Deriv Intelligence Analyzer
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide
1. Motor de Reacción 2.0
Propósito: Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo.Cómo funciona: Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA.Uso comercial:
- Los valores positivos fuertes indican presión compradora
- Los valores negativos fuertes indican presión vendedora
- Uso como confirmación de señales de entrada/salida
2. Detector de patrones de flujo
Propósito: Identifica patrones recurrentes de ticks en el flujo del mercado.Cómo funciona: Analiza secuencias de movimientos de ticks y los compara con patrones conocidos (reentrada de compradores, agotamiento de vendedores, etc.)Uso comercial:
- El patrón "Reentrada del comprador" sugiere la continuación de la tendencia alcista.
- El patrón de "agotamiento del vendedor" sugiere una posible reversión al alza.
- Los patrones de alta confianza (>70%) son más fiables.
3. Delta de volumen ponderado
Propósito: Mide la presión de compra vs venta con ponderación de volumen.Cómo funciona: Aplica una ponderación exponencial al volumen y calcula el desequilibrio compra/venta.Uso comercial:
- Un delta positivo indica acumulación (presión de compra)
- Un delta negativo indica distribución (presión vendedora)
- La divergencia con el precio indica posibles retrocesos
4. Motor de previsión de velas
Propósito: Predecir la dirección de la siguiente vela utilizando múltiples entradas.Cómo funciona: Combina presión, delta, patrones, TPS y tendencia mediante un procesamiento similar al de una red neuronal.Uso comercial:
- Confianza >70% = Señal fuerte
- Confianza 40-70% = Evaluar
- Confianza <40% = Señal débil, evite operar
5. Umbrales adaptativos
Propósito: Ajusta dinámicamente los niveles de riesgo en función de las condiciones del mercado.Cómo funciona: Utiliza el ATR y el escalado de volatilidad para establecer las distancias adecuadas de stop loss/take profit.Uso comercial:
- Umbrales más altos en mercados volátiles
- Umbrales más bajos en mercados tranquilos
- Uso para establecer niveles SL/TP
6. Reloj de densidad de ticks
Propósito: Mide la actividad del mercado y el estado de la sesión.Cómo funciona: Cuenta los ticks por segundo y los compara con las medias históricas.Uso comercial:
- TPS alto = Sesión activa, buena para operar.
- TPS bajo = Sesión tranquila, evite operar.
- Utilícelo para filtrar operaciones durante periodos de baja actividad
7. Memoria de reacción del mercado
Propósito: Aprende de la precisión de previsiones anteriores.Cómo funciona: Almacena los resultados de las previsiones y los compara con los resultados reales.Uso comercial:
- Precisión >65% = El sistema funciona bien
- Precisión <50% = El sistema tiene problemas, reduzca el tamaño de la posición.
- La corrección del sesgo ayuda a ajustar los errores sistemáticos
8. Capa de decisión
Propósito: Genera recomendaciones finales de negociación.Cómo funciona: Combina todas las salidas del módulo con las reglas de gestión de riesgos.Uso en negociación:
- "Entrar Largo/Corto" = Señal clara
- "Preparar" = Prepararse, vigilar de cerca
- "Esperar" = No operar, mantenerse al margen
9. 9. Análisis final
Propósito: Consolida todos los resultados en una señal de trading procesable.Cómo funciona: Sintetiza los datos de todos los módulos en una recomendación unificada.Uso comercial:SEÑAL DE COMERCIO PRINCIPAL
10. Análisis de Correlación ( Avanzado)
Propósito: Mide las relaciones entre diferentes indicadores.Como funciona: Calcula los coeficientes de correlación entre las salidas de los módulos.Uso comercial:
- Una correlación alta (>0,7) confirma la fuerza de la señal.
- Una correlación baja/negativa sugiere señales contradictorias
- Se utiliza para medir la fiabilidad de la señal
11. Análisis de volatilidad ( avanzado)
Propósito: Analiza la volatilidad actual en relación con la histórica.Cómo funciona: Compara la volatilidad actual con la distribución histórica: Compara la volatilidad actual con la distribución histórica.Uso comercial:
- Alta volatilidad = Paradas más amplias, tamaño de posición más pequeño
- Volatilidad baja = Paradas más ajustadas, tamaño de posición normal
- Evite operar durante periodos de volatilidad extrema
Cómo utilizar Final Analyzer para operar
Paso 1: Identificación de señales
- Señal de COMPRA: Cuando el Análisis Final muestra "COMPRA" con una confianza >60%.
- Señal deVENTA: Cuando el análisis final muestra "VENTA" con una confianza >60%.
- ESPERAR: Cuando la señal es "ESPERAR" o la confianza <60%.
Paso 2: Ejecución de la entrada
- Para COMPRAR: Entre al precio de compra mostrado en el Análisis Final
- ParaVENTA: Entre al precio de oferta mostrado en el Análisis Final
- Utilice órdenes limitadas para obtener mejores ejecuciones
Paso 3: Gestión del riesgo
- Stop Loss: Utilice el nivel de SL proporcionado (1.5x ATR de distancia)
- Take Profit: Utilice el nivel de TP proporcionado (2x ATR de distancia)
- Tamaño de la posición:
- Confianza 60-70%: 1% de riesgo
- Confianza 70-80%: 1,5% de riesgo
- Confianza >80%: 2% de riesgo
Paso 4: Gestión comercial
- Mover a BE: Cuando el precio alcanza 1x ATR en beneficio
- TP Parcial: Cerrar 50% a 1.5x ATR, dejar que el resto corra al TP
- Trailing Stop: Usar 1x ATR trailing después del BE
Paso 5: Lista de Confirmación
Antes de entrar en cualquier operación, verifique:
- Intensidad de la señal >50
- Volatilidad no extrema (no en el 10% superior)
- Precisión histórica >60
- Ratio R/R >1,5
- No se esperan noticias importantes
Paso 6: Reglas de salida
- Stop Loss alcanzado: Salir inmediatamente, sin preguntas
- Take Profit Hit: Tomar el beneficio total o parcial basado en el plan
- Reversión de la señal: Salir si el análisis final cambia la señal
- Tiempo de Salida: Cerrar si no hay movimiento después de 3 velas
Paso 7: Seguimiento del rendimiento
- Registre todas las operaciones con entrada/salida, motivo y resultado
- Supervise la precisión del sistema semanalmente
- Ajuste el tamaño de las posiciones en función del rendimiento
- Revise las operaciones perdedoras para mejorarlas
Consejos profesionales
- Los mejores momentos: Opere durante las sesiones activas
- Evitar: Noticias, baja liquidez, volatilidad extrema
- Confirmación: Espere al cierre de la vela si no está seguro
- Paciencia: Es mejor perder una operación que tomar una mala
- Coherencia: Siga estrictamente las reglas, sin decisiones emocionales
Ejemplo de operación
- El análisis final muestra:
- - Señal: COMPRA
- - Entrada: 1.08500
- - SL: 1.08250
- - TP: 1.09000
- - Confianza: 75%
- - Fuerza: 68
- - Volatilidad: 45
- Acción:
- 1. 1. Entrar en COMPRA en 1,08500 con un riesgo del 1,5
- 2. Fijar SL en 1,08250, TP en 1,09000
- 3. Pasar a BE en 1,08750
- 4. Cierre del 50% en 1,08875
Recuerde: El Analizador Final es una herramienta poderosa, pero combínela siempre con sus propias reglas de análisis y gestión del riesgo. Ningún sistema es 100% preciso - concéntrese en una ejecución consistente y en una adecuada gestión del riesgo.