Deriv Intelligence Analyzer

11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide

1. Motor de Reacción 2.0

Propósito: Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo.Cómo funciona: Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA.Uso comercial:

  • Los valores positivos fuertes indican presión compradora
  • Los valores negativos fuertes indican presión vendedora
  • Uso como confirmación de señales de entrada/salida

2. Detector de patrones de flujo

Propósito: Identifica patrones recurrentes de ticks en el flujo del mercado.Cómo funciona: Analiza secuencias de movimientos de ticks y los compara con patrones conocidos (reentrada de compradores, agotamiento de vendedores, etc.)Uso comercial:

  • El patrón "Reentrada del comprador" sugiere la continuación de la tendencia alcista.
  • El patrón de "agotamiento del vendedor" sugiere una posible reversión al alza.
  • Los patrones de alta confianza (>70%) son más fiables.

3. Delta de volumen ponderado

Propósito: Mide la presión de compra vs venta con ponderación de volumen.Cómo funciona: Aplica una ponderación exponencial al volumen y calcula el desequilibrio compra/venta.Uso comercial:

  • Un delta positivo indica acumulación (presión de compra)
  • Un delta negativo indica distribución (presión vendedora)
  • La divergencia con el precio indica posibles retrocesos

4. Motor de previsión de velas

Propósito: Predecir la dirección de la siguiente vela utilizando múltiples entradas.Cómo funciona: Combina presión, delta, patrones, TPS y tendencia mediante un procesamiento similar al de una red neuronal.Uso comercial:

  • Confianza >70% = Señal fuerte
  • Confianza 40-70% = Evaluar
  • Confianza <40% = Señal débil, evite operar

5. Umbrales adaptativos

Propósito: Ajusta dinámicamente los niveles de riesgo en función de las condiciones del mercado.Cómo funciona: Utiliza el ATR y el escalado de volatilidad para establecer las distancias adecuadas de stop loss/take profit.Uso comercial:

  • Umbrales más altos en mercados volátiles
  • Umbrales más bajos en mercados tranquilos
  • Uso para establecer niveles SL/TP

6. Reloj de densidad de ticks

Propósito: Mide la actividad del mercado y el estado de la sesión.Cómo funciona: Cuenta los ticks por segundo y los compara con las medias históricas.Uso comercial:

  • TPS alto = Sesión activa, buena para operar.
  • TPS bajo = Sesión tranquila, evite operar.
  • Utilícelo para filtrar operaciones durante periodos de baja actividad

7. Memoria de reacción del mercado

Propósito: Aprende de la precisión de previsiones anteriores.Cómo funciona: Almacena los resultados de las previsiones y los compara con los resultados reales.Uso comercial:

  • Precisión >65% = El sistema funciona bien
  • Precisión <50% = El sistema tiene problemas, reduzca el tamaño de la posición.
  • La corrección del sesgo ayuda a ajustar los errores sistemáticos

8. Capa de decisión

Propósito: Genera recomendaciones finales de negociación.Cómo funciona: Combina todas las salidas del módulo con las reglas de gestión de riesgos.Uso en negociación:

  • "Entrar Largo/Corto" = Señal clara
  • "Preparar" = Prepararse, vigilar de cerca
  • "Esperar" = No operar, mantenerse al margen

9. 9. Análisis final

Propósito: Consolida todos los resultados en una señal de trading procesable.Cómo funciona: Sintetiza los datos de todos los módulos en una recomendación unificada.Uso comercial:SEÑAL DE COMERCIO PRINCIPAL

10. Análisis de Correlación ( Avanzado)

Propósito: Mide las relaciones entre diferentes indicadores.Como funciona: Calcula los coeficientes de correlación entre las salidas de los módulos.Uso comercial:

  • Una correlación alta (>0,7) confirma la fuerza de la señal.
  • Una correlación baja/negativa sugiere señales contradictorias
  • Se utiliza para medir la fiabilidad de la señal

11. Análisis de volatilidad ( avanzado)

Propósito: Analiza la volatilidad actual en relación con la histórica.Cómo funciona: Compara la volatilidad actual con la distribución histórica: Compara la volatilidad actual con la distribución histórica.Uso comercial:

  • Alta volatilidad = Paradas más amplias, tamaño de posición más pequeño
  • Volatilidad baja = Paradas más ajustadas, tamaño de posición normal
  • Evite operar durante periodos de volatilidad extrema

Cómo utilizar Final Analyzer para operar

Paso 1: Identificación de señales

  • Señal de COMPRA: Cuando el Análisis Final muestra "COMPRA" con una confianza >60%.
  • Señal deVENTA: Cuando el análisis final muestra "VENTA" con una confianza >60%.
  • ESPERAR: Cuando la señal es "ESPERAR" o la confianza <60%.

