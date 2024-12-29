DYJ BoS

El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos:

Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior.

Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL).

El BoS generalmente ocurre cuando el precio se mueve decisivamente a través de un mínimo o máximo establecido por la acción del precio anterior. Cuando los precios se mueven por encima de un máximo o por debajo de un mínimo, simplemente rompen una estructura de mercado previamente formada y, por lo tanto, se les conoce como una estructura de “ruptura”. Esto a menudo indica un cambio en el sentimiento del mercado y la dirección de la tendencia, señalando la continuación de una tendencia existente o el comienzo de una nueva tendencia.

Por lo general, para mejorar la precisión del cierre, se recomienda no establecer stop loss ni take profit. La posición final generalmente se cierra en el siguiente punto de ruptura en la misma dirección o se cierra en el punto de ruptura en la dirección opuesta.

Cuando adquieras suficiente experiencia en el comercio de un determinado producto, podrás utilizar la relación SL=7*TP.

Para los símbolos de Forex, establezca TP=500 ($5/volumen mínimo de negociación), SL=3500 ($35/volumen mínimo de negociación); el número de unidad es PUNTOS.

Para el símbolo de índice Volatility 75, establezca TP=500000 (5 USD/volumen mínimo de negociación), SL=3500000 (35 USD/volumen mínimo de negociación); punto unitario PUNTOS.

Cuando se rompe una determinada línea de precio ARRIBA y ABAJO, el momento en que aparece la siguiente línea ARRIBA y ABAJO también se puede utilizar como la última oportunidad para cerrar la posición.

DYJ BoS se aplica a cualquier producto de cualquier período del gráfico.

Y estas señales de COMPRA y VENTA se envían, descargue el software de seguimiento de herramientas prácticas DYJ Follow Me o uno mejor con estrategia de juego.

El software de copia de operaciones DYJ GameDevice puede recibir estas señales, abrir y cerrar posiciones automáticamente y utilizar funciones de estrategia de juego para convertir las órdenes con pérdidas en ganancias.

O descargue DYJ BoS EA con indicador BoS.

También puede utilizar el modelo de análisis comercial del indicador comercial del modelo matemático DYJ, que muestra las posiciones comerciales reales de apertura y cierre del indicador y calcula la ganancia general y la pérdida flotante máxima.



parámetro

InpUseLanguage = Español -- Seleccionar idioma

InpScanBoSBars = 20 - Barras BoS
