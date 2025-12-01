Market Structure Order Block Dashboard MT5
- Versión: 1.14
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money. No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual, no un robot de trading automatizado.
Qué muestra el indicador
El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información :
- Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL
- Rupturas de estructura : Break of Structure (BOS) y Change of Character (ChoCH)
- Order Blocks alcistas (demand) y bajistas (supply), con indicación de fuerza
- Fair Value Gaps (FVG) aún válidos
- Zonas de liquidez (equal highs / equal lows) y barridos (sweeps)
- Sesiones Asia, Londres, Nueva York y Kill Zones
- Volume profile local : POC, VAH, VAL
- Dashboard compacto con puntuación de confluencia (0 a 100)
El objetivo es reunir en un solo indicador los principales elementos utilizados en price action y en trading Smart Money.
Ejemplo de uso
- Analizar un timeframe superior (H1, H4, D1) para definir la estructura global.
- Determinar un sesgo alcista o bajista a partir de la estructura, los Order Blocks y la liquidez.
- Pasar a un timeframe de ejecución (M5 a M30) y esperar el retorno del precio hacia una zona de interés : Order Block, FVG o nivel de liquidez coherente con el sesgo.
- Usar señales locales (nuevo BOS / ChoCH, barrido de liquidez, Kill Zone activa) para afinar el timing de entrada.
- Gestionar el riesgo, el stop y los objetivos según tu propio plan de trading.
El indicador no ofrece un “setup mágico”. Ayuda a organizar visualmente un enfoque ICT / Smart Money ya existente.
Parámetros principales
Los parámetros permiten ajustar :
- La sensibilidad de detección de swings y de la estructura
- La visualización de BOS / ChoCH (activación, colores, número máximo de líneas)
- Los Order Blocks (activación, número máximo, duración de visualización, eliminación de zonas mitigadas)
- Los FVG (tamaño mínimo, número máximo, eliminación al rellenarse)
- Las zonas de liquidez (tolerancia en puntos, número mínimo de toques)
- Las sesiones y Kill Zones (activación, horarios, offset GMT)
- El volume profile (número de barras, niveles, ancho y transparencia)
- El dashboard (posición, tamaño, transparencia, cuenta atrás de la vela)
Mercados y timeframes
- Pares mayores : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.
- Índices : DAX, NAS100, US30, etc.
- Intradía : M5 a H1
- Swing trading : H4 a D1
Oferta de lanzamiento
Para el lanzamiento de Market Structure Order Block Dashboard MT5, cada compra da derecho a 1 producto adicional gratis a elegir entre mis otros indicadores y utilidades disponibles en el Market. Para recibir tu bonus, solo tienes que enviarme un mensaje vía MQL5 después de la compra.
Actualmente, el dashboard se ofrece a un precio de lanzamiento, que puede evolucionar con el tiempo según las actualizaciones y nuevas funciones.
Actualización (Versión 1.14) – Actualización mayor
- Sistema completo de alertas con notificaciones Push
- Alertas BOS / ChoCH
- Alertas de nuevos Order Blocks (con filtro de fuerza %)
- Alertas de Liquidity Sweep (EQH/EQL)
- Soporte para Push, Popup, Email y Sonido
- Sistema de retraso anti-spam (cooldown)
- Dashboard mejorado: valores centrados, indicador de estado de alertas (ON/OFF), escalado DPI (pantallas 4K), botón de minimizar (Minimize)
- Etiquetas gráficas mejoradas: etiquetas colocadas ARRIBA/ABAJO de las velas (nunca ocultas), tooltips completos en todos los elementos
- Posicionamiento inteligente de etiquetas: señales alcistas encima del precio, señales bajistas debajo, desplazamiento basado en ATR (se adapta a la volatilidad)
- Correcciones: corrección del solapamiento del encabezado (header), corrección de visibilidad del % de confluencia, restauración de todos los tooltips faltantes
Guía de usuario y soporte
Una guía de usuario en PDF detallada (parámetros, ejemplos de configuración) está disponible para los compradores. Se envía bajo solicitud vía mensajería MQL5.
El soporte y las actualizaciones se proporcionan según los comentarios de los usuarios y la evolución de la plataforma.
Advertencia
Este producto no garantiza ningún resultado y no constituye asesoramiento de inversión. El trading implica un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta demo antes de usarlo en real y utilízalo únicamente dentro de un money management adecuado.
Very good and friendly seller.