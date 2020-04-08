Deriv Intelligence Analyzer

11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide

1. Motor de Reacción 2.0

Propósito: Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo.Cómo funciona: Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA.Uso comercial:

Los valores positivos fuertes indican presión compradora

Los valores negativos fuertes indican presión vendedora

Uso como confirmación de señales de entrada/salida

2. Detector de patrones de flujo

Propósito: Identifica patrones recurrentes de ticks en el flujo del mercado.Cómo funciona: Analiza secuencias de movimientos de ticks y los compara con patrones conocidos (reentrada de compradores, agotamiento de vendedores, etc.)Uso comercial:

El patrón "Reentrada del comprador" sugiere la continuación de la tendencia alcista.

El patrón de "agotamiento del vendedor" sugiere una posible reversión al alza.

Los patrones de alta confianza (>70%) son más fiables.

3. Delta de volumen ponderado

Propósito: Mide la presión de compra vs venta con ponderación de volumen.Cómo funciona: Aplica una ponderación exponencial al volumen y calcula el desequilibrio compra/venta.Uso comercial:

Un delta positivo indica acumulación (presión de compra)

Un delta negativo indica distribución (presión vendedora)

La divergencia con el precio indica posibles retrocesos

4. Motor de previsión de velas

Propósito: Predecir la dirección de la siguiente vela utilizando múltiples entradas.Cómo funciona: Combina presión, delta, patrones, TPS y tendencia mediante un procesamiento similar al de una red neuronal.Uso comercial:

Confianza >70% = Señal fuerte

Confianza 40-70% = Evaluar

Confianza <40% = Señal débil, evite operar

5. Umbrales adaptativos

Propósito: Ajusta dinámicamente los niveles de riesgo en función de las condiciones del mercado.Cómo funciona: Utiliza el ATR y el escalado de volatilidad para establecer las distancias adecuadas de stop loss/take profit.Uso comercial:

Umbrales más altos en mercados volátiles

Umbrales más bajos en mercados tranquilos

Uso para establecer niveles SL/TP

6. Reloj de densidad de ticks

Propósito: Mide la actividad del mercado y el estado de la sesión.Cómo funciona: Cuenta los ticks por segundo y los compara con las medias históricas.Uso comercial:

TPS alto = Sesión activa, buena para operar.

TPS bajo = Sesión tranquila, evite operar.

Utilícelo para filtrar operaciones durante periodos de baja actividad

7. Memoria de reacción del mercado

Propósito: Aprende de la precisión de previsiones anteriores.Cómo funciona: Almacena los resultados de las previsiones y los compara con los resultados reales.Uso comercial:

Precisión >65% = El sistema funciona bien

Precisión <50% = El sistema tiene problemas, reduzca el tamaño de la posición.

La corrección del sesgo ayuda a ajustar los errores sistemáticos

8. Capa de decisión

Propósito: Genera recomendaciones finales de negociación.Cómo funciona: Combina todas las salidas del módulo con las reglas de gestión de riesgos.Uso en negociación:

"Entrar Largo/Corto" = Señal clara

"Preparar" = Prepararse, vigilar de cerca

"Esperar" = No operar, mantenerse al margen

9. 9. Análisis final

Propósito: Consolida todos los resultados en una señal de trading procesable.Cómo funciona: Sintetiza los datos de todos los módulos en una recomendación unificada.Uso comercial:SEÑAL DE COMERCIO PRINCIPAL

10. Análisis de Correlación ( Avanzado)

Propósito: Mide las relaciones entre diferentes indicadores.Como funciona: Calcula los coeficientes de correlación entre las salidas de los módulos.Uso comercial:

Una correlación alta (>0,7) confirma la fuerza de la señal.

