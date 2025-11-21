Liquidity HeatMap Profile

1. Descripción de la herramienta

El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperandola liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo).

Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR. Crucialmente, si el precio se mueve a través de un nivel, esa liquidez se considera "barrida" o "tomada" y se elimina del mapa. Esto le deja con un gráfico que muestra sólo los niveles "No tomados".

2. Características principales

Filtrado dinámico : La característica principal. Tan pronto como el precio actual cruza un nivel histórico de liquidez, ese nivel desaparece. Esto reduce el desorden de los gráficos y le impide operar en soportes/resistencias "muertos".

Mapa de liquidez (histograma) : En la parte derecha del gráfico, agrupa estos niveles en barras. Cuanto más larga es la barra, más "volumen en reposo" se calcula que hay en ese nivel de precios.

Punto de Control (POC) : El nivel con mayor densidad de liquidez se resalta en naranja ( o en el color de suPunto Máximo de Liquidez). Esto actúa como un imán para el precio.

Líneas de Liquidez : Líneas finas que se extienden desde velas pasadas hasta el presente. Muestran exactamente la antigüedad del soporte/resistencia.

Zonas de Compra vs. Venta : Verde/Cal (Por debajo del precio) : Liquidez de compra / Soporte. Azul (Por encima del precio) : Liquidez de Venta / Resistencia.



3. ¿Qué información obtiene?

Al observar el Mapa de Calor, usted obtiene tres tipos específicos de inteligencia de mercado:

Zonas Magnéticas (POC): La línea naranja POC representa la mayor concentración de órdenes. Los mercados suelen derivar hacia el POC para facilitar la negociación antes de elegir una dirección. Zonas de Alta Resistencia: Los grandes grupos de barras en el mapa térmico indican "Muros". Es probable que el precio rebote en estas zonas al primer toque porque absorber esa liquidez requiere un esfuerzo considerable. Vacíos de liquidez (Nodos de bajo volumen): Las zonas sin líneas o con barras muy cortas en el mapa de calor representan liquidez "escasa". El precio suele moverse a través de estas zonas muy rápidamente (Expansión/Desequilibrio).

4. Cómo utilizarlo

Marco temporal : Se utiliza mejor en H1, H4 y Diario . En plazos inferiores (M1-M5), el ruido crea demasiados niveles que se barren demasiado rápido.

Instalación : Colóquelo en su gráfico. Asegúrese de queLookBack es suficiente (por defecto 300 es bueno para H1/H4).

Comprobación visual : Observe la parte derecha de su gráfico. Identifique los salientes más grandes (barras más largas). Estos son sus principales Niveles Clave.



5. Estrategia de Mejores Resultados: "El Barrido y Recuperación de Liquidez"

Esta estrategia se centra en que el mercado busque liquidez (Stop Runs) en las zonas HeatMap y luego revierta.

La Configuración

Marco temporal : H1 o H4.

Dirección: Contra-tendencia al impulso inmediato, pero pro-tendencia a la estructura superior.

Paso 1: Identificar el muro

Busque un grupo denso de líneas en el HeatMap (una barra larga del histograma) que sea notablemente más grande que las barras circundantes.

Si está en corto: Busque un grupo azul grande por encima del precio actual.

Si está en largo: Busque un grupo grande de color verde por debajo del precio actual.

Paso 2: Espere el barrido (el toque)

No coloque una orden limitada a ciegas en la línea. Espere a que el precio entre en la zona.

El precio debe perforar el nivel de Liquidez.

Nota: El indicador puede actualizar y eliminar algunas líneas a medida que el precio las alcanza. Esto es normal; estamos observando la reacción a esa zona.

Paso 3: El Disparador (Rechazo)

Esté atento a un Patrón de Vela de Reversión dentro o justo después de tocar la zona de liquidez.