Spike Blast Pro
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 5.2
- Activaciones: 5
🚀 Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos
Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index, proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables.
Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezcan las señales. Esto asegura una alta precisión y reduce las falsas alertas.
🔑 5 Estrategias básicas detrás de Spike Blaster Pro
-
Detector de Compresión de Volatilidad - Identifica cuando el precio se está comprimiendo y un pico de ruptura es probable.
-
Mapeo de la Zona de Liquidez - Localiza los niveles ocultos de oferta/demanda donde se desencadenan los picos.
-
Análisis de aumento de volumen - Confirma la entrada repentina de contratos antes de un pico.
-
Reconocimiento de Patrones de Mercado - Detecta comportamientos repetitivos específicos del broker que conducen a picos.
-
Filtro de Hora y Sesión - Activa señales sólo durante sesiones de mercado de alta probabilidad.
Características principales
-
Trabaja fuera de la caja en Boom y Weltrade índices.
-
Flechas de gráficos limpios y alertas para una fácil entrada de picos.
-
Optimizado para scalpers & cazadores de picos.
-
Alta precisión gracias a la confirmación multicapa.
-
Alertas personalizables (pop-up, sonido, notificaciones push).
-
Codificación ligera, sin retraso gráfico.
¿Por qué elegir Spike Blaster Pro?
A diferencia de los indicadores de picos ordinarios que se basan en un solo método, Spike Blaster Pro combina 5 estrategias probadas para detectar solo las señales más fuertes. Esto le da confianza, precisión y consistencia en sus operaciones.
Tanto si es un trader principiante como avanzado, Spike Blaster Pro está construido para maximizar su ventaja en los mercados sintéticos.
✅ Más adecuado para: Boom Index, Weltrade Index
⚡ Tipo de Indicador: Detección de picos
💻 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)