Una correlación baja/negativa sugiere señales contradictorias

Se utiliza para medir la fiabilidad de la señal

11. Análisis de volatilidad ( avanzado)

Propósito: Analiza la volatilidad actual en relación con la histórica.Cómo funciona: Compara la volatilidad actual con la distribución histórica: Compara la volatilidad actual con la distribución histórica.Uso comercial:

Alta volatilidad = Paradas más amplias, tamaño de posición más pequeño

Volatilidad baja = Paradas más ajustadas, tamaño de posición normal

Evite operar durante periodos de volatilidad extrema

Cómo utilizar Final Analyzer para operar

Paso 1: Identificación de señales

Señal de COMPRA : Cuando el Análisis Final muestra "COMPRA" con una confianza >60%.

: Cuando el Análisis Final muestra "COMPRA" con una confianza >60%. Señal de VENTA : Cuando el análisis final muestra "VENTA" con una confianza >60%.

de : Cuando el análisis final muestra "VENTA" con una confianza >60%. ESPERAR: Cuando la señal es "ESPERAR" o la confianza <60%.

Paso 2: Ejecución de la entrada

Para COMPRAR : Entre al precio de compra mostrado en el Análisis Final

: Entre al precio de compra mostrado en el Análisis Final Para VENTA : Entre al precio de oferta mostrado en el Análisis Final

: Entre al precio de oferta mostrado en el Análisis Final Utilice órdenes limitadas para obtener mejores ejecuciones

Paso 3: Gestión del riesgo

Stop Loss : Utilice el nivel de SL proporcionado (1.5x ATR de distancia)

: Utilice el nivel de SL proporcionado (1.5x ATR de distancia) Take Profit : Utilice el nivel de TP proporcionado (2x ATR de distancia)

: Utilice el nivel de TP proporcionado (2x ATR de distancia) Tamaño de la posición : Confianza 60-70%: 1% de riesgo Confianza 70-80%: 1,5% de riesgo Confianza >80%: 2% de riesgo

:

Paso 4: Gestión comercial

Mover a BE : Cuando el precio alcanza 1x ATR en beneficio

: Cuando el precio alcanza 1x ATR en beneficio TP Parcial : Cerrar 50% a 1.5x ATR, dejar que el resto corra al TP

: Cerrar 50% a 1.5x ATR, dejar que el resto corra al TP Trailing Stop: Usar 1x ATR trailing después del BE

Paso 5: Lista de Confirmación

Antes de entrar en cualquier operación, verifique:

Intensidad de la señal >50 Volatilidad no extrema (no en el 10% superior) Precisión histórica >60 Ratio R/R >1,5 No se esperan noticias importantes

Paso 6: Reglas de salida

Stop Loss alcanzado : Salir inmediatamente, sin preguntas

: Salir inmediatamente, sin preguntas Take Profit Hit : Tomar el beneficio total o parcial basado en el plan

: Tomar el beneficio total o parcial basado en el plan Reversión de la señal : Salir si el análisis final cambia la señal

: Salir si el análisis final cambia la señal Tiempo de Salida: Cerrar si no hay movimiento después de 3 velas

Paso 7: Seguimiento del rendimiento

Registre todas las operaciones con entrada/salida, motivo y resultado

Supervise la precisión del sistema semanalmente

Ajuste el tamaño de las posiciones en función del rendimiento

Revise las operaciones perdedoras para mejorarlas

Consejos profesionales

Los mejores momentos: Opere durante las sesiones activas Evitar: Noticias, baja liquidez, volatilidad extrema Confirmación: Espere al cierre de la vela si no está seguro Paciencia: Es mejor perder una operación que tomar una mala Coherencia: Siga estrictamente las reglas, sin decisiones emocionales

Ejemplo de operación

El análisis final muestra: - Señal: COMPRA - Entrada: 1.08500 - SL: 1.08250 - TP: 1.09000 - Confianza: 75% - Fuerza: 68 - Volatilidad: 45

Acción: 1. 1. Entrar en COMPRA en 1,08500 con un riesgo del 1,5 2. Fijar SL en 1,08250, TP en 1,09000 3. Pasar a BE en 1,08750 4. Cierre del 50% en 1,08875

5. Deje correr el resto hasta el TP o cambie la señal