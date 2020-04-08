Spike Blast Pro

🚀 Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos

Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index, proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables.

Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezcan las señales. Esto asegura una alta precisión y reduce las falsas alertas.

🔑 5 Estrategias básicas detrás de Spike Blaster Pro

Detector de Compresión de Volatilidad - Identifica cuando el precio se está comprimiendo y un pico de ruptura es probable. Mapeo de la Zona de Liquidez - Localiza los niveles ocultos de oferta/demanda donde se desencadenan los picos. Análisis de aumento de volumen - Confirma la entrada repentina de contratos antes de un pico. Reconocimiento de Patrones de Mercado - Detecta comportamientos repetitivos específicos del broker que conducen a picos. Filtro de Hora y Sesión - Activa señales sólo durante sesiones de mercado de alta probabilidad.

Características principales

Trabaja fuera de la caja en Boom y Weltrade índices.

Flechas de gráficos limpios y alertas para una fácil entrada de picos.

Optimizado para scalpers & cazadores de picos .

Alta precisión gracias a la confirmación multicapa .

Alertas personalizables (pop-up, sonido, notificaciones push).

Codificación ligera, sin retraso gráfico.

¿Por qué elegir Spike Blaster Pro?

A diferencia de los indicadores de picos ordinarios que se basan en un solo método, Spike Blaster Pro combina 5 estrategias probadas para detectar solo las señales más fuertes. Esto le da confianza, precisión y consistencia en sus operaciones.

Tanto si es un trader principiante como avanzado, Spike Blaster Pro está construido para maximizar su ventaja en los mercados sintéticos.

✅ Más adecuado para: Boom Index, Weltrade Index

⚡ Tipo de Indicador: Detección de picos

💻 Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)