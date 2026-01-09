Future Drawdown Controller Calculator Indicator
- Indicadores
- Md Golam Murshed
- Versión: 1.12
🔹 Descripción completa
📌 Descripción general
Drawdown Controller Calculator Indicator es una herramienta profesional avanzada de gestión de riesgos para MetaTrader 5, especialmente diseñada para los comerciantes que utilizan múltiples operaciones en ejecución, órdenes pendientes, sistemas de cuadrícula y estrategias de martingala.
Este indicador le permite ver el futuro drawdown de antemano - no sólo para las operaciones en curso, sino también para todas las órdenes pendientes combinadas, suponiendo que se activan paso a paso.
En lugar de adivinar o esperar, usted sabrá exactamente cuánta reducción enfrentará su cuenta antes de que el precio alcance esos niveles.
⚠️ Este indicador NO es una herramienta de señal.
Es un sistema de control de operaciones, supervivencia y gestión de riesgos.
Problema central que resuelve
La mayoría de los traders fracasan no por malas entradas, sino por:
-
martingala incontrolada
-
Expansión ilimitada de la red
-
Reducción futura desconocida
-
Compra excesiva sin cálculo de riesgo
Este indicador soluciona todo eso convirtiendo la incertidumbre en números claros.
🔹 Características principales
✅ 1. Cálculo de detracción de la operación en ejecución
-
Muestra el drawdown flotante en tiempo real
-
Muestra drawdown en:
-
USD (o moneda de la cuenta)
-
Porcentaje (%)
-
-
Se actualiza tick a tick
✅ 2. Proyección de reducción de órdenes pendientes (predicción futura)
La característica más potente de este indicador.
Para cada orden pendiente, calcula:
-
Drawdown individual si esa orden se activa
-
Reducción acumulada paso a paso
-
Cálculo de reducción basado en la distancia (pip-accurate)
Ejemplo:
Conoces el riesgo antes de que el precio llegue ahí.
✅ 3. Estimación final de la reducción futura (peor caso)
Si se activan TODAS las órdenes pendientes, el indicador calcula:
-
Drawdown Final Estimado
-
Valor total de la pérdida
-
Porcentaje del capital de la cuenta
Ejemplo:
DDTotal Estimada (si se disparantodas las pendientes): -897,00 USD
Esto le permite decidir:
-
¿Debo colocar más órdenes?
-
¿Debo reducir el tamaño del lote?
-
Debo detener este ciclo?
✅ 4. Gestión del riesgo de reducción de la martingala
Este indicador está perfectamente optimizado para los traders de martingala.
Le ayuda a:
-
Controlar la profundidad de la martingala
-
Limitar la reducción máxima por ciclo
-
Evitar explosiones de lotes que maten la cuenta
-
Decidir el número máximo seguro de niveles de martingala
En lugar de doblar a ciegas, comercia con una exposición controlada a la martingala.
✅ 5. Apoyo a la gestión de lotes
Al visualizar el impacto drawdown:
-
Puede ajustar el tamaño del lote base
-
Puede reducir el multiplicador
-
Puede limitar el riesgo total máximo
Esto hace que el indicador sea ideal para
-
Sistemas de lote fijo
-
Sistemas de lotes dinámicos
-
Escalado de lotes basado en la equidad
✅ 6. Control de operaciones y apoyo a la toma de decisiones
Este indicador actúa como un cuadro de mandos de riesgo:
-
Muestra cuándo una operación es SEGURA
-
Le avisa cuando la reducción de volúmenes se está volviendo peligrosa
-
Le ayuda a dejar de añadir órdenes en el momento adecuado
-
Ayuda a tomar decisiones disciplinadas
Perfecto para los traders que quieren control en lugar de emoción.
¿Quién debería usar este indicador?
✔ Comerciantes de Martingala
✔ Comerciantes de cuadrícula
✔ Comerciantes de oro (XAUUSD)
✔ Comerciantes de Forex y Crypto
✔ Comerciantes que utilizan múltiples órdenes pendientes
✔ Comerciantes profesionales conscientes del riesgo
✔ Comerciantes de cuentas financiadas
✔ Comerciantes de desafío Prop-firm.
🔹 ¿Quién NO debe utilizar este indicador?
❌ Traders que buscan señales de compra/venta
❌ Traders que ignoran la gestión del riesgo
❌ Traders que quieren sistemas de "dinero fácil"
🔹 Mercados soportados
-
Forex (todos los pares)
-
Oro (XAUUSD)
-
Índices
-
Cripto
-
Cualquier símbolo soportado por MT5
🔹 Plazos soportados
✔ Todos los timeframes
(M1 a MN1)
🔹 Notas técnicas
-
Sin repintado
-
Sin ejecución de operaciones
-
Sin dependencia del broker
-
Ligero y rápido
-
Funciona con cualquier EA o trading manual
-
No interfiere con las órdenes
Aviso importante
Este indicador no garantiza beneficios.
Es una herramienta de gestión de riesgos y cálculo de drawdown, diseñada para ayudar a los traders:
-
Proteger el capital
-
Controlar las pérdidas
-
Evitar los excesos emocionales
Operar implica riesgos.
Utilice siempre una gestión monetaria adecuada.
Por qué este indicador es diferente
La mayoría de las herramientas de drawdown muestran sólo la pérdida actual.
Este indicador muestra el daño futuro antes de que ocurra.
"Conocer el drawdown futuro es la mayor ventaja que puede tener un trader".
🔹 Palabras finales
Si usted es serio acerca de:
-
Supervivencia de la cuenta
-
Consistencia a largo plazo
-
Trading martingala controlado
-
Gestión profesional del riesgo
Entonces Drawdown Controller Calculator Indicator es una herramienta imprescindible en tu arsenal de trading.