Paso 2: Ejecución de la entrada

  • Para COMPRAR: Entre al precio de compra mostrado en el Análisis Final
  • ParaVENTA: Entre al precio de oferta mostrado en el Análisis Final
  • Utilice órdenes limitadas para obtener mejores ejecuciones

Paso 3: Gestión del riesgo

  • Stop Loss: Utilice el nivel de SL proporcionado (1.5x ATR de distancia)
  • Take Profit: Utilice el nivel de TP proporcionado (2x ATR de distancia)
  • Tamaño de la posición:
    • Confianza 60-70%: 1% de riesgo
    • Confianza 70-80%: 1,5% de riesgo
    • Confianza >80%: 2% de riesgo

Paso 4: Gestión comercial

  • Mover a BE: Cuando el precio alcanza 1x ATR en beneficio
  • TP Parcial: Cerrar 50% a 1.5x ATR, dejar que el resto corra al TP
  • Trailing Stop: Usar 1x ATR trailing después del BE

Paso 5: Lista de Confirmación

Antes de entrar en cualquier operación, verifique:

  1. Intensidad de la señal >50
  2. Volatilidad no extrema (no en el 10% superior)
  3. Precisión histórica >60
  4. Ratio R/R >1,5
  5. No se esperan noticias importantes

Paso 6: Reglas de salida

  • Stop Loss alcanzado: Salir inmediatamente, sin preguntas
  • Take Profit Hit: Tomar el beneficio total o parcial basado en el plan
  • Reversión de la señal: Salir si el análisis final cambia la señal
  • Tiempo de Salida: Cerrar si no hay movimiento después de 3 velas

Paso 7: Seguimiento del rendimiento

  • Registre todas las operaciones con entrada/salida, motivo y resultado
  • Supervise la precisión del sistema semanalmente
  • Ajuste el tamaño de las posiciones en función del rendimiento
  • Revise las operaciones perdedoras para mejorarlas

Consejos profesionales

  1. Los mejores momentos: Opere durante las sesiones activas
  2. Evitar: Noticias, baja liquidez, volatilidad extrema
  3. Confirmación: Espere al cierre de la vela si no está seguro
  4. Paciencia: Es mejor perder una operación que tomar una mala
  5. Coherencia: Siga estrictamente las reglas, sin decisiones emocionales

Ejemplo de operación

  1. El análisis final muestra:
  2. - Señal: COMPRA
  3. - Entrada: 1.08500
  4. - SL: 1.08250
  5. - TP: 1.09000
  6. - Confianza: 75%
  7. - Fuerza: 68
  8. - Volatilidad: 45

