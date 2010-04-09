Trade Manger
- Utilidades
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes").
Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual.
Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada.
- Si eligió "Cerrar sólo compra", sólo cerrará las operaciones que sean posiciones de "compra".
- Si elige "Cerrar sólo con pérdidas", comprobará los beneficios/pérdidas de cada operación y cerrará sólo las que sean negativas.
- Hace lo mismo para todas las demás opciones.
Funciona con Seguridad: El script cuenta hacia atrás a través de la lista de operaciones. Esta es una característica de seguridad crítica. A medida que cierra una operación, esa operación se elimina de la lista. Contando hacia atrás, se asegura de no saltarse ninguna operación o confundirse por el tamaño cambiante de la lista.
Le da un informe: Una vez que ha terminado, el script imprime un resumen de sus acciones en la pestaña "Expertos" de su terminal MetaTrader 5, indicándole las operaciones que ha cerrado o las órdenes que ha eliminado. Si se encontró con un problema, imprimirá un mensaje de error.
En resumen, usted selecciona la regla, y el script aplica esa regla a cada operación u orden relevante en su gráfico, de forma segura y eficiente.