según tu propio plan de trading.

El indicador no ofrece un “setup mágico”. Ayuda a organizar visualmente un enfoque ICT / Smart Money ya existente.

Parámetros principales

Los parámetros permiten ajustar :

  • La sensibilidad de detección de swings y de la estructura
  • La visualización de BOS / ChoCH (activación, colores, número máximo de líneas)
  • Los Order Blocks (activación, número máximo, duración de visualización, eliminación de zonas mitigadas)
  • Los FVG (tamaño mínimo, número máximo, eliminación al rellenarse)
  • Las zonas de liquidez (tolerancia en puntos, número mínimo de toques)
  • Las sesiones y Kill Zones (activación, horarios, offset GMT)
  • El volume profile (número de barras, niveles, ancho y transparencia)
  • El dashboard (posición, tamaño, transparencia, cuenta atrás de la vela)

Mercados y timeframes

  • Pares mayores : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.
  • Índices : DAX, NAS100, US30, etc.
  • Intradía : M5 a H1
  • Swing trading : H4 a D1

Oferta de lanzamiento

Para el lanzamiento de Market Structure Order Block Dashboard MT5, cada compra da derecho a 1 producto adicional gratis a elegir entre mis otros indicadores y utilidades disponibles en el Market. Para recibir tu bonus, solo tienes que enviarme un mensaje vía MQL5 después de la compra.

Actualmente, el dashboard se ofrece a un precio de lanzamiento, que puede evolucionar con el tiempo según las actualizaciones y nuevas funciones.

Actualización (Versión 1.14) – Actualización mayor

  • Sistema completo de alertas con notificaciones Push
  • Alertas BOS / ChoCH
  • Alertas de nuevos Order Blocks (con filtro de fuerza %)
  • Alertas de Liquidity Sweep (EQH/EQL)
  • Soporte para Push, Popup, Email y Sonido
  • Sistema de retraso anti-spam (cooldown)
  • Dashboard mejorado: valores centrados, indicador de estado de alertas (ON/OFF), escalado DPI (pantallas 4K), botón de minimizar (Minimize)
  • Etiquetas gráficas mejoradas: etiquetas colocadas ARRIBA/ABAJO de las velas (nunca ocultas), tooltips completos en todos los elementos
  • Posicionamiento inteligente de etiquetas: señales alcistas encima del precio, señales bajistas debajo, desplazamiento basado en ATR (se adapta a la volatilidad)
  • Correcciones: corrección del solapamiento del encabezado (header), corrección de visibilidad del % de confluencia, restauración de todos los tooltips faltantes

Guía de usuario y soporte

Una guía de usuario en PDF detallada (parámetros, ejemplos de configuración) está disponible para los compradores. Se envía bajo solicitud vía mensajería MQL5.

El soporte y las actualizaciones se proporcionan según los comentarios de los usuarios y la evolución de la plataforma.

Advertencia

Este producto no garantiza ningún resultado y no constituye asesoramiento de inversión. El trading implica un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta demo antes de usarlo en real y utilízalo únicamente dentro de un money management adecuado.

Comentarios 2
arismops11
19
arismops11 2025.12.22 10:47 
 

Very good and friendly seller.

man1980
1643
man1980 2025.12.17 12:50 
 

clean and reliable order block indicator that aligns well with real price action. it highlights valid zones without clutter and works well alongside SMC concepts like BOS and liquidity sweeps. a solid tool for refining entries and bias.

Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5 Position Size Calculator PRO V2.0 es un indicador de gestión del riesgo para MetaTrader 5. Calcula automáticamente el tamaño de posición óptimo (lot size) según el riesgo por operación, la distancia del Stop Loss y los parámetros del símbolo (tick value, tick size, margen, etc.). El indicador muestra un panel completo directamente en el gráfico y zonas visuales de Stop Loss y Take Profit que se pueden ajustar con el ratón. Está diseñado para ay
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicador ICT / Smart Money Concepts para MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 es un indicador avanzado para MetaTrader 4 diseñado para traders que utilizan Smart Money Concepts (SMC) y el enfoque ICT : estructura de mercado, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , zonas de liquidez , Kill Zones y Volume Profile , todo reunido en un solo panel visual. No es un Asesor Experto y no abre ni gestiona operaciones. Es una her
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestión del riesgo Importante: si necesitas zonas Stop Loss / Take Profit interactivas (arrastrar y soltar en el gráfico), un panel avanzado con información de margen y métricas de riesgo detalladas, busca en el Market “Position Size Calculator PRO MT5” . Esta versión Lite es una edición gratuita y simplificada, centrada en el cálculo del tamaño de la posición. Comentarios Este indicador es gratuito y lo mantengo en mi tiempo libre. Si te
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicadores
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de fuerza de divisas con panel visual Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador para MetaTrader 5 que mide en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analizando hasta 28 pares Forex (según los símbolos disponibles en su bróker). El objetivo es ofrecer una vista rápida y estructurada de la fuerza/debilidad de las divisas para ayudar a seleccionar pares para analizar (div
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar. Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles , para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuer
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilidades
¿BUSCA LA VERSIÓN PARA MT5? Si utiliza MetaTrader 5, haga clic aquí para obtener la versión nativa: https://www.mql5.com/es/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicador profesional de fuerza de divisas (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador avanzado para MetaTrader 4 que mide en tiempo real la fuerza relativa de las principales divisas del mercado Forex. Analiza hasta 28 pares mayores, calcula la fuerza normalizada de las 8 divisas principal
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas SL/TP visuales (Drag & Drop) para una gestión del riesgo más rápida y precisa Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 es un indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo según tu riesgo por operación , la distancia del Stop Loss y las especificaciones del símbolo (tick value, tick size, margen, apalancamiento, etc.). La versión 2.0 es una actualización importante: e
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilidades
Prop Firm Guardian PRO - Protector de Equity Supera tus desafíos Prop Firm automatizando tu disciplina. La principal causa de fracaso en el trading financiado no es la estrategia, sino la gestión del riesgo. Alcanzar la Pérdida Máxima Diaria (Daily Drawdown) por error o por emoción es fatal. Prop Firm Guardian PRO es tu red de seguridad automática. Supervisa en tiempo real el equity de tu cuenta y lo corta TODO ANTES de que se sobrepase el límite. ️ FUNCIONAMIENTO Esta utilidad funciona en tu