  10. Acción:
  11. 1. 1. Entrar en COMPRA en 1,08500 con un riesgo del 1,5
  12. 2. Fijar SL en 1,08250, TP en 1,09000
  13. 3. Pasar a BE en 1,08750
  14. 4. Cierre del 50% en 1,08875
5. Deje correr el resto hasta el TP o cambie la señal
Recuerde: El Analizador Final es una herramienta poderosa, pero combínela siempre con sus propias reglas de análisis y gestión del riesgo. Ningún sistema es 100% preciso - concéntrese en una ejecución consistente y en una adecuada gestión del riesgo.
Productos recomendados
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicadores
Este producto está diseñado para la plataforma MT5 y ofrece dos funciones clave: Cálculo del VWAP (Volume Weighted Average Price) y análisis del Perfil de Volumen. Ventajas: Cálculo del VWAP: El producto calcula el VWAP, que es un indicador popular utilizado por los operadores para determinar el precio medio de un valor en función de su volumen de negociación. Ayuda a identificar posibles oportunidades de compra o venta comparando el precio actual con el precio medio ponderado por volumen. Análi
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
SUM Market Profile Heat
Liu Ying Pei
Indicadores
Indicador de calor de perfil de mercado - es una implementación clásica de perfil de mercado que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el perfil de mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una mayor preci
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
¿Utilizas el volumen en tu lectura del mercado? Ciertamente muchos traders lo utilizan, y no se imaginan operar sin él. El indicador Color Histogram Volume Set permite al usuario elegir el valor que considere interesante monitorizar. Cuando lo superes tendrás confirmación visual y si quieres también tendrás la alerta sonora que te da el indicador. Por supuesto, hay otras formas de tratar de encontrar un volumen alto, como evaluar si el volumen está por encima de la media, si es el vo
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Everyday Easy Scalping Gold With Box Signal
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indicadores
¿Siempre recibiendo LLAMADAS DE MARGEN una y otra vez? ¿Todavía no ha encontrado un indicador o técnica que ENTREGUE GANANCIAS DIARIAS CONSISTENTES ? ¿Cansado de depositar fondos y desear desesperadamente poder RETIRAR POR FIN ? No se preocupe. Soy un TRADER REAL A TIEMPO COMPLETO y compartiré contigo el mismo indicador que YO MISMO HE ESTADO UTILIZANDO para convertirme exitosamente en un trader a tiempo completo . ¡Deja de perder el tiempo con indicadores que no han sido creados p
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año. Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista. El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular l
Volume Analysis Trader MT5
Stephen Reynolds
Indicadores
Volume Analysis Trader observa el volumen utilizando una media fija de volumen. Esta media ayuda a detectar cuándo el volumen está subiendo o bajando. También he añadido picos de volumen, que es cuando el volumen de repente está por encima de la media. Esto ayuda a detectar los retrocesos del mercado. Esto ayudará a un operador a buscar lo siguiente en sus operaciones: El aumento de volumen durante un rally muestra que la tendencia es fuerte. La caída del volumen durante una subida indica que
AIS Discrete Hartley Transform MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Este indicador se basa en la transformada discreta de Hartley. El uso de esta transformación le permite aplicar diferentes enfoques al procesar series temporales financieras. Una característica distintiva de este indicador es que sus lecturas no se refieren a un punto del gráfico, sino a todos los puntos del período del indicador. Al procesar una serie temporal, el indicador le permite seleccionar varios elementos de la serie temporal. La primera posibilidad de filtrado se basa en este enfoque:
Forex Volume MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Forex Volume muestra el volumen de compra y venta de un par de divisas en forma de histograma coloreado. El volumen se compone de transacciones de compra y venta en un activo. En el mercado Forex: Si el volumen de compra supera al de venta, el precio del par de divisas tiende a subir. Si el volumen de venta supera al de compra, el precio del par de divisas tiende a bajar. Características Evite operaciones erróneas confirmándolas mediante los datos de volumen por ticks. Le ayuda a operar en l
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
Basic Volume Profile MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
¡Descubre el poder del análisis de volumen con nuestro indicador de perfil de volumen para Metatrader!   /   Version MT4 Basic Volume Profile es un indicador especificamente diseñado para traders manuales que buscan optimizar su operativa. El indicador de perfil de volumen es una herramienta esencial para cualquier trader serio que desee entender mejor el comportamiento del mercado. Con nuestra solución innovadora podrás visualizar de manera clara y concisa cómo se distribuye el volumen de neg
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
Candle Volume Strength es un indicador avanzado de análisis de volumen que brinda información sobre la batalla en curso entre compradores y vendedores. Calcula y visualiza los cambios de volumen en tiempo real, lo que ayuda a los operadores a confirmar rupturas, tendencias, retrocesos y reversiones con mayor precisión. Características principales: Confirmación basada en volumen:   el indicador monitorea los cambios en el volumen de ticks y alerta cuando el poder del mercado cambia entre compra
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indicadores
SMC Precision AI - Indicador Institucional Smart Money Concept para MetaTrader 5 Desbloquee la ventaja del trading institucional con SMC Precision AI - un avanzado indicador Smart Money Concept (SMC) impulsado por IA y construido para traders serios que buscan precisión, claridad y configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales:Smart Money Concepts (SMC) - Identifica zonas clave de liquidez, bloques de órdenes, zonas de mitigación y cambios en la estructura del m
Better Volume MT5
Illia Zhavarankau
1 (1)
Indicadores
Descripción: El indicador de volúmenes de garrapatas Mejor Volumen MT5 le permite evaluar el estado de ánimo general del mercado y con bastante precisión captar los momentos de la formación de grandes movimientos. El indicador es un histograma de colores en una ventana adicional. En el cálculo de Better Volume MT5 se tienen en cuenta las combinaciones de Price Action, se muestran los valores de los volúmenes con la altura de las columnas y la marca de color. Parámetros de entrada: MAPeriod - pe
