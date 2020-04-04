Trend Duration Forecast

Previsión de la duración de la tendencia

Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado.

Principales características

Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta dinámica al inicio de la tendencia actual mostrando la "Duración Real" ( número de barras que la tendencia ha estado activa). Predicción probabilística:Calcula automáticamente la duración media de las últimas tendencias . Proyecta una "Línea Futura" y una etiqueta de "Longitud Probable ", ayudándole a estimar si la tendencia actual tiene recorrido o está próxima a agotarse. Tablero estadístico: Una tabla ordenada en la esquina inferior derecha muestra la duración de las últimas 10 tendencias alcistas y bajistas, junto con sus promedios corrientes. Marcadores históricos: Deja etiquetas y flechas persistentes en las tendencias anteriores, lo que le permite comprobar visualmente la precisión de las señales de tendencia en el pasado.

Parámetros de entrada

Longitud de Suavizado (Predeterminado: 50): El periodo para la Media Móvil de Casco. Los valores altos reducen el ruido pero aumentan el retardo; los valores bajos son más sensibles.

Sensibilidad de detección de tendencia (Predeterminado: 3): El número de barras consecutivas necesarias para confirmar un cambio en la pendiente. Un valor de 3 evita "falsas alarmas" en mercados agitados.

Tamaño de Muestra de Tendencia (Predeterminado: 10): El número de tendencias pasadas almacenadas para calcular el promedio de "Longitud Probable".

Ajustes visuales:Colores personalizables para las tendencias ascendentes/descendentes, tamaño del texto y límites del historial para optimizar el rendimiento.

Instrucciones de uso

Este indicador se utiliza mejor para responder a la pregunta: "¿Esta tendencia acaba de empezar o se ha extendido demasiado?"

1. Identificar los puntos de entrada

Señal de compra: La línea HMA se vuelve verde ( por defecto). Aparece una etiqueta de "Tendencia al alza" con una Longitud Real de 0.

Señal de venta: La línea HMA se vuelve naranja/roja ( por defecto). Aparece la etiqueta "Tendencia a la baja".

2. Gestión de Operaciones (El Pronóstico)

Observe la etiqueta "Longitud probable"proyectada a la derecha del precio:

Tendencia Temprana: Si la "Longitud Real" actual (por ejemplo, 15 barras) es significativamente inferior a la "Longitud Probable" (por ejemplo, 40 barras), la tendencia puede tener un fuerte potencial de continuación.

Agotamiento de la tendencia: Si la "Longitud Real" supera la media de la "Longitud Probable", la tendencia está estadísticamente sobreextendida, y debería ajustar los stops o considerar la recogida de beneficios.

3. Uso del panel de control

Compruebe la tabla de la esquina inferior derecha.

Si la Tendencia Media Alcista es de 50 barras y la Tendencia Media Bajista es de sólo 10 barras, el mercado se encuentra en un régimen de fuerte tendencia alcista. Concéntrese en las señales de Compra y sea cauteloso con las señales de Venta.

Instrucciones de instalación