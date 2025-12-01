Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money. No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual, no un robot de trading automatizado.

Qué muestra el indicador

El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información :

Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL

Rupturas de estructura : Break of Structure (BOS) y Change of Character (ChoCH)

Order Blocks alcistas (demand) y bajistas (supply), con indicación de fuerza

Fair Value Gaps (FVG) aún válidos

Zonas de liquidez (equal highs / equal lows) y barridos (sweeps)

Sesiones Asia, Londres, Nueva York y Kill Zones

Volume profile local : POC, VAH, VAL

Dashboard compacto con puntuación de confluencia (0 a 100)

El objetivo es reunir en un solo indicador los principales elementos utilizados en price action y en trading Smart Money.

Ejemplo de uso

Analizar un timeframe superior (H1, H4, D1) para definir la estructura global. Determinar un sesgo alcista o bajista a partir de la estructura, los Order Blocks y la liquidez. Pasar a un timeframe de ejecución (M5 a M30) y esperar el retorno del precio hacia una zona de interés : Order Block, FVG o nivel de liquidez coherente con el sesgo. Usar señales locales (nuevo BOS / ChoCH, barrido de liquidez, Kill Zone activa) para afinar el timing de entrada. Gestionar el riesgo, el stop y los objetivos según tu propio plan de trading.

El indicador no ofrece un “setup mágico”. Ayuda a organizar visualmente un enfoque ICT / Smart Money ya existente.

Parámetros principales

Los parámetros permiten ajustar :

La sensibilidad de detección de swings y de la estructura

La visualización de BOS / ChoCH (activación, colores, número máximo de líneas)

Los Order Blocks (activación, número máximo, duración de visualización, eliminación de zonas mitigadas)

Los FVG (tamaño mínimo, número máximo, eliminación al rellenarse)

Las zonas de liquidez (tolerancia en puntos, número mínimo de toques)

Las sesiones y Kill Zones (activación, horarios, offset GMT)

El volume profile (número de barras, niveles, ancho y transparencia)

El dashboard (posición, tamaño, transparencia, cuenta atrás de la vela)

Mercados y timeframes

Pares mayores : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.

Índices : DAX, NAS100, US30, etc.

Intradía : M5 a H1

Swing trading : H4 a D1

Oferta de lanzamiento

Para el lanzamiento de Market Structure Order Block Dashboard MT5, cada compra da derecho a 1 producto adicional gratis a elegir entre mis otros indicadores y utilidades disponibles en el Market. Para recibir tu bonus, solo tienes que enviarme un mensaje vía MQL5 después de la compra.

Actualmente, el dashboard se ofrece a un precio de lanzamiento, que puede evolucionar con el tiempo según las actualizaciones y nuevas funciones.

Actualización (Versión 1.14) – Actualización mayor

Sistema completo de alertas con notificaciones Push

con notificaciones Push Alertas BOS / ChoCH

Alertas de nuevos Order Blocks (con filtro de fuerza % )

(con ) Alertas de Liquidity Sweep (EQH/EQL)

(EQH/EQL) Soporte para Push, Popup, Email y Sonido

y Sistema de retraso anti-spam (cooldown)

(cooldown) Dashboard mejorado : valores centrados, indicador de estado de alertas (ON/OFF), escalado DPI (pantallas 4K), botón de minimizar (Minimize)

: valores centrados, indicador de estado de alertas (ON/OFF), escalado DPI (pantallas 4K), botón de minimizar (Minimize) Etiquetas gráficas mejoradas : etiquetas colocadas ARRIBA/ABAJO de las velas (nunca ocultas), tooltips completos en todos los elementos

: etiquetas colocadas ARRIBA/ABAJO de las velas (nunca ocultas), tooltips completos en todos los elementos Posicionamiento inteligente de etiquetas: señales alcistas encima del precio, señales bajistas debajo, desplazamiento basado en ATR (se adapta a la volatilidad)

de etiquetas: señales alcistas encima del precio, señales bajistas debajo, desplazamiento basado en ATR (se adapta a la volatilidad) Correcciones: corrección del solapamiento del encabezado (header), corrección de visibilidad del % de confluencia, restauración de todos los tooltips faltantes

Guía de usuario y soporte

Una guía de usuario en PDF detallada (parámetros, ejemplos de configuración) está disponible para los compradores. Se envía bajo solicitud vía mensajería MQL5.

El soporte y las actualizaciones se proporcionan según los comentarios de los usuarios y la evolución de la plataforma.

Advertencia

Este producto no garantiza ningún resultado y no constituye asesoramiento de inversión. El trading implica un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta demo antes de usarlo en real y utilízalo únicamente dentro de un money management adecuado.