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Descripción : VWAP (Volume-Weighted Average Price) es la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado en un horizonte temporal determinado. Es una medida del precio medio al que se negocia durante el horizonte de negociación. Leer más. Todos los Símbolos y Todos los Plazos son soportados. Entradas del Indicador : Modo VWAP : Modo de Cálculo VWAP. Opciones seleccionables : Individual,Sesión,Diario,Semanal,Mensual Volúmenes : Volúmenes Reales,Volúmenes Tick Tipo de Precio
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
PTS Demand Index MT5
PrecisionTradingSystems
Indicadores
Código del PTS Demand Index de Precision Trading Systems El Demand Index fue creado por James Sibbet y utiliza un código complejo para simplificar la interpretación de volumen y precio como una combinación. Entender los volúmenes nunca es una tarea fácil, pero esta hermosa pieza de programación ciertamente facilita mucho las cosas. Existen varias formas en las que este indicador puede beneficiar tanto a los traders como a los inversores. Divergencias (Como indicador líder) Después de estu
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Fixed Range Volume Profile MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
Perfil de volumen de rango fijo automático con alertas para MT5 Este indicador muestra dónde ha pasado más tiempo el precio, destacando niveles importantes que se pueden utilizar en el comercio. y puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador se puede adjuntar a marcos de tiempo entre M1 y D1 y mostrará el perfil de mercado para sesio
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Otros productos de este autor
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Centrado en el beneficio Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C . Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de sím
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indicadores
El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas. Características principales Filtrado de rango dinámico : Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se aj
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading Qué hace Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales Estrategia de negociación COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index , proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables. Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezc
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Crash Spike Mitigation Zone Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Crash 500/300/1000 con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón. Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfecta
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicadores
boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indicadores
FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta. Características principales : - Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior. - Líneas de tendencia basad
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indicadores
Gran toro scalper Descripción breve Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis. Características principales: Detección automática de pivotes Detec
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT) . Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias , suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liq
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado! El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vi
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control Características principales: Detección avanzada de tendencias Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas) Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading Panel GUI interactivo Visu
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicadores
Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL) . A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación"
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5 Visión General (Breve Descripción) Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital. Descripción completa Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como c
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indicadores
Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia Breve descripción: Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores . Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendenci
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilidades
Esquemas de colores potente script de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que valoran la velocidad y un entorno de negociación personalizado. Con un solo clic, puede transformar instantáneamente la apariencia de su gráfico utilizando uno de los varios esquemas de colores profesionales prediseñados, incluyendo estilos populares como ICT/SMC. Cómo utilizarlo: En su terminal MetaTrader 5, abra la ventana Navegador (Ctrl+N). Busque el script Esquemas de colores en la sección "Scripts". Arrastr
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicadores
Descripción del indicador Fractals_Price El indicador Fractals_Price es una herramienta de análisis técnico que identifica patrones fractales en los gráficos de precios. Los fractales son patrones recurrentes que señalan posibles cambios de tendencia o puntos de continuación. Este indicador marca fractales ascendentes y descendentes con flechas de colores y puede mostrar etiquetas de precios en estos puntos. Características principales Identifica fractales ascendentes (flechas magenta) que ma
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer. Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporci
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilidades
Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes"). Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual. Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada. Si eligió "Cerrar
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilidades
Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indicadores
Herramienta integral de análisis de operaciones Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla 1 Herramienta visual de riesgo y recompensa Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y reco
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indicadores
Qué hace Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños. Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias. Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque. Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes. Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente. Cómo usarlo Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5. Añádelo a tu
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional) Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado. El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones. Car
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indicadores
1. Descripción de la herramienta El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperando la liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo). Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR . C
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario